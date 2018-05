La resistencia del proyecto bolivariano y de las fuerzas progresistas de América Latina, produce la desesperación de la reacción neoconservadora que encabeza USA y recurren a medios legales e ilegales para mantener un dominio unipolar que ya no es viable.

Los resultados electorales en Colombia, la movilización del pueblo brasileño y la fortaleza de la candidatura de Lula revelan que las fuerzas democráticas y progresistas siguen luchando y que la reacción envalentonada por las bravatas de Trump canta victoria muy prematuramente. No solo Temer se tambalea en Brasil, en Argentina Macri soporta las oleadas de luchas populares que se oponen al ajuste que impone el FMI.

En otras palabras el progresismo latinoamericano no ha muerto y menos está enterrado. Lucha vigorosamente y defiende palmo a palmo las conquistas obtenidas en los ´últimos 20 años.

Al margen de que Petro gane la segunda vuelta o no hay un cambio profundo en la tierra de la cumbia. No solo se trata de que se haya roto el esquema bipartidista de los últimos 70 años, sino que hay una modificación de la correlación de fuerzas que históricamente se mantuvo bajo control de las fuerzas conservadoras, liberales y oligárquicas. Una fuerza de aliento socialista con un líder otrora guerrillero del M19, ha irrumpido y ganado legitimidad política en la sociedad colombiana. Situación que implica un reacomodo general de las fuerzas, afectando directamente el proceso de paz en curso puesto que las FARC y el ELN podrían contar con un aliado político como Colombia Humana, con lo cual se gestaría un amplio frente social popular de repercusiones estratégicas. De ser así se abriría un futuro muy promisorio para las fuerzas del cambio, perspectiva que no pudo construirse en los últimos 60 años, ni con las acciones guerrilleras.