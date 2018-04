Donald Trump se ha unido a la putinofobia de Theresa May al expulsar a 60 diplomáticos rusos de suelo estadunidense. La más grande salida de representantes de Moscú desde el comienzo de la guerra fría.

Recapitulemos:

El 4 de marzo aparecieron inconscientes en Salisbury, Inglaterra, Serguei Skripal, oficial de inteligencia militar ruso devenido agente inglés, y su hija, Yulia. Condenado en Rusia por su labor de espionaje en favor de Reino Unido, el agente salió de la cárcel gracias a un canje de espías y se estableció en Inglaterra. Los Skripal mostraban graves síntomas de intoxicación y fueron remitidos a un hospital, donde permanecen en estado crítico. El 6 de marzo, el atrabiliario Boris Johnson, secretario británico de Relaciones Exteriores, dio a entender que Moscú estaba implicado en el intento de envenenamiento de los Skripal y cuestionó la participación de su país en el Mundial de Futbol de Rusia. El 12 de marzo, la conservadora primera ministra Theresa May dijo ante el Parlamento británico que era altamente probable que Moscú haya sido el autor del envenenamiento de los Skripal con un agente nervioso de graduación militar del tipo que desarrolla Rusia, conocido como novichok. May dio un ultimátum de dos días a Moscú para explicarse y amenazó con adoptar medidas severas si el Kremlin no daba una respuesta satisfactoria.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, puntualizó que Rusia no proporcionó la información exigida debido a que no había obtenido ninguna muestra del agente neurotóxico utilizado contra Skripal. El jefe de la diplomacia rusa afirmó que según la Convención sobre Armas Químicas, el Reino Unido tenía que haberse dirigido al país sospechoso de haber utilizado la sustancia, proporcionándole acceso a la misma.

Duramente censurada en su propio partido por su pésimo manejo del Brexit y desesperada por huir del descrédito interno que le ha ocasionado, May vio en el envenenamiento de los Skripal la más socorrida puerta de escape a su crisis interna. Por eso no dudó en culpar a Rusia, pese a que Scotland Yard ha dicho que la investigación llevará muchos meses, y a que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAC) tardará tres semanas sólo en identificar el agente neuroparalizante supuestamente utilizado contra los Skripal. Pero la primera ministra apenas esperó una semana para culpar a Rusia y 10 días para expulsar a 35 diplomáticos rusos de territorio británico.