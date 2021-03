Cuba atacada (2). Por Ramón Pedregal Casanova

¿Habré, como me aconseja / Un corazón mal nacido, / De dejar en el olvido / A aquel que nunca medeja?

Versos sencillos, poema de José Martí, Padre de la Patria Cubana.

¡Ah, los pobres de la tierra, esos a quienes el elegante Ruskin llamaba “los más sagrados de entre nosotros”; esos de quienes el rico colombiano Restrepo dijo que “en su seno sólo se encontraba la absoluta virtud”; esos que jamás niegan su bolsa a la caridad ni su sangre a la libertad!

Los pobres de la tierra, artículo de José Martí, Padre de la Patria Cubana.

¿Por qué los que atacan a Cuba defienden los intereses extranjeros?, ¿por qué esos que manda el aparato que rige el poder en EEUU y el Parlamento de la UE, hacen de brigada colonial-imperialista?

La NED, uno de los despachos de la CIA, administra los dineros de la subversión fascista en los países donde interviene inventando personajes que sin historial pasan a tenerlo con campanillas. Que a la simulación acompañen las campanillas significa que tienen que bailar cuando suenan, cantar cuando suenan, actuación televisiva y en las redes cuando suenan, publicar cuando suenan, si la NED manda con campanillas el grupito grita, … cualquiera diría que las campanillas sonando se sincronizan con la agitación mercenaria. Recuerdan tanto lo expuesto en el libro La guerra fría cultural.

Algunos de éstos se hacen llamar MSI, las mismas siglas que el grupo fascista italiano que llevó a cabo atentados como el del tren que iba a Bolonia en Agosto de 1974 y lo hicieron explotar cuando pasaba por un túnel, causando numerosos muertos y heridos. En fin, las siglas son como fotografías, en ellas hay historias. Los portadores de semejante letrero con el sostenimiento de la NED, encima nos dicen que hacen arte. ¿Qué arte? Recordamos a aquella contrarrevolucionaria, ¿artista como los MSI?, que dijo que se ponía en huelga de hambre y se la vio comiendo un hermoso (lo único hermoso) aguacate, eso cantó mucho. Tras semejante ridículo su cabeza mercenaria se marchó del país para que no se la viese más. La huida del aguacate.

Y la ultraderecha preparada por la NED da a luz a Mica Hierro Dori, a cuyo montaje organizativo ha llamado Cultura Democrática, que mete el dinero que le entrega su vinculo con la CIA en un sobre y lo transfiere al MSI. El sobre tiene escrito en el frente Promoviendo la Libertad de Expresión a través del Arte. ¡Vaya con la NED-CIA-Mica-MSI! La ultraderechista Mica, argentina, se ha alimentado de la sustancia que deja caer Narco Rubio, considerado entre los Senadores estadounidenses como indica el mote que lleva, y también apodado Golpista en jefe, no es un apodo cualquiera, se le relaciona con actos de ese cariz en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Nicaragua, Brasil, Bolivia, siempre detrás de Clinton, Bush, Obama, Trump, y ahora de Biden. Uno de los segundos de Biden, J. González, como si no existiese Narco, ha declarado que se va a hacer política de subversión mediante el compromiso con Cuba. De esa tradición, tan dañina para vidas y riquezas de Cuba, tal hijo. El plan de subversión quiere decir alterar, desgastar, erosionar, ir generando enfrentamientos que agrieten la cultura, la forma de vida, el sistema de valores, de ahí la inmensidad de la propaganda en todas las formas imaginables para romper el hermanamiento social que con su sola presencia cuestiona el sistema que hace diferencias sociales, que niega derechos como la igualdad, la gratuidad de los medios fundamentales para vivir y formarse, el principio de solidaridad, hoy mismo con la asistencia sanitaria ante la Covid-19 a quien la solicite, y esto en medio del establecimiento de propiedad intelectual de las vacunas del mundo capitalista y el acaparamiento de estas para hacer negocio, … La diferencia se hace tan sumamente evidente que el imperio tache a Cuba de peligro para su seguridad; el imperio quiere subvedrtir, atacar, destruir el gran ejemplo de humanidad que muestra el Pueblo de Cuba. En el hacer política de subversión mediante el compromiso con Cuba (alguna traducción de sus palabras dice mediante la fuerza) encontramos a Mica, esa que come con el ideario de Narco, y así nos hace visible lo que lleva a esos países que sufren la desestabilización social y política por la que le pagan sus empleadores. Mica no tiene Hierro de dirigir. Estudió su papel de sirvienta imperial, está tan descubierta que hasta en una Cumbre de las Américas fue señalada ante el mundo como reclutadora de las gentes más degradadas para tal fin, no podía buscar a otras, para que realizasen acciones contrarrevolucionarias en el Continente Sur Americano. Su discurso manosea los conceptos cultura y democracia, pero no traduce ni comunica su significado. Tiene que pronunciar esas palabras y mezclarlas con otras arrojándolas contra Cuba a cuenta de los 60.486 dólares por su subversión por medio del MSI que, lo expone un documento filtrado en las que figuran las cuentas, le paga la CIA, o si prefiere decimos NED. Mica Hierro hace de la verdad la primera víctima, pues el imperio manda a sus mercenarios a matar.

A la mercenaria y los mercenarios el capital los presenta como sus artistas, les hacen hablar, cantar, gritar, alterarse en la calle, en las redes de Miami, cuando les dan en mano las 30 monedas y suenan las campanillas. También quieren ocultar la ilegalidad del régimen de EEUU con su propia Constitución (los que instrumentalizan el bloqueo quitan el poder de decidir al presidente sobre la aplicación de la Helms Burton en su artículo 3, el más extremista, y si el bloqueo es ilegal, el manejo de semejante punto que se lo ha restado a su presidente atenta contra la misma constitución que rige en EEUU, asunto ilegal por estar reconocido que es solo del presidente).

A esto hay que añadir que el bloqueo es ya de por si una acción contra el Derecho Internacional: con la ley del imperio se persigue a otras naciones, el comercio y los intercambios, solicitudes, ayudas y colaboraciones. La imposición estadounidense es un gran delito que debe llevar a tales amos imperiales al banquillo, como el delincuente que es y ahora anda suelto subvirtiendo el mundo. Y, ¿por qué ocultan el atentando de sus amos contra la legalidad internacional semejantes mastuerzos? ¿por qué atacan a Cuba? ¿por qué defienden intereses extranjeros? A Mica, declara la NED, por escrito, haberle pagado 60.486 dólares.

Termino aquí con unas palabras del Padre de la Patria Cubana que dejó en su artículo titulado La guerra: Lo que hay que decir es que, ya que vivimos en angustia continua, en inseguridad continua, en amenaza continua, valdría más, de todos modos, vivir así en nuestra casa propia, donde el cariño natural de la tierra iría remediando nuestros males, donde el producto de nuestras depredaciones posibles quedaría dentro del país y entre sus hijos, donde el súbito decoro de nuestra vida revelaría a nuestro espíritu cultivando supremas obligaciones, que vivir en una agonía de que sólo aprovecha el extranjero y cuyos productos no quedan en nuestra casa.

