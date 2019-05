La arremetida de la derecha conspira contra la poesía

Más de 90 poetas de 25 países emitieron en La Habana una declaración en contra de la hegemonía imperialista

Por

Fuente: Granma

Más de 90 poetas de 25 países unieron sus voces ayer «contra la guerra, la violencia, las agresiones y amenazas con visos imperiales» en el Encuentro Mundial de Poetas en Defensa de la Humanidad, que tuvo lugar en el mismo escenario donde hace 60 años el Comandante en Jefe Fidel Castro pronunciara sus Palabras a los intelectuales.

La Biblioteca Nacional José Martí acogió a los firmantes de la Declaración Los poetas resistiremos, la poesía vencerá, quienes participan en la Bienal de Poesía de La Habana, en presencia de Roberto Montesino Pérez, jefe del Departamento de Cultura y Propaganda del Comité Central; Omar González, coordinador del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad, y el poeta Alex Pausides, miembro de la presidencia de la Bienal.

A levantar los estandartes de la verdad y la vida llaman los suscriptores del documento, el cual reconoce que, aunque «son muchas las formas que adopta el terror y la muerte, pocas veces estuvieron tan cerca América Latina y el Caribe del peligro de una conflagración como la que prepara el Gobierno de Estados Unidos con el silencio y la complicidad de algunos países».

Conscientes de que «quieren matar la poesía», los poetas aseguran que «la poesía vencerá. Nuestras voces seguirán cantando al dolor, a la incertidumbre; pero también (…) al amor y a su posibilidad infinita».

«No reinarán la prepotencia, la crueldad y el crimen (…). Basta de bloqueos, amenazas y mentiras. Que el nuestro sea el reino de la paz y la igualdad, el universo de la Poesía», concluye el texto.

Considerado una sesión de trabajo, el espacio fue oportuno para que los poetas presentes emitieran mensajes de amor al prójimo, mientras que un video dejó ver otras impresiones emitidas por medio de las redes sociales. «Es que te has convertido en parte de mí, Habana», refirió el bardo peruano Hildebrando Pérez, en franco elogio a la capital cubana en su 500 cumpleaños –una de las inspiraciones de la Bienal–.

Los que han sido llamados «representantes terrenales de la musa» concluyeron la reunión matutina convencidos de la necesidad de defender la paz en tiempos en que «la arremetida de la derecha conspira contra la poesía, que siempre está del lado del corazón».

LA POLÍTICA

La política es el arte de hacer el bien

a quien lo necesita, o mejor dicho, al prójimo

para que sepa más a un versículo de la Biblia

La política es bella cuando no se enmascara de política

cuando nace como un retoño de siemprevivas

cuando no se maquilla para parecer más bella de lo que realmente es

cuando levanta puentes y derriba murallas

La política no es una araña peluda como muchos creen

Tampoco es un tierno osito de peluche

la política nada tiene que ver con los llamados

partidos políticos ni con las arengas de barricada

La política se vuelve caricatura

en manos de los malos políticos

es decir, de los que nada saben de política

ni de verdades como puños cerrados

La política no tiene que ver con fracasos sentimentales

ni con duras frustraciones personales

Dejen la política tranquila en su tierra de humildad

porque como dijo el más sabio de los cubanos

ella como la Patria es ara y no pedestal

La política no es como el béisbol que se puede

debatir en los parques públicos y en las redes sociales

Casi todo el mundo en el mundo sabe tanto

de política como de medicina

Aunque en verdad la política es un bálsamo

como los ungüentos de las abuelas cuando se saben aplicar

No abusen de ella

No la maldigan por gusto

Déjenla tranquila que cumpla con su cometido en su cuartel general

No la metan en Facebook ni dejen que se contamine

con las nuevas tecnologías

Ella es enemiga de la promiscuidad

Los creyentes que se ocupen de sus creencias

y de sus misterios religiosos que son muchos

y hasta ahora nadie los ha podido descifrar

Como el big bang la política nació

con un estallido de cólera

y con una vocación irrefrenable de justicia

La política no puede ser un entretenimiento

para los burócratas aburridos

ni para los políticos de pacotilla

El carpintero es el que sabe cortar la madera

El panadero es el que sabe amasar el pan

Zapatero a su zapato

La política es de los revolucionarios verdaderos

Miguel Barnet

