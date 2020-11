Salvar y ofrecer vidas. Por Graciela Ramírez

“Nosotros demostraremos que hay respuesta a muchas de las tragedias del planeta. Nosotros demostramos que el ser humano puede y debe ser mejor. Nosotros demostramos el valor de la conciencia y de la ética. Nosotros ofrecemos vidas.*

En el año 2005 el Comandante en Jefe Fidel Castro creaba el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve”, la numerosa fuerza médica integrada por especialistas en las principales ramas de la medicina y enfermeros, alistados de manera voluntaria, se disponía a viajar de inmediato a Estados Unidos para a ayudar a las víctimas del huracán Katrina que había afectado a decenas de miles en Mississippi, Alabama y Luisiana, y especialmente a la ciudad de Nueva Orleans.

La generosa ayuda de Cuba fue rechazada por el gobierno de George W. Bush.

Su creación está íntimamente vinculada a los principios que la Revolución Cubana ha puesto en práctica desde el luminoso 1ro de Enero de 1959: Solidaridad e Internacionalismo.

Al Triunfo de la Revolución, Cuba contaba con apenas 6286 médicos, la mitad de ellos emigró a los Estados Unidos.

Cuba no esperó a consolidar su desarrollo para tender su mano solidaria.

Habían transcurrido apenas cinco meses cuando la joven Revolución ofrecía su primera ayuda médica internacional hacia Chile, en respuesta solidaria a ese pueblo hermano tras el terremoto ocurrido el 21 de mayo de 1960 en Valdivia, considerado el mayor de la historia registrado hasta ese momento.

Cuba envió ocho toneladas de materiales médicos, insumos, alimentos y ropas. Vilma Espín desde la Federación de Mujeres Cubanas, los jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios, la Central de Trabajadores de Cuba, se movilizó de inmediato ante el llamado a la solidaridad realizado por Fidel.

El jefe del grupo médico por la parte cubana era el Dr. Oscar Fernández Mell, presidente del Colegio Médico Nacional. Tiene un valor histórico especial ya que por la parte chilena fue acompañado por el Dr. Salvador Allende, en aquel momento senador de visita en la Isla.

Allende expresó: “Vi los camiones pasando por las calles de La Habana y vi la generosidad anónima del que entrega lo que hace falta y que vale mucho más que lo que entregan los países ricos”.

El 17 de Octubre de 1962, Fidel anuncia al pueblo, en el acto de inauguración del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas «Victoria de Girón», la decisión del gobierno cubano de brindar ayuda en el campo de la salud, afirmando:

“(…) conversando hoy con los estudiantes, les planteábamos que hacen falta 50 médicos voluntarios para ir a Argelia, a ayudar a los argelinos. Y estamos seguros de que esos voluntarios no faltarán. ¡Cincuenta nada más! Estamos seguros que se van a ofrecer más, como expresión del espíritu de solidaridad de nuestro pueblo con un pueblo amigo que está, peor que nosotros…Claro hoy podemos mandar 50, dentro de ocho o diez años no se sabe cuántos, y a nuestros pueblos hermanos podremos darle ayuda; porque cada año que pase tendremos más médicos, y cada año que pase más estudiantes ingresarán en la Escuela de Medicina; porque la Revolución tiene derecho a recoger lo que siembra y tiene derecho a recoger los frutos que ha sembrado”.

Por ello se considera la fecha de inicio de la Colaboración Médica Internacional Cubana con brigadas permanentes el 23 de Mayo de 1963, con el envío de la primera brigada a Argelia, compuesta por 55 colaboradores que brindaron sus servicios por un año.

La Revolución Cubana formó decenas de miles de médicos con vocación humanista e internacionalista, donde el valor más preciado es la vida. Desarrolló un extraordinario sistema de Atención Primaria de Salud que sigue asombrando al mundo.

Ha desarrollado la biotecnología, creado sus propias vacunas contra la Meningococcia, la Hepatitis B y el cáncer de pulmón. Ha producido medicamentos sumamente importantes como el Heberprot-P que ha revolucionado el tratamiento de la úlcera del pie diabético, contra la retinosis pigmentaria y el vitíligo.

En 1999 puso en marcha el proyecto más abarcador de formación médica internacional con la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina –ELAM- graduando hasta la fecha a 30 mil 200 médicos becados por Cuba, provenientes de América Latina y El Caribe, Asia, África y los propios Estados Unidos.

Desde 1960, cerca de 400 mil profesionales de la salud cubanos prestaron servicios en 164 países. El viceministerio de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, expresó en enero del 2009: “Queda claramente expuesto el principio del internacionalismo en salud, de la solidaridad internacional del sistema cubano de salud pública y su fundamento ético, profundamente humanista, no como diplomacia médica, no como vehículo de difusión de una doctrina política y no como incentivo de relaciones comerciales o venta de servicios”.

La Brigada Henry Reeve ha contribuido de manera extraordinaria salvando centenares de miles de vidas y realizado millones de consultas, en situaciones de desastre como las provocadas por los terremotos de Pakistán, Indonesia, Perú, China, Chile, Nepal y Ecuador. Los afectados por las inundaciones en Guatemala, Bolivia, Belice, Chile, México, El Salvador, Perú y Sierra Leona. Las víctimas de los huracanes de Haití, Islas Fiji, Dominica, México y Mozambique.

En las lejanas montañas de Pakistán, devastadas por el terremoto en Cachemira en el año 2005, la Brigada Henry Reeve tuvo que superar condiciones extremadamente inhóspitas para los cubanos, trabajar en las heladas y nevadas laderas del Himalaya. Como en muchas de las brigadas cubanas, la mayoría de los médicos eran mujeres. Han prestado atención médica a personas en situaciones extremas en todos los rincones del mundo.

En estos 15 años, 13 mil 597 colaboradores cubanos atendieron a 4 millones 253 mil 533 pacientes en 53 países, salvando las vidas de 93 mil 891.

Además de la asistencia ante grandes desastres naturales, la Brigada Henry Reeve desarrolló un papel fundamental en la lucha contra graves epidemias como la del Ébola en el África occidental y el Cólera en Haití, donde fueron atendidas más de 400 mil personas.

Cooperación Internacional y Solidaridad en tiempos de pandemia

La Cooperación Internacional sostenida durante estos años, cobra extraordinaria relevancia ante la pandemia provocada por COVID-19.

El mayor desafío que afronta la humanidad, que afecta a 185 naciones y en las que 50 millones 52 mil 204 personas han sido diagnosticadas con la COVID-19 en todo el mundo, provocando un millón 253 mil 110 muertes.

El Contingente Henry Reeve ha enviado hasta la fecha 53 Brigadas a 38 países solicitadas por sus gobiernos. En algunas naciones colabora más de una Brigada, la que se encontraba anteriormente y la que se sumó en la atención específica a la Covid-19, o en casos como el de Italia donde fueron enviadas dos Brigadas.

En este esfuerzo sin precedentes participan más de 3800 profesionales de la salud cubanos, de los cuales el 61,2 por ciento son mujeres. Han realizado 1 millón 643 mil 138 procederes de enfermería, atendido a 550 mil 966 pacientes y salvado las vidas de 12 mil 488 personas.

A la vez que la Brigada Henry Reeve enfrentaba la pandemia en el mundo, el gobierno de Trump recrudecía a límites inhumanos el bloqueo a Cuba y desataba una campaña feroz de difamaciones, calumnias y mentiras contra la Cooperación médica cubana, llegando al extremo de presionar y amenazar a los gobiernos de países que solicitaran la ayuda a Cuba.

Mientras el inquilino más odioso de la Casa Blanca quedaba en ridículo ante el mundo y perdía las elecciones, en medio de una crisis brutal provocada por la falta de atención a la Covid-19, el racismo y la xenofobia, este 5 de noviembre partía hacia Azerbaiyán una Brigada Henry Reeve compuesta por 120 médicos y enfermeros.

Cuba inmunizará a toda su población en el 2021

A esta enorme historia de proezas se suma el anuncio realizado por el presidente de BIOCUBAFARMA, Doctor Eduardo Martínez, quien afirmó que antes de finalizar el 2020, Cuba tendrá 4 Candidatos Vacunales en ensayos clínicos. Treinta países del mundo trabajan para encontrar la vacuna contra Covid-19. Cuba, un pequeño país del tercer mundo, bloqueado y asediado, se encuentra entre ellos. Este 5 de noviembre el canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en su cuenta de Twitter @BrunoRguezP “Cuba contará con 4 candidatos vacunales contra la #COVID19 en ensayos clínicos a finales del presente año e inmunizará en 2021 a toda su población. A pesar del recrudecimiento del bloqueo de EEUU, el carácter humano de la ciencia cubana permite superar barreras para salvar vidas»

Honrar Honra

La noticia fue corriendo por el mundo sin que los grandes medios de difusión reflejaran una palabra. Los médicos de un pequeño país, bloqueado y asediado durante casi seis décadas por el imperio más poderoso de la tierra, se convertían en fuente de inspiración y esperanza en momentos trágicos para la humanidad cuando más solidaridad y cooperación necesita el mundo.

La Solidaridad Internacional lanzó la idea: Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada médica cubana Henry Reeve, por ser portadores de vida y esperanza, por dar un ejemplo sin precedentes de solidaridad internacional.

Desde Argentina a Sudáfrica comenzó a divulgarse la propuesta. En pocos meses comenzaron a llegar respuestas de personalidades, parlamentarios, académicos, artistas, movimientos sociales, Asociaciones de Amistad, grupos que trabajan por la solidaridad y la paz dando muestras del apoyo extraordinario al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Reeve.

Como parte de esta coalición internacional el sitio web www.cubanobel.org creado en Estados Unidos acumula más de 36 mil firmas. La Iniciativa Griega para el Premio Nobel de la Paz www.facebook.com/groups/4091231877557233/ cuenta con más de 100 mil firmas. La Campaña de Solidaridad con Cuba de Reino Unido es apoyada por 5 mil 700 personalidades. Más de 3 mil firmas rubricaron su apoyo a la propuesta en Chipre. Cerca de 500 asociaciones de Amistad, comités y grupos de solidaridad de América Latina y El Caribe, Estados Unidos y Canadá, Europa, África y Asia trabajan en la nominación al Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Reeve.

Desde el 1ro de septiembre hasta el 31 de enero de 2021 el Comité del Premio Nobel recibirá las nominaciones de quienes cuenten con los requisitos para realizarlas de acuerdo a los estatutos del Nobel.

Brigada Henry Reeve ejemplo de humanismo y solidaridad Internacional

Hoy podemos afirmar que la Brigada Henry Reeve ha sido nominada oficialmente ante el Comité Nobel por el Consejo Mundial por la Paz con sede en Atenas; Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz de Argentina; el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Eslovaquia Juraj Blanar; 21 diputados y senadores del Congreso de Colombia.

A ellos se suman Giannes Melios, profesor emérito de Economía Política e Historia del Pensamiento de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, reconocido intelectual de Grecia, presentó la nominación ante el Comité Nobel en nombre de la Iniciativa Griega del Premio Nobel de la Paz, integrada por centenares de académicos, intelectuales y artistas como Mikis Theodorakis el gran compositor griego.

Sotiris Theocarides profesor de Filosofía y Ciencias Sociales y Políticas en las Universidades de Chipre, Sofía y Bulgaria, miembro del Comité de Honor de las 600 personalidades de la Iniciativa Griega, presentó la nominación en nombre de más de 3 mil chipriotas que la respaldan.

Mandla Makanya, Doctor en Filosofía y rector de la Universidad Nacional de Sudáfrica –Unisa- presentó la nominación con el apoyo del Congreso Nacional Africano (ANC, Partido en el gobierno),el ministro de Salud Zweli Mkhize, el Partido Comunista de Sudáfrica (miembro de la Alianza de Gobierno), el Congreso Nacional de Sindicatos Sudáfrica, (también miembro del Gobierno), el Sindicato Nacional de Trabajadores Sudafricanos de la Salud y la Educación, la Asociación de Amigos de Cuba en Sudáfrica, la Asociación de médicos sudafricanos Graduados en Cuba. Unisa, con sede en Pretoria, es la mayor Universidad de Sudáfrica y de toda África, y una de las mayores del mundo por la cantidad de estudiantes estimada en más de 400 mil. Fundada en 1873 fue la primera Universidad de Sudáfrica. Desde 1906 gradúa a nacionales de otros países de la región, provenientes de Botswana, Zimbabwe, Lesotho y Eswatini. Es considerada uno de los centros de altos estudios más avanzados del mundo en cuanto a Educación a Distancia. Tiene el honor de contar entre sus exalumnos a dos premios Nobel de la Paz sudafricanos, el fundador de Congreso Nacional Africano (ANC) y primer Presidente de Sudáfrica tras la derrota del Apartheid, Nelson Mandela, y el Arzobispo Desmond Tutu. Mandla Makhanya es el primer Rector negro de una Universidad de Sudáfrica.

Fueron aceptadas por el Comité Nobel las nominaciones enviadas por el diputado Hugo Gutiérrez y el senador Alejandro Navarro, ambos representantes del Congreso Nacional de Chile.

También lo hizo el destacado académico chileno Haroldo Quinteros profesor emérito en Ciencias Sociales, en representación de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba y el Colectivo Celia Sánchez, de la ciudad de Iquique.

Julio Pinto, Premio Nacional de Historia 2016 de Chile, recibió la notificación del Comité Nobel sobre la aceptación de la carta de nominación enviada por el destacado académico, sumando tres nominaciones enviadas desde la tierra de Salvador Allende y Pablo Neruda.

El diputado y ex gobernador Juan Jorge Cárdenas de Ecuador también efectivizó la nominación aceptada por el Comité Nobel. En su carta afirmó que los más beneficiados con las brigadas Henry Reeve son sectores sociales vulnerables, de zonas afectadas por desastres y epidemias, al ser capaces de dar inmediata respuesta a las exigencias asistenciales, cobertura epidemiológica y otras necesidades coyunturales. “En Ecuador mucho les agradecemos todo el apoyo solidario y la labor profesional y de calidad que la Brigada Henry Reeve brindó tras el terremoto de abril de 2016”

John Kirk, profesor del Departamento de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad Dalhousie en Halifax, provincia de Nueva Escocia, Canadá fue de los primeros en enviar su nominación al Comité Nobel.

El Dr. SvenTarp, referente mundial en el ámbito de la lexicografía, profesor y director del Departamento de Lexicografía de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, miembro de varias Universidades europeas, también recibió la notificación de aceptación del Comité Nobel de su propuesta al Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Henry Reeve.

Grahame Morris miembro de la Cámara de los Comunes por el distrito electoral de Easington, noreste de Inglaterra, y presidente del Grupo multipartidista sobre Cuba del parlamento británico, hizo efectiva su nominación ante el Comité Nobel.

Helen Colley, académica británica de la Universidad Metropolitana de Manchester y la Universidad de Huddersfield, líder internacional en el campo de la educación profesional envió su nominación al Comité Nobel.

En su carta expresó: “Realmente merecen el Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su trabajo desinteresado e inspirador. El extraordinario éxito de la medicina cubana y la solidaridad internacional de sus trabajadores de la salud demuestran que otro mundo es posible, donde las personas se anteponen a las ganancias”

Helen Yaffe, académica británica, profesora de Historia Social y Economía de la Universidad de Glasgow y reconocida escritora, al nominar a la Brigada expresó:“Tras estudiar el desarrollo del sistema de salud pública de Cuba y su ‘internacionalismo médico’, apelo al Comité del Nobel para que rompa el silencio alrededor de esta hazaña increíble y le otorgue el Premio Nobel de la Paz al contingente médico internacional Henry Reeve”’ ¿Quién mejor para merecer este reconocimiento que los médicos cubanos que hacen sacrificios personales enormes, alejados de su familia y hogares, su cultura y su comunidad, para trabajar en condiciones difíciles y peligrosas durante meses, e incluso años?’. El Comité del Premio Nobel tiene una oportunidad excelente de demostrar los valores que desea promover. Espero que ustedes presten atención al clamor internacional por un futuro mejor y más justo, y les otorguen a los médicos internacionalistas cubanos el Premio Nobel de la Paz” afirmó en su carta de nominación.

Elaine Smith parlamentaria escocesa nominó formalmente a la brigada Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz 2021. La representante del Partido Laborista Escocés en el Parlamento de ese territorio británico destacó que desde 2005, los miembros del contingente médico cubano han atendido a más de cuatro millones de personas afectadas por epidemias y desastres naturales en América Latina, África, Asia y el Caribe. Con esta nominación suman cuatro las propuestas por el Nobel a la Brigada Henry Reeve enviadas desde Reino Unido.

John O’Dowd miembro de la Asamblea Lesgislativa del Partido Sinn Féin de Irlanda, expresó que tuvo el honor de realizar la nominación en nombre de su partido. En su carta ante el Comité Nobel destacó que la Brigada Henry Reeve recibió el Premio en Memoria del Dr. Lee Jong-Wook de Salud Pública, otorgado por la Organización Mundial de la Salud. “La solidaridad internacional, el desinterés y el cuidado mostrado por sus integrantes han sido una inspiración y un faro de luz en medio de los días más oscuros” expresó en su nominación.

François-Michel Lambert, diputado francés, Presidente del Grupo parlamentario de Amistad Francia – Cuba en la Asamblea Nacional de Francia, presentó la nominación oficial para que sea otorgado el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Henry Reeve. La nominación, apoyada por las Asociaciones Cuba Linda, France-Cuba, Cuba Coopération France y Cuba Si France, cuenta con la representación denumerosas personalidades de la cultura, las ciencias y el periodismo, parlamentarios, políticos, intelectuales y sindicalistas de Francia.

Antonio Paris, presidente de honor del Consejo filipino por la Paz y la Solidaridad, nominó ante el Comité Nobel a la brigada Henry Reeve al Nobel de la Paz 2021. La organización de solidaridad PHILCUBA también efectuó la nominación. Filipinas se suma con estas nominaciones a la propuesta internacional de honrar a la Brigada Henry Reeve.

Desde Etiopía la Asociación de Amistad entre los pueblos de Cuba y Etiopía solicitó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) apoyar la nominación de la Brigada Médica Internacional Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz.

Los pueblos originarios de Bolivia nucleados en la Central Indígena de la región Amazónica, la Central Indígena del Beni, la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y Centrales Indígenas expresaron en carta enviada al Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, su apoyo al Premio Nobel de la Paz.

Hoy podemos anunciar también que desde Estados Unidos más de 200 profesores universitarios respaldaron las nominaciones realizadas por los siguientes académicos: Raymond Duvall, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota;Gary Prevost profesor emérito de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos del College de Saint Benedict y Saint John’s UniversityAugust Nimtz, distinguido profesor de Ciencias Políticas y Estudios Afroamericanos y Africanos en la Universidad de MinnesotaH. Bruce Franklin, Doctor en Filosofía, Literatura Inglesa y Americana, Universidad de Stanford, Johns Hopkins, Wesleyan y Yale; Dan Kovalik Profesor de Derechos Humanos Internacionales, Facultad de Derecho de la Universidad de PittsburghFelix Kury, profesor emérito de Estudios Latinos en la Facultad de Estudios Étnicos en la Universidad Estatal de San Francisco –SFSU- y fundador de la Clínica Martín-Baró. El profesor Kury expresó: “No hay mejor momento que este para destacar la labor desinteresada de los profesionales Cubanos que luchan contra el Coronavirus arriesgando sus propias vidas. Por su trabajo altruista y solidario merecen el Premio Nobel de la Paz”

En el comunicado de prensa emitido por Adrienne Pine, y Félix Salvador Kury este 10 de noviembre afirman: “Los profesores que han firmado la carta, apoyan la nominación formal presentada por varios de ellos, representan un amplio espectro de universidades, desde las escuelas de la Liga Ivy como Harvard, Yale, Brown y Columbia, hasta las escuelas estatales, como las universidades de Massachusetts, Maryland y California.

La extensión geográfica abarca desde la Facultad de Derecho de Puerto Rico hasta la Universidad de Guam. Los académicos pertenecen a campos que van desde la sociología y las ciencias políticas hasta los estudios étnicos y el derecho.

«La respuesta a nuestro llamado ha sido fantástica», dijo Adrienne Pine, directora del programa Desigualdad y Cuidado de la Salud de la Universidad Americana y miembro del Comité Organizador de EE.UU. de la Campaña por el Nobel a Médicos y Enfermeros Cubanos.

«Derrotar a Trump es sólo un pequeño paso en la dirección correcta para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos. Mis colegas y yo reconocemos que los profesionales de la salud cubanos han proporcionado un extraordinario ejemplo de solidaridad internacional, salvando vidas en todo el mundo incluso cuando las tasas de Covid alcanzan niveles récord aquí en los Estados Unidos. La humanidad debe seguir su ejemplo y priorizar la salud por encima de las ganancias».

Desde Cuba

El presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, se reunió el sábado 7 de noviembre con uno de los más numerosos grupos de la Brigada Henry Reeve, recién llegados a Cuba, después de meses de lejanía, riesgos y distancia de sus familiares. “Los valores que ustedes defienden derrotan cualquier intento de desacreditar la labor de los médicos cubanos” dijo emocionado el mandatario cubano.

Luego de escuchar con mucha atención durante más de una hora, las vivencias de algunos de los 330 colaboradores, dos de ellos recién llegados de China y el resto de varios estados de México, donde enfrentaron la COVID, pero también desafiaron hostilidad y prejuicios alimentados por la maquinaria mediática de Estados Unidos. Díaz-Canel respondió ante los testimonios ofrecidos por los médicos cubanos: “Nadie que conozca cómo trabajan nuestros médicos, nuestro personal de la Salud en estas brigadas de cooperación internacional, estas brigadas solidarias, puede tener dudas de que los valores que ustedes defienden: la modestia, el altruismo, la entrega, el compromiso, la solidaridad, derrotan cualquier intento que pueda tener el imperio de desacreditar la labor de los médicos cubanos y la posición internacionalista de Cuba en la Salud”.

Esos son los valores y principios que está defendiendo la solidaridad internacional al proponer el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Henry Reeve.

*Graciela Ramírez, es coordinadora del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, miembro del Capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad y Editora de Resumen Latinoamericano-Cuba.

