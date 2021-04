Entrevista a Beverly Keeny de Diálogo 2000/Jubileo Sur sobre la Jornada Mundial por Haití en Argentina y una invitación al seminario organizado por Jubileo Sur.

M.H.: Una actividad el pasado 29 de marzo en el Congreso Nacional en la Jornada mundial por Haití ¿En qué consistió?

B.K.: Efectivamente en la Cámara de Diputados que entra nuevamente en un período de clausura por la pandemia, pero pudimos tener una reunión con dos diputados iniciando de esta manera una ronda de entrevistas que esperamos hacer con diputados, senadores y también en Cancillería, para reclamar un apoyo concreto y solidario, respetuoso de los derechos del pueblo haitiano de parte del gobierno nacional.

Es un momento de tremenda crisis en ese país, una crisis que se simboliza por la negativa del presidente cuyo mandato terminó el pasado 7 de febrero, de dejar el cargo. Esta es una situación donde se establece una dictadura, donde prácticamente toda la población haitiana, las organizaciones, los partidos políticos, la inmensa mayoría que siguen muy firmemente detrás de la búsqueda de una vida mejor, una vida de respeto a su soberanía, a su derecho a la autodeterminación, a no sufrir la injerencia de los países imperialistas como EE UU, muy cercano a Haití.

Y una injerencia que en los últimos años ha sido instrumentada por la ONU y la OEA. Así que una decena de representantes de distintas organizaciones populares argentinas, organizaciones sociales, dos compañeras y compañeros de la comunidad haitiana en Argentina hicimos esta reunión para actualizar sobre la situación en Haití, las características de la crisis y enfatizar la solidaridad que se necesita, que significaría que Argentina efectivamente dejara de reconocer un gobierno que ya no es reconocido por su población y, sobre todo, en estas próximas semanas y meses que no se preste a la iniciativa que impulsa la OEA con el apoyo de la ONU, de que bajo el mando de este dictador, un gobierno que ha hecho un verdadero golpe de Estado, quedándose en su lugar en vez de proponer elecciones, él mismo está haciendo una reforma constitucional, a hacer elecciones este año a su manera. Una situación absolutamente ilegítima y que no debe ser apoyado ni por Argentina ni por ningún otro gobierno de nuestra región que busca respetar la independencia, la soberanía y sobre todo los derechos de las poblaciones.

M.H.: Esta fue una jornada mundial. La actividad que se desarrolló ayer en nuestro país en la Cámara de Diputados fue parte de una acción mundial.

B.K.: Efectivamente, hubo en nuestra América actividades en muchos países, en Uruguay, Chile, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago; están empezando a llegar las fotos, videos y noticias de las distintas acciones. Pero son también destacables las actividades que se realizaron en EE UU, Canadá, Francia, varios países europeos, Sudáfrica y Filipinas.

El mundo entero tomando conciencia de cuál es la situación actual en Haití y efectivamente poniéndose del lado del pueblo haitiano que sabe muy bien cuáles son sus derechos, que tiene una historia de lucha impresionante, empezando con su propia lucha anti esclavista y la lucha por la independencia, siendo el primer país de América que logra esa independencia en 1804 y es un pueblo que efectivamente va a seguir con su resistencia hasta lograr lo que busca, que es ese respeto, esa no injerencia y la posibilidad de recuperar una vida digna para todo su pueblo.

M.H.: Hay una convocatoria el próximo lunes 5 de abril de Diálogo 2000/Jubileo Sur.

B.K.: Vamos a estar realizando un zoom que tiene que ver con la situación en el sur de nuestro continente, entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile. Es un seminario que da inicio el lunes 5 para mirar el contexto y las luchas que se han dado durante los últimos años frente a la deuda externa y frente a los tratados de libre comercio. Para ver qué hemos aprendido de estas luchas y, sobre todo, cómo podemos avanzar en los próximos tiempos, articulando para enfrentar las amenazas que sin dudas siguen vigentes en nuestros horizontes.

La deuda no solo pica en Argentina, sigue adelante buscando el sometimiento y un desorden mundial con un modelo productivo que sigue siendo especulativo y extractivista. También la amenaza de un nuevo tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea está picando en nuestra cancha, y vemos todos los días las consecuencias de los procesos de privatización que se iniciaron en los 90 con mucha fuerza bajo el peso de la deuda, privatización que vivimos diariamente en la salud y la educación que están bajo amenaza, lo vivimos en este momento en toda la lucha por recuperar la Hidrovía, un medio de transporte de comercio absolutamente esencial al ejercicio de la soberanía de nuestro país, es la vía por la que se escapa la mayor parte de la riqueza de nuestro país que está absolutamente controlado por empresas transnacionales totalmente ajenas a los intereses y derechos del pueblo.

Así que este seminario va a buscar indagar un poco sobre estos procesos que hemos vivido, tanto de endeudamiento como de privatización y liberalización comercial como las luchas que se han dado y que necesitamos fortalecer en los próximos meses. Así que están todos invitados.

M.H.: ¿Cómo se logra la conexión al seminario?

B.K.: Vamos a tener información en el blog de Diálogo 2000, también se puede acceder a través del Facebook de Jubileo Sur Brasil. Ahí tendremos en los próximos días la información.

Deuda, Privatización y Libre Comercio: ¿qué hemos aprendido de nuestras luchas?

El lunes, 5 de abril, a las 17hs, se iniciará el trío de charlas «Deuda, Privatización y Libre Comercio: ¿qué hemos aprendido de nuestras luchas? ¿Qué perspectivas tenemos?», con el tema Una mirada al Cono Sur: luchas y desafíos actuales. El evento será transmitido en vivo por Facebook de Jubileo Sur Brasil.

En este 1er panel se propone analizar, con la participación de diferentes expertos

invitados, cómo se desarrollan los procesos económicos, históricos, ambientales,

sociales y de lucha en los países de la subregión del Cono Sur. Inscríbase gratuitamente en el primer seminario haciendo clic en http://bit.ly/ConeSulJSA1 (habrá un certificado para quienes participen, a través de la plataforma Zoom, en al menos dos de los tres seminarios).

Entre les panelistas confirmades para este primer día de conversación, se encuentran:

Ana Agostino (Uruguay), quien es Doctora en estudios de desarrollo y

Profesora de la Universidad Latinoamericana de Economía Humana (UNIVERSIDAD CLEEH), la socióloga Graciela Rodríguez (Brasil) de la Red Brasileña para la Integración de los Pueblos (REBRIP), la socióloga Martha Flores (Nicaragua), secretaria general de la Red Jubileo Sur/Américas y coordinadora general de la Organización Intipachamama, y el parlamentario del Mercosur Ricardo Canese (Paraguay).

La moderadora será la economista Sandra Quintela, articuladora de la Red Jubileo Sur en Brasil.

Iniciativa de la red Jubileo Sur/Américas, la serie de eventos del trío tiene como objetivo promover un espacio de conocimiento, reflexión sobre las realidades de los países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y experiencias en la región. Otro objetivo de la actividad es mapear los movimientos y organizaciones sociales basados en las luchas de la región, centrándose en las luchas históricas y actuales para construir una agenda articulada.

El segundo y tercer panel tendrán lugar, respectivamente, el 12 y el 26 de abril.

Consulte los detalles del programa, haga su inscripción y participe:

Programa

5 de abril – 17h

Panel 1: Una mirada al Cono Sur: luchas y desafíos actuales. Libre comercio

y privatizaciones.

Luchas, acciones y procesos sociales.

12 de abril – 17h

Panel 2: Las deudas y su centralidad: una mirada a las deudas sociales, ambientales y financieras en el Cono Sur.

Deuda y modelo de desarrollo; demanda social generalizada por parte del

agronegocio y la minería; genocidio de los pueblos originarios y devastación de

los bosques; mujeres y deuda.

26 de abril – 17h

Panel 3: Esperanzas, perspectivas, caminos y organización popular.

Movimientos indígenas, quilombolas, campesinos, de mujeres y de Derechos

Humanos.

Conoce el programa completo en: https://acortar.link/RiTi6

Inscripción para el primer panel: http://bit.ly/ConeSulJSA1

INVITA: JUBILEO SUR/AMÉRICAS