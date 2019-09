Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y Contra el Neoliberalismo: un espacio de lucha e integración

Del 1ro al 3 de noviembre de 2019, Cuba será punto de convergencia para quienes defienden la paz, la justicia y la construcción de un verdadero poder del pueblo, durante la celebración del Encuentro Antimperialista de Solidaridad, por la Democracia y Contra el Neoliberalismo.

Por Liliana Sierra Sánchez

En conferencia de prensa efectuada en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y Presidente de esa organización, y Ulises Guilarte de Nascimento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), convocaron a representantes y líderes de movimientos populares, de solidaridad, fuerzas políticas, organizaciones feministas, ecologistas, sindicales, campesinas y luchadores/as de la izquierda a nivel mundial, a participar en el evento que organizan el ICAP, la CTC, el Capítulo Cubano de Movimintos Sociales y la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

Según expresó a los/las asistentes Ulises Guilarte, “la cita favorecerá los vínculos fraternales entre los pueblos que compartimos raíces culturales e históricas y consolidará la solidaridad con las causas de los pueblos saharauie, palestino, venezolano, boliviano…; además permitirá expresar el apoyo a la Revolución Cubana y articular fuerzas para denunciar la ofensiva del imperialismo”.

“La realización de este evento confirmará que la izquierda y los sectores progresistas seguimos en pie de lucha, lo cual es contrario a las campañas mediáticas sobre una izquierda fragmentada que ha perdido capacidad de movilización”, agregó el Secretario de la CTC.

Las sesiones tendrán lugar en el Palacio de las Convenciones, aunque también habrá actividades en la Escuela Latinoamericana de Medicina, y una tribuna antimperialista en un barrio capitalino, donde los/las participantes podrán intercambiar con las familias cubanas. Del mismo modo, los/las asistentes podrán participar en celebraciones vinculadas al aniversario 500 de la fundación de La Habana.

Uno de los objetivos principales del Encuentro será construir continuidades por una transformación sistémica que impacte las luchas anticapitalistas, antisistémicas, antiracistas, antipatriarcales, desde un movimiento social crítico y capaz de demostrar fuerza movilizadora. A la vez, se pretende convertir los espacios de debate e intercambio en episodios de denuncia concreta al brutal bloqueo que EE. UU. sigue imponiéndole a Cuba de manera unilateral.

“El evento reconoce que el movimiento obrero cubano, los movimientos sociales y populares, las asociaciones campesinas, las mujeres, escritores y artistas… todos, tenemos un escenario de desafíos y responsabilidades con la historia, por lo que no podemos permitir que el imperialismo borre el sentido de independencia de la región, ni se adueñe de nuestras riquezas convirtiendo a Nuestra América en otra colonia”, afirmó también Ulises Guilarte.

Por su parte, Fernando González, luego de agradecer a la prensa presente, dijo que como parte de la vocación solidaria de la Revolución Cubana, en el Encuentro estarán representadas otras causas, y se denunciarán los procesos de judicialización del continente, contra la criminalización de líderes sociales y políticos.

“Será una respuesta al contexto internacional, al arreciamiento de las medidas contra nuestro país, la persecución a la llegada de los recursos energéticos, a nuestras transacciones financieras, este evento es una respuesta también a esos desafíos del contexto actual”, concluyó diciendo.

A nombre de la juventud cubana, Susely Morfa, miembro del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, expresó que la UJC estará movilizando y convocando a las organizaciones estudiantiles y movimientos juveniles de todo el mundo a este encuentro antimperialista para seguir defendiendo la paz, la solidaridad y la lucha contra el neoliberalismo. Dio a conocer que realizarán un panel y varias actividades dentro del evento para denunciar la escalada agresiva del imperialismo contra nuestros pueblos. Además, los jóvenes abogarán por la liberación del expresidente brasileño Lula Da Silva.

“Hay una juventud cubana que confía en su proceso revolucionario. Estaremos apoyando este espacio y jugando un papel proactivo en defensa de todas las causas justas”, declaró Morfa González.

En otro momento de la conferencia de prensa, Joel Suárez, coordinador del Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., alertó: “Estamos en guerra, una guerra que no hemos declarado, no convencional, multifacética, en la tierra, en el mundo virtual, y en el cielo. El fundamentalismo religioso se ha unido a esta corriente neofascista de avance de las trasnacionales contra los territorios, la política de EE. UU. pasó de ser política. Está en crisis todo el sistema internacional. No soportan la rebeldía, la osadía de la Revolución Cubana, no soportan que seguimos alegres a pesar de las dificultades, y ante el recrudecimiento del bloqueo, no queda otra alternativa que movilizarnos”.

Suárez también convocó a las fuerzas progresistas y de izquierda a participar en el Encuentro: “Reiteramos la convocatoria a todas las personas de buena voluntad para pensar, soñar, organizar la solidaridad y la resistencia”.

Sabemos que Cuba no está sola, resistimos lo mas duro del período especial gracias a la resistencia de nuestro pueblo pero también a la solidaridad de muchos que nos están viendo hoy. Una vez más Cuba los necesita y el mundo necesita a Cuba, no para que repliquen el modelo, sino para asumir su dignidad frente al imperio. Encontrémonos en La Habana desde la solidaridad, en la lucha antimperialista, por la democracia y contra el neoliberalismo. No importa tu ideología política. Si los motivos que convocan a este encuentro te motivan, te esperamos con nosotros”.

En la conferencia se escucharon, además otras voces en representación de organizaciones políticas y de masas como la Federación de Mujeres Cubanas y los Comité de Defensa de la Revolución, así como el Movimiento Cubano por la Paz.

Para más información consultar:

Micrositio del Encuentro: https://seguimosenlucha.org/index.php/2019/07/12/encuentro-antimperialista-de-solidaridad-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/

Tercer llamado: https://seguimosenlucha.org/index.php/2019/08/20/tercer-llamamiento-al-encuentro-antimperialista-de-solidaridad-por-la-democracia-y-contra-el-neoliberalismo/

Formulario de inscripción: https://seguimosenlucha.org/index.php/formulario-de-inscripcion/

