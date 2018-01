¡Nosotros, los representantes del pueblo soberano del Caribe, declaramos que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de América es “Persona Non Grata” en nuestra región del Caribe!

Además, declaramos que como presidente de “Persona Non Grata”, Donald Trump NO es bienvenido en ningún territorio del Caribe, y confirmamos que nosotros, el pueblo del Caribe, haremos peticiones a nuestros Gobiernos, protestaremos vehementemente contra cualquier visita de Trump y participaremos en manifestaciones populares diseñadas para evitar la entrada del presidente Donald Trump en cualquier parte del territorio soberano de nuestra región del Caribe.

Como hijos e hijas del Caribe, afirmamos que el continente de África es la patria venerada de una gran mayoría de nuestro pueblo y que la República de Haití, el arquitecto fundamental de la destrucción del sistema de esclavitud que tuvo lugar en nuestro país. ancestros en esclavitud: es la piedra angular de nuestra civilización caribeña, y consideramos que cualquier insulto o ataque dirigido al continente africano o a la República de Haití es intrínsecamente un insulto y un ataque dirigido también contra nosotros.

Afirmamos además que los caribeños, a la luz de nuestra historia de experimentar, resistir y sobrevivir a las formas más horrendas de esclavitud y colonialismo, nos consideramos conscientemente campeones y defensores de la dignidad y los derechos humanos fundamentales de todos los negros y africanos gente, y que nos guiamos por un principio general y no negociable de tolerancia cero con cualquier manifestación de racismo o discriminación contra los negros o contra los africanos.

Es en este contexto que nosotros, el pueblo soberano del Caribe, hemos determinado que al describir a las naciones de África, la República de Haití y la nación centroamericana de El Salvador como países “shithole”, el presidente estadounidense Donald Trump ha cometido un acto despreciable e imperdonable de racismo anti-Negro, anti-africano, anti-Brown que ha servido para energizar y fortalecer aún más el vil sistema de supremacía blanca que el dicho presidente Trump ha tratado conscientemente de defender y liderar.

Nosotros, el pueblo soberano del Caribe, declaramos al mundo entero que denunciamos con vehemencia y sin reservas al presidente Donald Trump y al malvado e inhumano sistema de valores de supremacía blanca que él representa.

Firmas:

1. Clement Payne Movement of Barbados

2. Pan-African Coalition of Organizations (PACO)

3. Israel Lovell Foundation of Barbados.

4. Caribbean Movement for Peace and Integration (CMPI)

5. Caribbean Chapter of the International Network in Defense of Humanity

6. Global Afrikan Congress

7. Caribbean Pan-African Network (CPAN)

8. Peoples Empowerment Party (Barbados)

9. Bobby Clarke (Barbados)

9. Trevor Prescod, Member of Parliament (Barbados)

10. David Denny (Barbados)

11. John Howell (Barbados)

12. Lalu Hanuman (Barbados / Guyana)

13. Onkphra Wells (Barbados)

14. Rahmat Jean-Pierre (Barbados)

15. Philip Springer (Barbados)

16. Ivana Cardinale (Venezuela)

17. David Comissiong (Barbados)

18. Organization for the Victory of the People (Guyana)

19. Gerald Perreira (Guyana)

20 Black Consciousness Movement of Guyana

21. Dorbrene O’Marde (Antigua and Barbuda)

22. Thelma Gill-Barnett (Barbados)

23 Anthony “Gabby” Carter (Barbados)

24. Cuban /Barbadian Friendship Association

25. Friends of Venezuela Solidarity Committee (Barbados)

26. Maxi Baldeo (Barbados)

27. Dr. Nancy Fergusson Jacobs (Barbados)

28. Ayo Moore (Barbados)

29. NswtMwt Chenzira Davis Kahina (Ay Ay Virgin Islands-US)

30. Anthony Reid (Barbados)

31.Cheryl Hunte (Barbados)

32. Hamilton Lashley (former Barbados Minister of Government)

33. Erica Williams (Guyana)

34. Kilanji Bangarah (Namibia / Jamaica)

35. Conscious Lyrics Foundation (the Island of St Martin)

36. Alex Sujah Reiph (St Martin)

37. Cikiah Thomas (Jamaica / Canada)

38. Khafra Kambon (Trinidad and Tobago)

39. Margaret Harris (Barbados)

40. International movement for Reparations (Martinique)

41. Garcin Malsa (Martinique)

42. National Committee for Reparations (Martinique)

43. Emancipation Support Committee (Trinidad and Tobago)

44. Jamaica Peace Council

45. Ingrid Blackwood (Jamaica)

46. Glenroy Watson (President, RMT’s London Transport Regional Council / Jamaica)

47. Paul Works (Jamaica)

48. Abu Akil (United Kingdom / Jamaica)

49. Myrtha Desulme (Haiti-Jamaica Society)

50. Ian Marshall (Barbados)

51. Michael Heslop (Jamaica)

52. Andrea King (Barbados)

54. Cikiah Thomas (Canada / Jamaica)

Fuente: Pensando Américas

