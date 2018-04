A cantora Beth Carvalho gravou uma canção composta por Claudinho Lima em defesa da libertação de Lula. A canção, chamada “Lula Livre” foi publicada on tem no Youtube. A letra, em tom de chamamento, associa a retomada da história de um país à libertação urgente de seu maior e mais aclamado presidente. Lima, usa os termos “elo da corrente” para consolidar a necessidade de se haver união em torno da liberdade do ex-presidente.

A letra é festiva e tem harmonia solar. Beth Carvalho impõe o seu habitual respeito como a maior sambista do país, além de emprestar a sua reputação conhecida na defesa dos direitos do trabalhador e da democracia. A dicção e o timbre da cantora conferem um sentido catártico, de felicidade e de legitimidade histórica à canção que acaba de nascer.

A letra ainda reproduz o sentido que está largamente difundido nesse momento histórico do Brasil: o sentido de lula como elemento que une toda a nação, independente de classe, cor ou renda. A letra coloca Lula como um centro irradiador de amor, o que vai sendo cada vez mais evidente a medida em que sua prisão é arbitrariamente prolongada.

Inscreva-se na TV 247 e assista o vídeo da canção, interpretada por Beth Carvalho:

Confira a letra da canção de Claudinho Lima:

Lula Livre!

Pro Brasil andar pra frente

Vamos caminhar

Seja elo da corrente

Vamos caminhar

O povo quer

O povo decide

O povo diz

Nós queremos

Lula Andando livre no país

Ele une o país

Semeando amor

Esse povo tão sofrido

Trabalhador

A sua meta é ver o povo

Com igualdade

Alimento, moradia

Vaga na universidade

Fuente: Brasil 247

Me gusta: Me gusta Cargando...