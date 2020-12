Un gran acontecimiento: 6º Congreso de los Prisioneros Palestinos. Por Ramón Pedregal Casanova

¡Oh, pueblo mio / ¡Oh, bastón de incienso / más querido que mi propia alma! / Nosotros permanecemos aquí manteniendo la promesa. / No nos hemos resignado al sufrimiento de la celda, / a las cadenas de la oscuridad y a los barrotes / No hemos sufrido el hambre y su miseria / si no para desatar la correa de la luna crucificada / y devolverte el derecho usurpado. / …

Versos pertenecientes al poema Desde detrás de los barrotes, del gran poeta Palestino Tawfiq Zayyad.

. En medio de una situación de resistencia angustiosa en Gaza, declarada por Naciones Unidas como territorio en el que no se puede vivir debido al daño infinito causado por el imperialismo y el sionazismo. En medio del daño infinito por los regímenes que representan Trump y Netanyahu, que han dejado a la mismísima agencia de protección de los refugiados de la ONU sin fondos, con los que sus trabajadores malvivían, cuidaban, enseñaban, alimentaban a los niños y niñas y a los adultos. En medio del hambre que han causado provocado por el bloqueo. En medio de la falta de medicamentos que impiden que lleguen. En medio de la falta de agua y el envenenamiento de la que consigue la población, envenenamiento que realizan los ocupantes coloniales, envenenamiento que estienden a los escasos cultivos agrícolas. En medio del ametrallamiento de campesinos y pescadores y teniendo a toda la población bajo las bombas un día y otro. En medio de la pandemia ante la que se encuentra desprotegido el Pueblo Palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, en Jerusalén o en los campos de refugiados. En medio de la crisis del capital global, que se oculta tras la cortina del Corona virus, impuesta a la mayoría de los pueblos del mundo. En medio de los bloqueos, las sanciones, el terrorismo y las guerras que el imperio y su punta de lanza, Israel, lleva a cabo en todo Medio Oriente. En medio del desarrollo de la traición que significa los reconocimientos al sionismo, traidores comprados, mercenarios del que llaman Acuerdo del siglo. En medio de todo esto y mucho más, la Resistencia de Palestina ha llevado a cabo un acto memorable con el que muestra su hermanamiento, su reconocimiento político, con sus prisioneros, los mártires resistentes tras los muros de las prisiones del invasor. Ese acto importantísimo para Palestina ha sido el 6º Congreso de los Prisioneros Palestinos, celebrado el día 13 de diciembre de 2020.

. ¡¡Las prisiones israelíes están matando y sistemáticamente abren fosas comunes !!

226 prisioneros han muerto asesinados hasta ahora, y hay mil enfermos graves, la lista aumenta, y la muerte programada es una política suprema, y los escasos servicios médicos para los herido o no, los enfermos, las mujeres y los niños, no alcanzan a lo mínimo.

. Las prisiones no tiene un médico especializado, sino un médico general sin equipo de examen, que no da medicinas y tampoco las tiene, solo da analgésicos y somníferos.

. No hay reconocimiento médico en la prisión, ni siquiera toman la presión arterial, los sionazis además tienen puesta una malla de hierro que separa al médico y al paciente, y el diagnóstico se hace a distancia, con lo que todo conduce al error sistemático que juega con la vida del prisionero o prisionera.

. La Cruz Roja ordena que se cumplan las condiciones internacionales, y los paciente no reciben nada.

. Solo si el medicamento es multicapa la Cruz Roja lo sirve y se retrasa su servicio sin límite de tiempo, y la prisión prohíbe la asistencia de otro tipo incluso la aportación de la medicina por la familia.

. Si el estado de salud del preso se deteriora, le ponen en espera, y se vuelve a retrasar también sin límite de tiempo su traslado a un hospital. Allí unicamente le realizan un reconocimiento formal, sin tratamiento ni medicación y le devuelven a prisión.

. Las emisiones de los dispositivos de interferencia de alta frecuencia instalados en las prisiones afectan negativamente a la salud de los presos, por lo que los enfermos, heridos y niños sufren de dolores de cabeza provocándoles hasta desmayos. En la prisión de Negev las emisiones son tan sumamente fuertes que a los prisioneros les generan enfermedades cancerigenas.

. Las aguas residuales y los malos olores causan dificultad para respirar, crean problemas alérgicos, enfermedades de la piel y cardíacas.

. La humedad y el frío de la noche impactan sobre los heridos y agravan las enfermedades articulares que necesitan un calor permanente.

. En las prisiones secretas, matan a los prisioneros sanos con el propósito de robar sus órganos para intercambiarlos o venderlos como repuestos humanos. Se trata de violaciones del derecho internacional, pero la Cruz Roja no denuncia sus observaciones. . De los miles de detenidos el 7% son niños.

. Las organizaciones internacionales asisten a todo esto y muestran los incumplimientos del derecho del ente sionista que los realiza impunemente, y la resistencia de los prisioneros y prisioneras es la única que se enfrenta al blanqueo del régimen en las prisiones.

. Estas cuestiones, entre otras, han sido puestas sobre la mesa del 6º Congreso de los Prisioneros Palestinos, que ha conseguido llevarse a cabo a pesar de las dificultades que impone la pandemia.

En Ramala y Gaza, los asistentes, han estado de forma presencial, comunicados por vía Zoom con Europa, los países Árabes y los dos continentes de América. Han intervenido asociaciones, políticos, abogados, y han debatido y estudiado la situación actual de los prisioneros, poniendo atención especial a los enfermos sobre todo con la pandemia y los peligros sobre su vida.

. El Congreso se celebró en presencia de Maher al Ajras, padre del último prisionero fallecido, Kamal Arra, además de otros prisioneros liberados y la ministra de sanidad palestina.

. Hemos aprovechado el encuentro para entrevistar al Coordinador General Dr. Kaled Alhamad desde Alemania.

1. Doctor Kaled Alhamad, ¿puede informar a nuestros lectores sobre los motivos del Congreso que ha recogido una participación internacional tan importante en apoyo a los prisioneros palestinos?

Doctor Kaled Alhamad: El Congreso ha sido organizado por la Alianza Europea, que comenzó a funcionar hace 6 años con gran esfuerzo y se expandió y creció a través de actividades locales y continentales y con la participación internacional desde las Américas a los países árabes. El objetivo es discutir y dar a conocer los problemas que hoy sufren 8 mil detenidos, niños, enfermos y adultos, y ofrecerles nuestro apoyo y solidaridad. Algunos de ellos tienen detención administrativa y sentencias ficticias, y todo ello viola los convenios internacionales, pero al ocupante colonial no le importan las leyes, las cartas, los acuerdos ni resoluciones de las instituciones porque estas no ejercen su autoridad sobre este régimen expansionista, militar y racista. Por lo tanto, la Alianza Europea para la Defensa de los Prisioneros, nuestra coalición, se lanzó con el fin de comunicar el tema de quienes han sido secuestrados y, en ocasiones, dar a conocer la historia de cada preso o familia y su sufrimiento, además de denunciar la tortura, el daño causado, el abandono y la opresión sobre sus familias.

2. ¿Cuáles son los resultados más destacados de la Congreso?

Doctor Kaled Alhamad: Lo primero que se ha conseguido es arrojar luz sobre los prisioneros enfermos. Tras la campaña internacional realizada por la coalición el pasado mes de abril, en la que participaron instituciones, parlamentarios y asociaciones de más de 45 países de los cinco continentes, y enviaron cartas de protesta a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y a muchos gobiernos, pidiendo la liberación de los enfermos ante la propagación de la pandemia de Corona. También tuvimos una sesión que se centró en los campos de refugiados, pero el sufrimiento de los presos es diferente, esta en juego la protección y prevención de su contagio con corona o la provisión de medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas, el tema del diagnóstico y el tratamiento de enfermedades por médicos con titulación especializada, o los traslados a hospitales que cuentan con el equipamiento médico requerido.

Las intervenciones plantearon la necesidad de organizar delegaciones médicas para visitar a los presos enfermos y revisar sus condiciones de salud, así como dirigirse a la Organización Mundial de la Salud para que atienda sus necesidades y presionemos todos a Israel para que cumpla con las leyes internacionales.

Segundo: La conferencia aprobó la activación de los comités jurídico, sanitario, político y financiero para apoyar a los presos de forma especializada. Hubo un consenso para involucrar a los árabes, europeos y extranjeros en este acto de solidaridad, y para presionar más a los políticos europeos para que traduzcan sus posiciones verbales en acciones. También se acordó recurrir a la Corte Penal Internacional y los tribunales europeos para enjuiciar a la potencia ocupante por violar los Convenios de Ginebra en el trato que da a los prisioneros.

Tercero: La atención se centró en las mujeres y los niños en las cárceles de la ocupación y los presos administrativos que están siendo arrestados con el pretexto de que representan una amenaza para el Estado de Israel, que tiene el quinto ejército más fuerte del mundo.

La conferencia aprobó que el título de la próxima conferencia sea Solidaridad con las reclusas en las cárceles de ocupación

Cuarto: Se ha puesto el acento en la acción colectiva unificada y solidaria con los presos, y la coalición se coordinará entre los solidarios del país y los de fuera, y esto no elimina, por supuesto, la especialización de las sociedades, cada una en su campo, pero lo que se requiere es elevar el grado de coordinación entre ellas.

El quinto punto es que la conferencia se centró en las familias de los prisioneros, y las intervenciones de las madres de los prisioneros del interior palestino y de Gaza; Cisjordania y Suecia tuvieron un gran impacto en la estimulación de activistas de todo el mundo.

3. ¿Nos puede hablar sobre las posiciones de los países europeos?

Doctor Kaled Alhamad: Sí, hay una clara diferencia en las posiciones europeas, y tiene múltiples razones:

1- El contexto histórico y la posición de algunos gobiernos con respecto a la persecución que han enfrentado los judíos, el sentimiento de culpa y la explotación de Israel de todo esto, lo que aprovecha para arrogarse la representación de los judíos del mundo.

2- Los intereses económicos de los distintos países y la explotación por parte de Israel del lobby sionista en Estados Unidos con su poder económico para imponer políticas europeas de apoyo que conlleven la obligación de proporcionarles compensación y ayuda a Israel.

3- El apoyo de Estados Unidos a la política de Israel y la vinculación de su ayuda económica y militar a las posturas de los países europeos sobre Israel.

4- La ingente ayuda a Israel en los últimos años del dominio unipolar estadounidense en la política internacional tras el colapso de la Unión Soviética.

Todos estos factores han afectados en diversos grados a los gobiernos europeos y lo reflejan en sus políticas.

Y, sin duda, hay un denominador común, que es preservar esta base avanzada del imperialismo para asegurar el control sobre el transporte y las materias primas.

4. ¿En que nivel pondría el tema de los prisioneros?

El tema de los prisioneros es un problema nacional de primer grado y afecta a cientos de miles de familias palestinas, especialmente desde que unos ochocientos mil palestinos ingresaron a las cárceles de ocupación. Observamos fuertes reacciones cada vez que hay huelgas, o la vida de los prisioneros está en peligro, o sus derechos y prerrogativas son violados.

La Autoridad Palestina siempre ha considerado el tema de los prisioneros como una carga no solo económica, por las obligaciones que tiene con las cuotas de los prisioneros y los prisioneros liberados, sino también una gran carga política que interrumpe la relación con el gobierno de Israel y avergüenza a la Autoridad y la acusa de apoyar el terrorismo, especialmente a la luz de la política israelí de estigmatizar cualquier resistencia palestina, incluso si se es periodista o fotógrafo, haciéndola pasar por terrorismo y tratando de venderlo entre la llamada comunidad internacional.

La Autoridad Nacional está obligada a apoyar a los prisioneros y está obligada a pagar sus cuotas, pero sus acciones son tímidas para con ellos y adopta formas que buscan no causar molestias a Israel.

5. ¿Qué ha hecho Israel con los Prisioneros de Palestina a lo largo de 40 años?

Doctor Kaled Alhamad: Desde siempre Israel retiene los cadáveres de los mártires y les roba sus órganos, y a los vivos los tortura constantemente y tortura a sus familias, mientras están detenidos … Israel prohíbe a los investigadores internacionales de la Cruz Roja, Naciones Unidas, Derechos Humanos e instituciones parlamentarias europeas el acceso a ellos, prohíbe que se conozcan las condiciones en que se encuentran los prisioneros. Como nos enfrentamos en este siglo a una entidad que vive por encima de todo el Derecho Internacional, humanitario y penal, estamos ante una entidad racista que continuamente practica todas las formas de delincuencia organizada ante los ojos del mundo. Por esta razón, es muy importante presentar toda la información a los pueblos y a las instituciones en sus diversas ubicaciones y roles, y cooperar, organizar y coordinar para llamar a todas las puertas en aras de los derechos de los prisioneros palestinos de todas las edades y condiciones.

Doctor Kaled Alhama, transmita nuestra solidaridad a los y las prisioneras y a todo el Pueblo Palestino. Muchas gracias por sus palabras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...