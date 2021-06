Así es el bloqueo de EEUU a Cuba. Y el 20 de Junio Puentes de Amor. Por Ramón Pedregal Casanova

En 1981, se desató en Cuba una epidemia de dengue hemorrágico que en pocas semanas costó la vida a 158 ciudadanos, de ellos 101 eran niños. 344.203 personas fueron afectadas. Los primeros casos aparecieron de forma simultánea en tres localidades de la Isla distantes entre sí más de 300 km. No hubo ninguna explicación epidemiológica para la interpretación de estos hechos como una infección natural. La aparición de forma sorpresiva sin que existiera actividad epidémica en la región de las Américas ni en ninguno de los países con los cuales Cuba mantenía un importante intercambio de personal así como su aparición simultánea en distintas regiones del país, son elementos de soporte a los estudios realizados por científicos cubanos de reconocido prestigio con la cooperación de homólogos extranjeros altamente especializados en la detección y lucha contra las agresiones biológicas.

Años después, durante un juicio celebrado en la ciudad de New York contra el terrorista cubano, residente en esa ciudad, Eduardo Arocena, este confesó haber introducido virus infecciosos en Cuba.

. ¿Se puede ser independiente cuando el imperio dice ser dueño del país? Cuba no es de la dictadura estadounidense, y ésta entró con armas en la guerra de liberación del pueblo cubano contra el régimen español para arrebatar la victoria al ejército anticolonialista.

Mucho antes de 1898, el gerente del imperio, Jefferson, 1805, hacía saber al invasor de aquel tiempo que si se desataba la guerra en Cuba, su fuerza militar se haría con la Isla. Y después daría el gorila Monroe en 1823 el vozarrón: América para los americanos. Dos asuntos a apuntar a éste respecto: el secretario de Monroe, el creador del término fruta madura, Quiney Adams, que le sucedería, había advertido al gobierno colonial español de su intención imperialista con Cuba: … hay leyes de gravitación política como las hay de gravitación física, y así como una fruta separada de su árbol por la fuerza del viento, no puede aunque quiera, dejar de caer en el suelo, así Cuba, una vez separada de España y rota la conexión artificial que la liga con ella, es incapaz de sostenerse por si sola, tiene que gravitar necesariamente hacia la Unión Norteamericana, …

. También años antes, 1836, habían enviado un mensaje al régimen español: … los EEUU tienen un interés particular en que España conserve su poder en Cuba. En esto, nuestros intereses concuerdan enteramente con nuestros deseos. Desde 1848 se ofrecieron para comprar la Isla al imperio español, que no dejaba que se le escapase, y la respuesta del corsario aspirante fue: Para España mientras no pueda ser para Estados Unidos, nunca para los cubanos. Así quedó más clara la apuesta del que sería el imperio más terrorífico de la Historia de la humanidad. Con esa intención, Para España mientras no pueda ser para Estados Unidos, nunca para los cubanos, y tras 14 guerras declaradas a los países del continente sur hasta 1898, el régimen imperial de hoy ya había hecho una gran carrera de asesino, y su experiencia le llevó a preparar el asalto a Cuba escribiendo sus planes en 1878 en el documento conocido como Memorándum Breckenrige: … debemos limpiar el país, incluso si esto significa usar los métodos que la Divina Providencia usó en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Debemos destruir todo dentro del rango de fuego de nuestros cañones. Debemos imponer un duro bloqueo para que el hambre y su constante compañera, enfermedad, socaven a la población pacífica y diezmen al ejército cubano.

Después de 30 años de lucha por la independencia, el curso de la guerra iba a dar al pueblo cubano su independencia, y los gringos, que se habían negado siempre a reconocer al gobierno de los rebeldes y les habían negado el más mínimo apoyo procurando su fracaso, atentos al triunfo que tenían tan cerca los cubanos, echaron toda su fuerza al campo de batalla, consideraron que la fruta está madura, aceleraron sus planes de invasión decidiendo dinamitar un barco suyo, el acorazado Maine, para acusar al viejo colonialista y dispararle al corazón, a ello acompañaron con la guerra propagandística, y se impusieron.

La nueva anexión colonial impuso un ejército extranjero, el nuevo latifundismo, los nuevos banqueros y las compañías comerciales. En el Tratado de Paz de París, los restos del imperio español pasaron a manos del de EEUU, que queriendo asegurarse la presa dejó al pueblo cubano y su resistencia fuera de dicho acuerdo. Cuba, el pueblo cubano, su voluntad independentista quedaba enterrada bajo las armas imperiales, aunque viva. En 1901 el imperio aprobó la Enmienda Platt dejó registrada la anexión. Robaron Cuba.

. Tras la Revolución, 1959, el odio del imperialismo desató la violencia que dura hasta nuestros días, una de las armas que el imperio empleó y emplea, es aquel prometido bloqueo de años atrás para rendir de hambre al pueblo, ¿recuerdan el primer párrafo del escrito de hoy?: En 1981, se desató en Cuba una epidemia de dengue hemorrágico que en pocas semanas costó la vida a 158 ciudadanos, de ellos 101 eran niños. 344.203 personas fueron afectadas. Los primeros casos aparecieron de forma simultánea en tres localidades de la Isla distantes entre sí más de 300 km. No hubo ninguna explicación epidemiológica para la interpretación de estos hechos como una infección natural. La aparición de forma sorpresiva sin que existiera actividad epidémica en la región de las Américas ni en ninguno de los países con los cuales Cuba mantenía un importante intercambio de personal así como su aparición simultánea en distintas regiones del país, son elementos de soporte a los estudios realizados por científicos cubanos de reconocido prestigio con la cooperación de homólogos extranjeros altamente especializados en la detección y lucha contra las agresiones biológicas.

Años después, durante un juicio celebrado en la ciudad de New York contra el terrorista cubano, residente en esa ciudad, Eduardo Arocena, este confesó haber introducido virus infecciosos en Cuba.

Les dejo lo que acompañó a ese crimen de lesa humanidad: Durante la epidemia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicando los preceptos del bloqueo, demoró la autorización para la venta y envío a Cuba de los insecticidas específicos para atacar el vector identificado de la enfermedad, así como los aspersores de fumigación que debían utilizarse. Cuba tuvo que adquirirlos en terceros países a un costo adicional de varios millones de dólares y con una crucial demora en su llegada al país, que sin duda fue un factor importante en muchas de las muertes ocurridas.

. El pueblo de Cuba resiste al bloqueo, pero debe saberse el daño que el régimen imperial causa para conseguir anexar nuevamente la Isla, y, como dejaba escrito en el Memorándum Breckenridge, eliminar a la población cubana y sustituirla por estadounidenses.

Por eso el 20 de Junio, no lo olvide, dos días antes de que Cuba presente en las Naciones Unidas su denuncia del bloqueo criminal, causante de la pérdida de miles de vidas cubanas y cientos de miles de millones de dólares en la economía del país, en todo el mundo habrá manifestaciones antiimperialistas contra los que cometen semejante delito, pues el bloqueo es declarado ilegal y un crimen de guerra.

. Debido a que las movilizaciones son lazos de solidaridad que establecen los pueblos del mundo con el de Cuba, a esas manifestaciones se las ha dado el nombre de Puentes de Amor. Y usted es pueblo, no se olvide.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...