Yeidckol Polevnsky, “el triunfo de MORENA y del Presidente López Obrador, es el triunfo de todos los países que han luchado por un cambio verdadero”

Entrevista a la Presidenta del Partido MORENA, Yeidckol Polevnsky. Por Florencia Lagos Neumann, Corresponsal de Prensa de Crónica Digital

Entre los días 4 y 6 de abril de 2019 en Ciudad de México, se desarrolló el “XXIII Seminario Internacional: Los partidos y una nueva sociedad”, evento organizado por el Partido de los Trabajadores de México al que asistieron más de 100 representaciones de partidos políticos, activistas y movimientos sociales de América Latina, el Caribe, Asia y Europa. En este marco conversamos con la Presidenta del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Yeidckol Polevnsky.

FL: Muchas gracias por concedernos un espacio para esta entrevista. El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que: “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo pacífica y radical porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México”, ¿Cómo cree usted que se va a implementar esta transformación?

Yeidckol Polevnsky (YP): Lo primero que el Presidente está haciendo es poner el ejemplo, poner el ejemplo de honestidad, honradez y también de austeridad. Yo creo que cuando la cabeza de un proceso es honrada es difícil que los demás se muevan para otro lado, pero además se están modificando leyes, leyes que han hecho que se pueda juzgar al Presidente mientras está en funciones, en el pasado no se podía juzgar al Presidente, ahora con la modificación de la ley se puede no solamente juzgar al Presidente, si no, meterlo a la cárcel si actúa de manera incorrecta.

YP: También se está planteando que la corrupción sea delito grave, antes no lo era, ahora por corrupción te meten preso sin derecho a fianza. También son penalizados los delitos electorales, compra de votos, fraude, todo eso hoy es una violación grave y con esto se va a evitar también las asociaciones entre empresarios y funcionarios, que también se vuelven delito grave. Creemos que todo esto nos va a ayudar para la lucha contra la corrupción.

FL: El Presidente López Obrador, planteó 100 puntos que ya se comenzaron a implementar, y además señaló que habrá transformaciones que serán primero consultadas a la ciudadanía, ¿Por qué?

YP: En ciertos temas que tengan controversia se plantea la consulta ciudadana que ahora está en la Constitución, antes no estaba, ahora está en nuestra Carta Magna. La idea es que las y los ciudadanos decidan, porque siempre decidían los políticos que durante la campaña electoral llegaban con un discurso y ya cuando alcanzaban el poder de cierta forma renunciaban a ese discurso.

Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, proclamo durante su campaña la participación activa de la ciudadanía, y es lo que ha mantenido y lo que está haciendo, ciudadanizar la política, que la política no sea de unos cuantos hombres, si no, que sea de todas y todos.

FL: ¿Esto quiere decir que pasarían de una Democracia Representativa a una Participativa?

YP: Así es.

FL: En otro aspecto, el Presidente López Obrador, ha llamado a su Gobierno “La Cuarta Transformación”, en este sentido ¿Qué rol juegan los jóvenes en este proceso?

YP: Cuando el Presidente era Jefe de Gobierno hizo una preparatoria por cada delegación política, en total 16 preparatorias. También hizo una Universidad y dos hospitales de especialidades. No se había hecho una Universidad en México en 40 años, ni tampoco un hospital de especialidades.

Ahora ya como Presidente lo que ha planteado, lo que ha comprometido son 100 Universidades repartidas en todo el país, para que ningún joven se quede sin estudiar. También ha implementado un apoyo económico para que las y los jóvenes estudien, cabe señalar que la “Universidad Autónoma de México” (UNAM), solo recibe al 9% de los que demandan entrar, nosotros entendemos que esto se hace como un mecanismo que discrimina no por el conocimiento, si no, porque no hay espacios para recibir a tantos estudiantes. Considerando lo anterior, uno de nuestros objetivos principales es democratizar el acceso a la Cultura, el acceso a la educación, al arte, a los deportes, para nosotros es muy importante porque sabemos que los jóvenes no son el futuro, son el presente de nuestra Nación y queremos que tengan las mismas oportunidades que la clase privilegiada.

FL: En el actual contexto geopolítico para nosotros como latinoamericanos México representa una esperanza muy grande, en este sentido ¿Qué cree usted que significa el Gobierno del Presidente López Obrador para nuestra región?

YP: Nosotros consideramos que el triunfo de MORENA y del Presidente López Obrador, es el triunfo de todos los países que han luchado por un cambio verdadero y por una política de mayor equidad y justicia, queremos que sea un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien siendo progresistas y que esto sea una garantía para todos los países.

El XXIII Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad” concluyó este domingo sus sesiones de trabajo después de tres días de intensos debates de temas actuales, en los que predominaron los relacionados con la situación en Venezuela, el bloqueo a Cuba, la amenaza a los procesos de paz en Colombia y el Medio Oriente y las crisis económicas y laborales provocadas por gobiernos neoliberales.