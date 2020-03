Elecciones 2020: bajo toma hostil / I . Por John Saxe-Fernández

A raíz de las elecciones 2020 en EU para la candidatura presidencial del Partido Demócrata (PD) y las asignaciones de delegados al Colegio Electoral (en EU el voto es indirecto. El voto popular no es necesariamente determinante), cobra gran interés el libro de Gregg Palast: The Best Democracy Money can Buy, (Nueva York, 2012, así como los aportes ahora en español de Amy Goodman y Juan González en Democracy Now. (https://www.democracynow.org/es) Ambas fuentes ofrecen el dato certero, bien documentado develando trampas, transas y purgas al padrón electoral, irregularidades e ilegalidades de larga data acentuándose desde el final del siglo XIX. El título de Palast expresa el fuerte sesgo plutocrático del sistema político, magnificado por la adopción de la ley Citizens United (2010), una desorbitada desregulación de las aportaciones individuales y de las corporaciones a las campañas presidenciales, de congresistas, senatoriales y a las gubernaturas.

Es desmedido el crecimiento del poder e influencia política de los sectores más ricos y de los grandes monopolios y conglomerados, patrimonio de los sectores más acaudalados. De ahí la perceptible desigualdad y deterioro de la legitimidad de un sistema político bajo fuerte oligarquización. No extraña que el primer artículo del libro de Palast centre la atención en lo que su autor, Robert F. Kennedy Jr, ( RFK Jr ) califica como un asalto hostil contra EU ni tampoco que analice a la segunda de las 25 familias más acaudaladas de EU que integran mucho menos de uno por ciento como ejemplo del accionar de su influencia cuando los grupos de interés perciben el más mínimo riesgo a los negocios de sus corporaciones como en Koch Industries Inc. (KI ), un conglomerado que incluye a la poderosa industria del gas y del petróleo de EU. Al mando de KI está Charles Koch y hasta hace poco David, su recién fallecido hermano, impulsor de la derecha. La familia Koch, dueña al 80 por ciento de KI, es la segunda más rica de EU después de los Walton (Walmart). KI es un conglomerado valuado en 120 mil millones de dólares dedicado a refinar petróleo, al transporte, la ganadería y a la venta de petrolíferos. Otros negocios de KI incluyen extracción y comercio de minerales, la tecnología química, productos de papel y otras materias primas. Cuenta con 120 mil empleados en más de 60 países. En Alberta, Canadá, KI controla el negocio de las arenas bituminosas y tiene en la mira el petróleo y gas del pueblo venezolano, la principal reserva de combustibles fósiles del mundo.