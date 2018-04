“La división de la sociedad en una reducida clase fabulosamente rica y una enorme clase de asalariados que no poseen nada, hace que esta sociedad se asfixie en su propia abundancia, mientras la gran mayoría de sus individuos no están apenas garantizados, o no lo están en absoluto, contra la más extrema penuria. Con cada día que pasa, este estado de cosas va haciéndose más absurdo y más innecesario. Debe eliminarse, y puede eliminarse. Es posible un nuevo orden social en el que desaparecerán las actuales diferencias de clase y en el que -tal vez después de un breve periodo de transición, acompañado de ciertas privaciones, pero en todo caso muy provechoso moralmente-, mediante el aprovechamiento y el desarrollo con arreglo a un plan de las inmensas fuerzas productivas ya existentes de todos los individuos de la sociedad e imponiendo el deber general de trabajar, se dispondrá por igual para todos en proporciones cada vez mayores, de los medios necesarios para vivir, para disfrutar de la vida y para educar y ejercer todas las facultades físicas y espirituales. Que los obreros van estando cada vez más resueltos a conquistar, luchando, este nuevo orden social, lo patentizarán, en ambos lados del Océano, el día de mañana, 1 de mayo.”

Del Prólogo de Engels (30 Abril 1891) al libro “Trabajo asalariado y capital”, de C. Marx.

En Savar, Dacca, capital de Bangladesh, el 24 de Abril de 2013, se hundió la fábrica textil Rana Plaza y murieron más de 1.100 obreras y obreros. Las multinacionales Mango, H&M, Carrefour, Inditex, Walmart, y otros explotadores responsables de aquel crimen siguen vendiendo “moda” sobre la clase obrera que aquel día perdió la vida. A la entrada de la fábrica se aglomeraban las obreras y obreros negándose a entrar viendo las enormes grietas que aparecían en los muros del edificio. Los capataces y los directivos lanzando todo tipo de amenazas consiguieron hacer que entrasen, y la fábrica se hundió para resultar su tumba.

Aunque en aquel momento arreciaron las protestas, 5 años más tarde los capitalistas no han mejorado ninguna de las condiciones de trabajo y nadie les ha pedido responsabilidades, no se ha avanzado sobre el caso. Los responsables han seguido su política de reducir sueldos y extremar condiciones, para lo que se han llevado las fábricas a zonas aún más pobres donde no encuentran resistencia. El capitalismo, el capitalista, lleva a sus espaldas los muertos que siempre ha causado para enriquecerse

Los balances de Inditex, H&M, y los demás participantes de aquel festín, muestran subidas de beneficios del 10%, del 15%, mientras los sindicatos han sido perseguidos, y sobre el caso de 1.100 asesinados las multinacionales han echado todos los edificios de distracción de su prensa.

Desde aquí, en el quinto año de la muerte de las y los más humildes se eleva la voz que denuncia a los criminales, y pide no comprar en sus antros recreados sobre la muerte.

Pero debemos seguir mirando las circunstancias que llevan a semejante explotación de seres humanos, qué persigue el capitalista que necesita cada vez más apropiación, enriquecimiento, explotación para mantenerse. Vemos día tras día por qué guerrea más y más el régimen de EEUU, y el mundo corre más peligros ecológicos, nucleares, alimenticios, supervivencia al fin; en estos momentos el imperio mantiene en todo el mundo más de 70 guerras. El régimen dictatorial del imperio capitalista sobre el mundo es el arma de destrucción masiva.

Con la resistencia popular le hacen frente e impiden cuanto pueden la financiación de mercenarios y su violencia, el hambre, la falta de enseñanza, la falta de sanidad… en Cuba y Venezuela.

Mientras EEUU-Israel, Inglaterra, Francia, España, bombardean Siria, y muchos otros gobiernos dan sólo buenas palabras, Cuba, la solidaria Cuba, envía 2.000 médicos.

Con todos los peligros que conlleva oponerse al monstruo, resaltan en el mapa solidario Cuba y Venezuela. Otros les quieren seguir y se ven acosados cada día más desde las orillas del camino que recorren para liberarse: Bolivia y Nicaragua, ahora le toca a Nicaragua. No se olvide a ninguno, ni a cuantos otros pueblos van en la misma Marcha.

Si el mundo capitalista se ve en peligro de perder una sola pieza ¿qué es capaz de hacer el imperio, padre de la opresión y la explotación humanas? ¿Cuánto de ese peligro amenaza a Cuba? ¿Cuánto de ese peligro de destrucción tiene como objetivo al socialismo?

El socialismo no es el enemigo de los pueblos, de los comunes, ni amenaza la destrucción del mundo, ni es enemigo de si mismo. ¿Dónde, si no, el pueblo tiene derechos básicos garantizados? ¿A quién, si no, el régimen que agrede a los pueblos, lleva restringiendo su desarrollo, sus relaciones con otros pueblos y gobiernos mediante toda una guerra propagandística, presiones y violencia mercenaria? Recuérdese en éste 1º de Mayo que quiere el imperio acabar con Venezuela, el mayor poseedor de petróleo del mundo de su entorno. Venezuela, sobre la que disparan la peor propaganda, es y quiere ser la otra resistencia ejemplar al sometimiento, a la injerencia extranjera y la guerra.

Esa primera resistencia en que nos miramos es Cuba. ¿Si no, a dónde van a parar los estrangulamientos políticos, comerciales, financieros y económicos del régimen estadounidense? ¿Dónde ha puesto el opresor del mundo una cárcel ilegal, territorio bajo ocupación, en la que sus siervos practican la tortura?

El régimen que tiene casi 1.000 bases militares en más de 120 países, que casi triplica el presupuesto de armas de todo el mundo junto, no se sumerge en la cultura de los pueblos, no impulsa la convivencia, no expande la sanidad, la alimentación, la igualdad. ¿Quién financia con el mayor descaro las guerras? ¿quién desprecia el Derecho Internacional, y sanciona, embarga, bloquea a quien no le obedece? ¿Qué parte de todo esa agresión va a parar a Cuba?

Lo que ha mantenido a Cuba libre de la explotación imperial, de hundirse como tantos del área, y que las empresas capitalistas de información, ese otro brazo militar del capital, emborronan, es, compañeras y compañeros… no entregarse, no haberse dejado vencer: lo que ha mantenido a Cuba libre es permanecer unida, no hacer concesiones ni admitir condicionantes, no permitir amenazas ni chantajes. Su dirección no ha engañado al pueblo, ha resistido con el pueblo, al mayor imperio nunca conocido. Eso ha hecho más fuerte a Cuba y la ha sacado adelante, sin apenas ayuda, y por encima de todo solidaria con todos los pueblos.

Más allá de los problemas que surgen de tan grande exposición, y no son pocos, el socialismo en Cuba es premiado internacionalmente por disponer del nivel de enseñanza y sanidad más altos del mundo, por eliminar el hambre disponiendo los alimentos básicos, por su equilibrio social, la isla aislada, agredida, a la que el gran capital imperial le quita toda posibilidad de intercambio y le quita la palabra.

¿Pero qué digo?, Cuba es perfectible, los obstáculos repercuten en el pueblo cubano que elige dentro de él mismo, sin injerencias, a los y las mejores para la cámara parlamentaria, más del 53% son mujeres, y a su gobierno; la regla es básica: para avanzar hay que corregirse los defectos.

En unos días es el 1º de Mayo, día de la clase obrera. Recordemos a todas y todos nuestros caídos. Hay tanta gente revolucionaria que no puede ir a Cuba que saldrá a la calle en cada país y lo hará desde el interior de sí mismo… Uno puede decir de Cuba, y no pronunciar una palabra; uno puede sentir a Cuba, y no disponer de su atención; uno puede oír, desde aquí, a Cuba, y no le es posible acercarse a ella. No es el gusto ni es el tacto lo que da satisfacción, es la conciencia social, con interés crítico y emoción por lo nuevo, por lo que rompe el dogma capitalista, por quienes se ponen frente a frente contra el imperio estadounidense. Pensando en Cuba, uno puede decirse aquel fragmento de un pequeño texto en prosa de Arthur Rimbaud titulado “Obreros”, un pequeño texto en prosa que dice la vida propia: “Oh el otro mundo, la habitación bendita por el cielo y las sombras! El Sur me recordaba los miserables incidentes de mi infancia, mis desesperos de verano, la horrible cantidad de fuerza y de ciencia que la fortuna ha alejado siempre de mí.¡No!, no pasaremos el verano en este país avaro donde nunca seremos nada más que unos novios huérfanos. Quiero que este brazo endurecido no arrastre nunca más una imagen querida”.

