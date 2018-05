La manipulación política que hace Estados Unidos del tema de los derechos humanos es abarcadora, pero solo contra países que tienen gobiernos no aceptables. Quien no acate sus órdenes ya sabe que no recibirá ayuda financiera, como suelen amenazar públicamente durante las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

A inicios de mayo 2018, Cuba volvió a presentar su informe en materia de derechos humanos, mostrando una amplia gama de logros en seguridad ciudadana, salud, educación, igualdad de género y de raza, respeto a la orientación sexual, la protección de la niñez, el enfrentamiento a males como las drogas, el tráfico de personas y de armas, el trato penal justo y otros aspectos, que para el imperio yanqui no son suficientes.

Resulta vergonzoso como países respetables se ven forzados a tomar partido contra Cuba, ante el temor a las represalias, aunque por detrás se excusan por no tener otra salida.

Sin embargo, otros países de la región donde la vida no vale nada, se asesinan decenas de personas, ser periodista es más riesgoso que un desactivador de explosivos, existe el trabajo infantil, las niñas se prostituyen ante la necesidad de comer, desaparecen estudiantes en complicidad con las altas esferas gubernamentales y la salud es un privilegio para las personas pudientes, no reciben acusaciones ni campañas de prensa.

Las recomendaciones que le hacen a Cuba están viciadas por la distorsión política, porque no aceptan un sistema socialista que defiende su soberanía.

El castigo impuesto es la guerra económica y financiera más duradera de la historia, unida a la fabricación de una campaña para distorsionar su realidad.

¿Qué le exigen a Cuba?

Que permita una institución “independiente” de derechos humanos, dirigida y financiada por Estados Unidos; libertad para los asalariados de Washington que responden a sus planes subversivos y son sostenidos con parte de los 20 millones de usd que anualmente aprueba la Casa Blanca, aunque reconocen en sus memorandos secretos que “son desconocidos en la Isla y dirigen sus mayores esfuerzos en obtener recursos suficientes para solventar las necesidades del día a día de los principales organizadores y sus seguidores”.

Lo que más incomoda a Estados Unidos es el sistema socialista adoptado por el pueblo cubano y por eso una de sus recomendaciones al informe de Cuba es precisamente “que se reforme su sistema político unipartidista, para permitir elecciones multipartidistas libres y justas”, como si ellos admitieran que algún partido exija y trabaje por cambiar el sistema capitalista. Tanto demócratas como republicanos, luchan juntos por mantener ese capitalismo salvaje que da la espalda a los pobres.

Otras de sus propuestas es que el gobierno cubano “no detenga a los mal llamados periodistas independientes, opositores y defensores de los derechos humanos”, obviando que esos han sido formados, no en universidades cubanas, sino en aulas ilegales dentro de tres centros de preparación instalados en su misión diplomática en La Habana, en franca violación de la Convención de Viena de 1961, la que establece en su artículo 41-3:

“Los locales de la misión no deben ser utilizados de manera incompatible con las funciones de la misión”.

Estados Unidos dispone de altos presupuestos para la formación de la llamada “oposición” en Cuba, los entrenan, abastecen y dirigen para desestabilizar el orden interno en la Isla, y a pesar de eso pretenden que no sean atraídos a la responsabilidad penal, como hacen ellos con los violadores de sus leyes.

La USAID y la NED, disponen de programas para la subversión en Cuba y en otros países donde pretenden desestabilizar a sus gobiernos.

Entre los grupos que crean y sufragan están:La Asociación Encuentro con la Cultura Cubana con 200 mil dólares; Alianza Afrocubana con 62 mil dólares; Federación Sindical de Plantas Eléctricas con 177 mil 696 dólares; People in Need Foundation con 99 mil dólares; Asociación de Gente en Peligro, dedicada a ayudar a intelectuales con 16 mil 900 dólares; Comité por los derechos humanos, para sus oficinas en Miami con 65 mil dólares; agencia de prensa Cubanet con 67 mil dólares, entre otras.

¿Por qué razones un país soberano e independiente tiene soportar esa guerra?

En Cuba no se reportan asesinatos de funcionarios ni de periodistas, secuestros, desapariciones o golpizas salvajes, como se observa a diario en el mundo.

Un ejemplo de lugar donde la vida no vale nada es México, pero no hay presiones para cambios de su sistema, ni se premian a los que se oponen a la corrupción gubernamental.

Fuentes oficiales afirman contar con evidencias documentales de al menos 250 mil 547 homicidios, entre diciembre de 2006 y abril de 2018. De enero a abril de 2018, el Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 10 mil 395 procesos por homicidio doloso, considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia de asesinatos, solo equiparable con países en guerra.

En Cuba jamás se ha reportado algo semejante, pero el presidente Enrique Peña Nieto no es sancionado ni acusado de violar los derechos humanos, ni le exigen cambiar el sistema político, y hacer elecciones limpias.

Recientemente desaparecieron tres estudiantes de cine y ahora se afirma que pudieron haber sido disueltos en ácido sulfúrico.

¿No son esas violaciones a los derechos humanos? Pero el tratamiento es muy distinto a las campañas que fabrican contra la Revolución cubana.

Ante las próximas elecciones mexicanas se observa una violencia criminal inaudita, sin que esta reciba la más mínima condena de la Unión Europea y otros organismos internacionales. Solo en abril 2018 han sido asesinadas 2 mil 720 personas, 90 al día.

A Cuba le recomiendan elecciones libres, pero callan ante lo que sufren los mexicanos, donde oficialmente 80 políticos fueron asesinados en los últimos 8 meses, sumados a 180 agresiones directas previo a las elecciones, donde se disputarán 3 mil 400 cargos.

Ante los ataques del imperio hay que tener presente a José Martí cuando dijo:

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras”.

https://heraldocubano.wordpress.com/2018/05/28/le-exigen-a-cuba-pero-son-ciegos-y-mudos-con-otros/

