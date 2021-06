Descargas. ¿Cómo es que los racistas, divisionistas del mundo, atacan a Cuba ahora en el Parlamento Europeo? (II). Por Ramón Pedregal Casanova

… es milagroso cómo en medio de tantas dificultades, hijas de una deliberada perversidad externa y de causas objetivas, se mantengan erguidos los avances sociales en salud, educación y seguridad social; la promisoria perspectiva de un desarrollo sostenido, basado en la proyección de la industria biotecnológica y el turismo; los ambiciosos programas alimentarios de autoconsumo y el espíritu y la práctica de la solidaridad consecuente.

Cuba mantiene la solidaridad que le ha distinguido durante las últimas tres décadas hacia los pueblos del tercer mundo. Al punto de que, en medio de tantas penurias, el gobierno cubano aún sostiene una cuantiosa cantidad de becas para estudiantes de Asia, África y América Latina.

Soy de la opinión de que la lucha en Cuba se da hoy por conservar el justo equilibrio entre la satisfacción de las necesidades económicas básicas y el mantenimiento de los principios ideológicos.

Del libro Un grano de maíz. Conversaciones con Fidel Castro. Autor: Tomás Borge. Edita Fondo de Cultura Económica. Colección Tierra Firme.

. El ataque de la ultraderecha en el Parlamento Europeo ha tenido dos finalidades: una, hacer creer a los incautos que al fascismo le preocupan el respeto por los Derechos Humanos, y por eso la acusación de que Cuba no los respeta, haciéndola en base a la detención de delincuentes comunes a los que han querido incluir como presos por opinar, absolutamente falso, tanto es así que no han podido presentar ninguna prueba de lo que dicen, y sí las hay contra el detenido García Labrada como delincuente común, y también han querido presentar, como otra prueba de incumplimiento de ese principio que son los Derechos Humanos, la detención de varios individuos más sobre los que pesa un auto reconocimiento de cobrar dinero para causar desórdenes públicos y dañar a la sociedad cubana, el dinero, reconocen, se lo entrega la mafia narco terrorista de Miami, que dispone de los fondos que el régimen imperial le entrega para atizar con la subversión a la Isla antiimperialista. La ultraderecha yanqui y la europea se han movido en Europa para agitar las aguas echando a la arena política al lumpen y la tropa mercenaria, esos incapaces de ganarse la vida honradamente.

El segundo de sus objetivos mediante el escándalo en el Parlamento Europeo, ha pretendido obscurecer cuanto se pueda el acontecimiento que se va a producir el día 23 de Junio en la ONU, ellos, tan contrarios a todo el Derecho Internacional, a todos los Acuerdos en los organismos internacionales, a todo lo que signifique respeto e igualdad, los racistas y divisionistas, pretendían que la aprobación absolutamente mayoritaria que se espera contra el bloqueo unilateral, ilegal y genocida a Cuba, se viese ensuciada. El día 23 de junio se repetirá la condena del mundo entero del bloqueo con que el estado profundo gobernante en la Casa Blanca se prometió matar de hambre al pueblo cubano desde el comienzo de la Revolución, por no someterse a su voluntad imperial. Para colmo de la ultraderecha europea y su patrocinadora imperial, el día 23 hay prevista una cita en las calles de numerosas ciudades del mundo, ese día las buenas gentes van a manifestar su apoyo a Cuba y señalarán al culpable de los males económicos por los que la sociedad cubana está pasando.

. Ahora bien, ¿con cuánto odio se emplea EEUU contra un país que se independiza, que consigue su libertad tras vencerle? Hay algo que acompaña a Cuba: Cuba significa soberanía, independencia, antiimperialismo, solidaridad internacionalista:sus brigadas médicas, sus enseñantes, sus ayudas solidarias a quien se las solicita, su investigación científica, su presencia pacífica, la inscribe en la Historia de forma ejemplar, de ahí que el día 23 la ONU le vaya a manifestar su respeto. Por eso, atacar a Cuba tiene un objetivo estratégico, ¿cuál es?: tratar de impedir que las clases trabajadoras de otros países, del mundo entero, aprendan que depende de ellas, de su organización, de su conciencia, cualquier conquista de justicia social. Pero … ¿la justicia social forma parte de los Derechos Humanos?: el derecho al cuidado sanitario, el derecho a la enseñanza, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, …, y la conquista política: la soberanía. ¿Por qué los racistas, los divisionistas del mundo quieren destruir las conquistas sociales del pueblo de Cuba? ¿por qué cree usted que silencian sus transformaciones y lanzan campañas políticas contra Cuba? Las campañas del imperialismo son pura injerencia, son pura agresión a la soberanía, a los derechos más básicos. Cuando el imperialismo bloquea a un pueblo de once millones, a su mercado y dominio geoestratégico, cuando le rodea con 70 bases militares y controla la llegada de barcos y aviones, cuando impide los viajes de particulares y la llegada de envíos de todo lo imaginable, ¿qué nos quiere decir? ¿por qué culpa a Cuba de la tortura a la que la somete?

. ¿Ya sabemos lo que no respeta el imperialismo-Wall Street-los grandes monopolios-el complejo militar-industrial? ¿porqué emplea tantos millones de dólares (lo último ha sido la aprobación de otros 20 millones de dólares a sus mercenarios de Miami) en subversión? La respuesta aparece labrada en la Historia: el poderoso vive de la opresión a los demás, y Cuba independiente, ejemplo de solidaridad internacional, es su denuncia. Por si quedan dudas ponemos atención a los logros del capitalismo absolutista, imperialismo, que emplea el título de neoliberalismo: El aumento del hambre en el mundo se ha disparado por la pandemia, -venía creciendo en los últimos años debido a las condiciones extremas que el imperialismo imponía al resto para guardar su poder en crisis- tan solo del 2019 la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) daba la siguiente información: Este año se cuentan 690 millones de personas que pasan hambre, lo que significa que hemos empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro.

Dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales. Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de enfermedades no transmisibles. … para finales de 2020 entre 83 y 132 millones de personas «podrían pasar hambre» por la recesión económica derivada de la pandemia. La previsión se basa en las estimaciones que auguran un desplome del producto interior bruto mundial de entre el 4,9% y el 10%. Aunque el documento sugiere que «aún es pronto para valorar el impacto real» de las restricciones y bloqueos comerciales.

. Mientras, los capitalistas se enriquecían más rápidamente que nunca: hasta su revista Forbes se felicitaba porque solo en los dos primeros meses y 15 días de marzo de 2021 los grandes capitalistas del mundo habían acumulado otros 250.000 millones de euros. ¿Está claro qué clase de reparto es el que causa tanto desastre, tanta desgracia, tanta destrucción humana, tanta hambre en el mundo? La brecha entre la clase burguesa y la clase trabajadora se ha hecho tan grande que si ya eran mundos distintos ahora son universos absolutamente ajenos, el universo de la clase trabajadora es consecuencia de la existencia misma del universo capitalista. El capitalismo crece sobre el sufrimiento causado por el bloqueo para matar de hambre, sobre el despojo de las materias primas del mundo, de las guerras de todo tipo: ¿explotar a la humanidad forma parte de los Derechos Humanos?

. Añado una información para acompañar a la mencionada: La crisis económica mundial

Ya nos damos cuenta ahora del daño de proporciones inauditas. En los primeros cuatro meses de esta pandemia denominada por la OMS, vemos un desastre global de proporciones que superan con creces las de 1929-33 y 2008-09. Nunca en la historia humana registrada se ha creado tanta miseria.

Las quiebras abundan, el mercado de valores se desplomó hasta ahora en más de un 30% (con algunos altibajos, lo que los ricos y poderosos llaman “toma de ganancias rápida” a costa de los pequeños inversores). Sin embargo, los multimillonarios estadounidenses aumentaron su riqueza durante los primeros 4 meses de 2020 en 406.000 millones de dólares, según la CNBCdel 1 de mayo de 2020.

Captura de pantalla deCNBC

El bloqueo universal de Covid también ha provocado un colapso de los activos productivos, que ahora se convierten en presa fácil de ser comprada por las grandes corporaciones: el desempleo se dispara a niveles nunca antes experimentados por la humanidad moderna, actualmente en 40 millones de estadounidenses sin trabajo. Esto no tiene en cuenta a los que han renunciado a buscar trabajo o declaran estar desempleados.

Según Fox Business News, es posible que hasta el 40% nunca regrese al trabajo. La FED predice que el desempleo puede alcanzar el 50% a finales de año (en el peor período de recesión de 1929, el desempleo alcanzó el 25%). Estas son solo estadísticas de EE. UU. La situación en una Europa más caótica puede ser incluso peor.

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) anunció que en unos meses el desempleo mundial podría afectar a 1.600 millones de personas, la mitad de la fuerza laboral mundial. Muchas de estas personas, especialmente en el Sur Global, ya han estado al borde de la pobreza o por debajo de la línea de pobreza, viviendo día a día, sin ahorros. Ahora están condenados a la mendicidad, y muchos, tal vez cientos de millones, a morir de hambre, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Muchos, si no la mayoría de ellos, no tienen acceso a servicios de salud, ni albergue ni ninguna otra forma de redes de seguridad social, porque el colapso económico causado por COVID ha destruido incluso las endebles estructuras de seguridad social que los países pobres pueden haber establecido.

La miseria no tiene fin. Y esto es solo la punta diminuta del iceberg. Lo peor está por venir, cuando en unas pocas semanas o meses surgirá una imagen más clara de qué industrias vivirán o morirán, y más personas quedarán relegadas a la pobreza económica.

La información aquí aportada pertenece al artículo https://www.globalresearch.ca/facts-vs-fake-a-worldwide-lockdown-of-everything/5714062

. Debido a la expropiación por los explotadores, entre las numerosas consecuencias encontramos una especialmente condenable: el aumento del trabajo infantil, según la OIT y UNICEF, desde la pandemia, ha sumado otros 8.400.000 niños, y van a sumarse otros 9 millones antes de finalizar el año 2022. Para los capitalistas, los neoliberales, ultraderechistas de hoy, la alimentación, la educación y la salud de la infancia no forman parte de los Derechos Humanos, disponer de un sistema que distribuya equitativamente los medios de que se dispone, eso no pertenece a los Derechos Humanos, los consideran asuntos personales ó individuales. El sistema político y social que realiza dichas tareas, -proteger la vida, así como establecer la igualdad en el trabajo entre hombre y mujer, entre los seres humanos de cualquier raza, considerar prioritario el bien común-, es el que tildan los neoliberales, la extrema derecha, racista, divisionista, de dictadura. El neoliberalismo, el ultrarreaccionario sistema capitalista, organizado para explotar hasta el extremo de dejar sin comida, ni casa, ni sanidad, ni enseñanza, ni trabajo digno, … se anuncia así mismo como el mejor modo de vivir. La libertad de opinión de los ultras-neoliberales significa disponer de los medios de agitación y propaganda para golpear las cabezas e introducirles la anestesia a la explotación humana y de la naturaleza. En su anestesia el imperialismo introduce el auto inculpamiento como cierre individualista de la imposibilidad de salir de la trampa en la que nos hundimos y a los capitalistas los enriquece.

. Quienes han creado el mundo tal y como lo tenemos son ellos, son los que lo manejan, son los responsables de la desgracia que nos atañe y que golpea a Cuba. Pese a todo Prensa Latina da una información de última hora: la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, al intervenir en el Diálogo de alto nivel sobre desertificación, degradación de las tierras y sequía, efectuado en Nueva York, Estados Unidos, ha sostenido que Cuba mantiene la voluntad cumplir con las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para el desarrollo sostenible, pese al bloqueo que le impone y recrudece hoy Estados Unidos en medio de una pandemia.

. Que se pregunte a la familia desahuciada, tan normal en el capitalismo, quién le quita la casa, quién la deja sin trabajo, que se pregunte a quien enferma qué sistema de gobierno le quita o le reduce la atención hospitalaria, …, : el capitalismo es el extremista antisocial. Por eso para taparnos los ojos emplean miles de millones de dólares, de euros, para hacer propaganda contra quien es ejemplo de humanidad, de solidaridad, de concordancia social. ¿Por qué los neoliberales, la ultraderecha, los sin leyes, los enemigos de los Acuerdos, los enemigos de los Tratados, los enemigos del Derecho Internacional, los enemigos de los Derechos Económicos de la Humanidad llaman libertad de expresión a las imposiciones dictatoriales que hacen a quienes no les siguen? ¿por qué la respuesta popular a los capitalistas es calificada por éstos como terrorismo? Sirvan las respuesta como una sola y gran descarga contra el muro imperial desinformativo.

. La declaración contra Cuba en el Parlamento Europeo, es la manifestación de su terror a un pueblo que no se somete. Hemos expuesto el crecimiento del hambre, del trabajo infantil, el enriquecimiento más cruel de unos y la satisfacción que expresan mediante la revista Forbes. Para comparar a los mundos opuestos, porque con ello aprendemos, dejo aquí la pregunta que Tomás Borge, el dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, hace al Presidente Fidel Castro Ruz, -se encuentra en el libro Un grano de maíz. Conversación con Fidel Castro. Editado por Fondo de Cultura Económica en 1992-. Tomás Borge, escritor y creador de La verde sonrisa, fundación humanitaria de ayuda a los niños abandonados y en situación de riesgo a la que ha entregado todos sus recursos materiales, pregunta al Presidente Fidel Castro sobre los mil asuntos que atañen a los pueblos en el mundo, en Latinoamérica, y, concretamente, en Cuba. De todo ello apunto una pregunta y un resumen de la respuesta, les servirá para hacer frente a la agresión desde el Parlamento Europeo lanzada por los mercenarios del imperialismo:

Tomás Borge: En América Latina y otras geografías se habla con insistencia sobre supuestas violaciones en Cuba. ¿Cuál es la situación real de los derechos humanos en este país?

Presidente Fidel Castro Ruz: Voy a contestar tu pregunta. Tomás, sobre la cuestión de los derechos humanos.

¿Qué pienso? Tengo la más íntima convicción hablando serena y objetivamente de que en ningún país del mundo se ha hecho más por los derechos humanos que lo que se ha hecho en Cuba.

Si tú tienes en cuenta, por ejemplo, que en nuestro país no se encuentra un niño mendigo, un niño sin hogar, un niño abandonado por las calles – y no lo hay en nuestro país – y te encuentras que en el resto del mundo, hasta en los países desarrollados, pero fundamentalmente en los países del Tercer Mundo, hay decenas y decenas de millones de niños abandonados, sin hogar, sin padres, sin apoyo alguno, pidiendo limosnas por las calles, tragando fuego, haciendo espectáculos para ganarse la vida – y ese es un cuadro generalizado – y que en Cuba no hay uno solo de esos niños ¿habrá un país que haya hecho más por los derechos humanos que lo que hemos hecho nosotros?

Si tú analizas la cantidad de niños enfermos sin asistencia médica, de niños analfabetos – los analfabetos están, incluso, en países capitalistas desarrollados – y que en nuestro país no hay analfabetos; si tú analizas que en el mundo hay, en fin, cientos de millones de niños sin esa asistencia ¿habrá hecho algún país más que nosotros por los derechos humanos?: un país donde no hay un solo niño sin escuela ni un solo niño sin asistencia médica. Si tú analizas que en el mundo se venden los niños, que incluso los exportan a otros países, y se han creado empresas comerciales de exportación de niños; si en el mundo se comercializan, se venden niños, y en ocasiones se dan casos, con cierta frecuencia, en que los venden para utilizar órganos vitales de esos niños en trasplantes, y te encuentras un país como el nuestro en que no se ha dado uno solo de estos casos ¿habrá un país que haya hecho más por los derechos humanos que nuestro país?

Si tú te pones a pensar en la prostitución infantil, tan generalizada en el Tercer Mundo, en niños, incluso, que son utilizados para el comercio sexual o para escenas sexuales y todas esas cosas; y tú no encuentras en Cuba un solo caso de esos ¿habrá un país que haya hecho más por los derechos humanos que nosotros?

Si te encuentras, por ejemplo, que la mortalidad infantil en muchos países es más de 100 por mil nacidos vivos, que el promedio en América Latina es superior a 60 y eso significa que cientos de miles de niños mueren todos los años, y te encuentras que nuestro país – un país del Tercer Mundo, un país subdesarrollado, un país bloqueado un país hoy doblemente bloqueado – ha reducido la mortalidad infantil a 10,7 en menores de un año, ha reducido a cifras insignificantes la mortalidad infantil de 1 a 5 años y de 5 a 15 años, y que en más de 30 años de Revolución se han salvado las vidas de cientos de miles de niños ¿habrá un país que haya hecho más por los derechos humanos que lo que ha hecho Cuba?

Si tú piensas que en Cuba se le ha dado a cada ser humano que nace una real y absoluta igualdad de oportunidades para el más pleno desarrollo físico e intelectual, sin discriminación de sexo o de raza, y este beneficio alcanza por igual a todos, sin diferencias entre ricos y pobres, explotadores y explotados ¿habrá hecho algún país más que nosotros por los derechos humanos?

Fidel continúa hablando de la droga, la prostitución, la mendicidad, de las drogas, de la edad media de vida, de la protección social, del empleo, de la discriminación racial, de la condición de la mujer, de la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas, …; y termina diciendo: cuando el ciudadano tiene la sensación de poseer una dignidad nacional, una patria, cosa tan rara, tan escasa y tan inaccesible en el mundo de hoy para la inmensa mayoría de los pueblos ¿habrá algún país que haya hecho más por los derechos humanos que lo que se ha hecho en Cuba?

. El que Cuba se mantenga unida frente al imperialismo, CIA, NED, USAID, mercenarios pagados con fondos estatales, redes sociales yanquis, su algoritmo y su ultraderecha en Europa, es la gran lección para los pueblos.

Cuba es la esperanza para todos, esperanza en el respeto y la paz, esperanza en que se alcance el mundo que simboliza el mito de Enki y Ninhur con la descripción del Dilmum, algo así como el paraíso, “una tierra virginal y prístina, donde los leones no matan, los lobos no raptan corderos, los cerdos desconocen que los granos son para comer”. La existencia de Cuba, a la que el régimen imperial causa todas las dificultades, es una de las mayores descargas, si no es la mayor descarga, contra los racistas y los divisionistas del mundo. El día 23 el mundo se manifiesta unido.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...