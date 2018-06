La recuperación de la iniciativa re colonizadora tanto en el Caribe como en Suramérica por parte del águila imperial de los Estados Unidos, ha encontrado en la investigación periodística de Max Blumenthal nuevos aportes informativos sobre la injerencia programada de Donald Trump en la política interna de la República de Nicaragua. Jóvenes de ese país centroamericano fueron utilizados por parte de la trama de resortes del ala conservadora del Capitolio para ser puestos al servicio del debilitamiento del gobierno de Ortega.

En la nota “Maquinaria injerencista del gobierno de los EE.UU. se jacta de ‘preparar el terreno para la insurrección’ en Nicaragua” de Max Blumenthal, publicada recientemente en el portal Grayzone Project, el Periodista escribe lo siguiente: mientras los líderes de las protestas estudiantiles nicaragüenses se reunían con neoconservadores en Washington DC, una publicación financiada por el brazo del gobierno estadounidense encargado en los cambios de régimen, la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), se jacta de gastar millones de dólares “preparando el terreno para la insurrección” contra Daniel Ortega.

Mientras que algunas corporaciones de medios de comunicación han retratado al violento movimiento de protesta que atrapa a Nicaragua como una corriente progresista de base, los propios líderes estudiantiles del país han sugerido lo contrario.

A principios de junio, jóvenes líderes activistas nicaragüenses salieron de excursión a Washington DC, financiados por el grupo derechista de defensa del Estado estadounidense Freedom House. Los líderes estudiantiles nicaragüenses estaban allí para suplicar a Donald Trump y otros funcionarios derechistas del gobierno de los Estados Unidos, para que los ayudaran en su lucha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.



En la excursión a la capital de EE. UU., Los jóvenes activistas posaron en fotos con algunos de los más notorios neoconservadores del Congreso de los EE. UU .: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio y la representante Ileana Ros-Lehtinen. Los líderes estudiantiles nicaragüenses también fueron llevados a reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y la organización de ‘poder blando’ USAID. Allí, se les aseguró que contarían con el sonoro apoyo de Washington.



Un mes antes de las reuniones entre líderes estudiantiles nicaragüenses y los legisladores ultraconservadores, en Washington, una publicación financiada por el brazo del gobierno estadounidense encargado en los cambios de régimen, Fundación Nacional para la Democrácia (NED), afirmó sin rodeos que organizaciones respaldadas por la NED dedicaron años y millones de dólares “preparando el terreno para la insurrección” en Nicaragua.



Este artículo que se jacta abiertamente de la injerencia Estadounidense se publicó en la página web de noticias, enfocada en América Latina ‘Global Americans,’ y fue escrito por el académico estadounidense Benjamin Waddell, director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua. Después de la publicación de este artículo, ‘Global Americans’ reemplazó el término “insurrección” con la palabra menos ofensiva “cambio”. Sin embargo, el título original aún se puede ver en la URL del artículo.

A pesar de la alteración cosmética, el artículo de Waddell ofrece una evaluación notablemente sincera del impacto de las inversiones sostenidas por la NED en la sociedad civil nicaragüense. Las conclusiones del autor hicieron eco de manera inadvertida en aquellas del presidente nicaragüense Daniel Ortega y sus partidarios, que han enmarcado las protestas como una trama cuidadosamente montada respaldada completamente por Washington.



“La prensa internacional describió la rápida escalada de los disturbios civiles en Nicaragua como una explosión espontánea del descontento colectivo, desencadenada por los cambios que el gobierno hiciera a su insolvente sistema de seguridad social y enraizada en más de una década de gobierno autoritario por parte de la familia Ortega-Murillo”. Escribió Waddell. “Y si bien las causas subyacentes de la crisis están enraizadas en la mala administración y corrupción del gobierno, cada vez es más claro que el apoyo de los EE. UU. ha contribuido a nutrir los levantamientos actuales.”

En otro certero pasaje, Waddell concluye que, “la participación actual de la NED en nutrir a los grupos de la sociedad civil en Nicaragua arroja luz sobre el poder del financiamiento transnacional para influir en las realidades políticas en el siglo XXI”.

Una historia de injerencia

El NED es uno de los principales agentes del poder blando de Estados Unidos que se ha metido en asuntos de otros países desde su fundación, en el apogeo de la Guerra Fría en 1983. Su primer éxito tuvo lugar en Nicaragua, donde incubó medios de comunicación anti sandinistas como el diario La Prensa a través de un recorte, PRODEMCA, que también fue financiado de manera encubierta por aliados de Oliver North.



En 1990, los sandinistas fueron derrotados en las urnas por la candidata de derecha Violeta Chamorro, cuya familia era dueña de La Prensa. La victoria de Chamorro representó la culminación de casi $ 16 millones de dólares en subvenciones de la NED a partidos políticos y medios de comunicación anti-sandinistas.



“Mucho de lo que hacemos hoy en día era hecho de manera encubierta hace 25 años por la CIA”, comentó Allen Weinstein, miembro fundador de la NED, en 1991.

En los años siguientes, la NED y sus socios han ayudado a balancear las elecciones en favor de candidatos neoliberales de derecha en Rusia y Mongolia en 1996; fomentó un golpe que expulsó del poder al presidente democráticamente electo de Haití, Jean Bertrand Aristide; y dirigió millones de dólares hacia el desmantelamiento del gobierno socialista de Venezuela, un esfuerzo continuo ahora complementado por aplastantes sanciones económicas perpetradas por los Estados Unidos.

Las protestas que han estallado en Nicaragua han vuelto a mostrar la influencia de la NED. Según Waddell, la NED ha gastado 4,1 millones de dólares en el país desde 2014, ayudando a que 54 grupos se conviertan en actores importantes de la escena política y “preparando el terreno para la insurrección”.

