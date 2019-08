22 y 23 de octubre de 2019, La Habana, Cuba

El Gran Caribe constituye un espacio geopolítico que representa a 25 países independientes y más de 12 territorios bajo diversas formas coloniales que integran un amplio mosaico político, económico, social y cultural, a partir del entorno marítimo que comparten: el mar Caribe. Siendo una región históricamente codiciada por las diferentes potencias europeas y Estados Unidos, su importancia no sólo radica en sus recursos naturales, sino en su posición geográfica y como un espacio de interés geopolítico en el entramado de la disputa internacional por el control de las rutas marítimas y los mercados globalizados. Tiene una extensión marítima de 4.3 millones de km2 compartidos entre el Mar Caribe y el Golfo de México, una población que alcanza los 270 millones, estratégicos y variados recursos naturales y energéticos, una considerable infraestructura militar y un vasto mosaico social y cultural. También es una de las regiones con mayor flujo migratorio, elevados índices de pobreza, desigualdad, marginación, desnutrición, analfabetismo, violencia, corrupción, discriminación, racismo, y otros tantos problemas sociales que la fase neoliberal del capitalismo ha profundizado de forma dramática.

El Coloquio Internacional Geopolítica, proyectos alternativos y solidaridad en el Gran Caribe, se plantea abrir un espacio de análisis, reflexión y debate en torno a las actuales coordenadas geopolíticas de la región, valorar los alcances sociales de los proyectos alternativos y destacar las acciones de cooperación y solidaridad que se han impulsado en los últimos 20 años.

El Coloquio, organizado desde el Proyecto Papiit IN307318 El Gran Caribe: geopolítica, procesos de integración y proyectos alternativos, de la UNAM, está dirigido a intelectuales, investigadores, profesores y estudiantes. Podrán inscribir propuestas de ponencia hasta el 15 de septiembre al correo coloquiograncaribe2019@hotmail.com, enviando un resumen no mayor de 250 palabras, incluyendo grado académico, institución y país de procedencia, e indicando a cuál mesa temática desea incorporarse. La recepción de las ponencias completas será hasta el 15 de octubre. No hay costo de inscripción para el Coloquio; no incluye alimentación ni se cubre ningún tipo de gasto. Se otorgará constancia institucional.

Mesas temáticas

Mesa 1: El Gran Caribe en la geopolítica del siglo XXI

Mesa 2: Proyectos alternativos en el Gran Caribe: un balance necesario (1999-2019)

Mesa 3: Programas y políticas de cooperación y solidaridad en el Gran Caribe

Mesa 4: Retos para la integración alternativa en el Gran Caribe

El Coloquio se desarrollará de forma simultánea a la V Conferencia de Estudios Estratégicos: geopolíticas en conflictos y un orden internacional en transición, organizada por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) del 23 al 25 de octubre de 2019, en la misma sede. Los requisitos y cuota de inscripción para participar en la V Conferencia son independientes del Coloquio. Para obtener mayor información consultar la página: http://www.cipi.cu/convocatoriav-conferencia-de-estudios-estrategicosprimer-aviso

