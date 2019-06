Aniversario de Prensa Latina. Por Manuel Cabieses Donoso

El 16 de junio es el 60° aniversario de la agencia cubana de noticias Prensa Latina.

Para el periodismo antimperialista de América Latina es una fecha histórica: nuestra primera agencia de noticias.

Hace sesenta años la Revolución Cubana creaba este instrumento para enfrentar la mentira y las calumnias que difundían las agencias UPI y AP.

La Revolución Cubana enfrentó desde el primer día la agresividad de los medios de comunicación del imperio. Aún no se declaraba el carácter socialista de la revolución pero sin embargo Washington desconfiaban de un proceso que no acataba sus “consejos” y recomendaciones. Esto llevó a Fidel Castro a convocar en La Habana una amplia reunión de periodistas de todo el mundo para dar a conocer la realidad de la revolución que comenzaba en la isla. Pero eso no fue suficiente. Se requería un instrumento permanente de trabajo al servicio de la verdad. El Comandante Ernesto Che Guevara y el periodista Jorge Ricardo Masetti estuvieron al frente del proyecto que cuajó en junio de 1959 en la agencia Prensa Latina. Periodistas de varios países (Argentina, Brasil, Colombia, etc.) se incorporaron a la batalla que se entabló a través de los teletipos.

Hoy la lucha continúa a través de medios digitales y audiovisuales que los periodistas de Prensa Latina utilizan con eficiencia.

El periodismo de la agencia se basa en el respeto a la verdad para construir un relato donde los hechos indican por si mismos hacia dónde se encamina la humanidad, y que no es, desde luego, el triste destino que le depara el capitalismo.

Prensa Latina hace periodismo de calidad ciñéndose a normas éticas de información y opinión que hacen de nuestro oficio un eficaz instrumento en la batalla de ideas.

Prensa Latina no está sola. Fue también en La Habana, en los años 90, en un congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, donde Fidel lanzó el desafío: ¿y por qué no un canal latinoamericano de televisión? Hugo Chávez, otro grande de nuestra historia, recogió el guante y así nació Telesur.

El periodismo independiente de la esclavitud publicitaria y su banalidad informativa, cuenta con dos formidables instrumentos: Prensa Latina y Telesur. Su producción escrita y audiovisual alimenta centenares de medios populares que desafían al pensamiento único de la oligarquía de la información.

Prensa Latina ha ganado sólido prestigio gracias a la calidad de su trabajo. Su tarea es un orgullo para el periodismo latinoamericano. Felicidades en su cumpleaños.

Me gusta: Me gusta Cargando...