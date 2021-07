Acción de apoyo solidario del Foro de Solidaridad con #Cuba en Serbia

Ante intentos de un pequeño grupo de disidentes cubanos de protestar ante la sede diplomática de Cuba en Belgrado, el Foro de Solidaridad con Cuba manifestó las siguientes posiciones políticas en las intervenciones de lideres de Redes y organizaciones solidarias con la isla:

Serbia sabe y comprende mejor que otros lo que es la vida bajo sanciones, lo que es la satanización de los medios y la instrumentalización de la insatisfacción.

Cuba ha experimentado durante mucho tiempo las maniobras estadounidense de poner a la gente en contra de su país.

En Cuba, vemos un faro de la lucha por la libertad, la independencia, la multipolaridad y el socialismo

La contrarrevolución en Cuba no pasará

Hacemos un llamado a nuestro Gobierno para brindar un apoyo abierto a Cuba y exigir el levantamiento de las sanciones impuestas.

Varios días de propaganda y el anuncio de esa reunión no resonó entre los ciudadanos de Serbia y no hubo ciudadanos de Serbia entre los participantes en la protesta anticubana.

Sabiendo que un grupo informal de ciudadanos solicitó y, de acuerdo con la normativa aplicable, adquirió las condiciones de la administración policial competente para una concentración de protesta y expresión de «apoyo al pueblo cubano» el 20 de julio de 2021, frente a la Embajada de la República de Cuba en Belgrado, quedó claro para los miembros del recién formado Foro de Solidaridad con Cuba que esto era un abuso del término solidaridad y que era una operación anticubana. liderada y financiada por los Estados Unidos.

Asistimos a una brutal campaña política y mediática lanzada contra Cuba con el objetivo de incitar el malestar y dividir al país de todas partes del mundo a través de las redes sociales. La acción comenzó con la publicación masiva de mensajes automatizados de cientos de miles de cuentas con sus numerosos reposts. Los robots, algoritmos y cuentas, recientemente creados específicamente para este propósito, se utilizan ampliamente. Todo esto se hace con el apoyo de medios y comunicaciones transnacionales, con el objetivo de fomentar el ánimo anticubano. Los miembros de la emigración cubana se utilizan intensamente en este empeño.

De acuerdo con la información procesada, el Foro de Solidaridad con Cuba, que está conformado por representantes de varios partidos, movimientos y asociaciones, decidió participar en la protesta ya aprobada de disidentes cubanos frente al edificio de la Embajada, por no poder obtener permiso para una reunión pública.

Una columna de integrantes del Foro de Solidaridad con Cuba se dirigió hacia la Embajada con pancartas, consignas, carteles y banderas, solo para ser detenidos en el segundo cruce frente a la Embajada e impedidos de acercarse a un insignificante grupo de disidentes, equipados con un » Banner y megáfono SOS Cuba «.

Ofrecimos nuestra garantía a los miembros de la fuerza policial de que, de acuerdo con la invitación enviada a través de los medios de comunicación pro estadounidenses, queremos participar de manera civilizada y digna en el encuentro ya aprobado y expresar nuestro apoyo a Cuba y al pueblo cubano, pero esto no fue convincente para los oficiales de policía inspectores del MUP «sospechosos» y dos grupos más grandes de fuerzas policiales.

En consonancia con esta situación, los integrantes del Foro de Solidaridad con Cuba comenzaron a dirigirse a los participantes, ciudadanos y a un grupo de disidentes en las inmediaciones, que contó con un número mucho mayor de policías.

Al dar la bienvenida a los participantes, el coordinador del Foro y presidente de la Red en Defensa de la Humanidad en Serbia, Ratko Krsmanović, señaló: «Serbia conoce y comprende mejor que otros lo que es la vida bajo sanciones, la satanización de los medios de comunicación y la instrumentalización del descontento con manipulaciones de personas vulnerables «. También sabemos cómo se ve la «misericordia» de la alianza de la OTAN como instrumento de Estados Unidos. Incluso hoy, Serbia no se salva de la presión y la violencia, pero nunca ha dejado de amar y respetar a Cuba y al pueblo cubano.

Mientras un levantamiento anticolonial estalla en Colombia durante meses, mientras continúan las manifestaciones en Haití y Brasil, estos eventos permanecen en la oscuridad de los medios occidentales. Para ellos, la mayor noticia es la protesta antigubernamental y anticomunista en Cuba. Varios rebeldes contratados se convirtieron en una «lamentable masa de cubanos hambrientos» a través de la maquinaria mediática. Cuba ha experimentado y aprendido durante mucho tiempo el arte estadounidense de poner a la gente en contra de su país. Hoy, un puñado de disidentes cubanos engañados están tratando de crear la ilusión de un estado de ánimo anticubano en Belgrado, para enviar su «S.O.S: Cuba» a sus mentores y financistas. Le estamos diciendo a este puñado de plagas cubanas que el lugar real para expresar la revuelta está a unos cientos de metros de aquí, y ese es la Embajada de los Estados Unidos, la embajada de un país que ha venido manteniendo sanciones genocidas contra Cuba y el pueblo cubano. durante seis décadas, lo que no tiene precedentes en la historia de las relaciones internacionales.

Por eso, hoy estamos aquí para decirles a estos cubanos «solidarios» que han sido engañados y que están sirviendo para esparcir mentiras y enemistades hacia su propio país.

En Serbia nunca debemos olvidar el apoyo y la ayuda del legendario presidente Castro durante la agresión de la OTAN a la RFY. Los izquierdistas todavía vemos el faro de la lucha por la libertad, la independencia, la multipolaridad y el socialismo en Cuba. «Todo eso es el motivo del odio y la venganza del vecino del norte», concluyó Krsmanović.

En su discurso, Miloš Karavezć, miembro de la Secretaría de la NKPJ y coordinador del Foro, dijo, entre otras cosas: «Organizamos este encuentro para mostrar a Cuba, Serbia y el mundo que nuestro pueblo se solidariza con los cubanos en su lucha contra la Estados Unidos y sus mercenarios «. Los pueblos serbio y cubano tienen una larga historia de lucha conjunta contra el imperialismo. Durante la década de los noventa sufrimos tanto un bloqueo como la agresión de los policías del mundo que repiten insistentemente que están luchando contra la «dictadura». Por eso, llegamos a decir que la causa del problema de los cubanos no es su Partido Comunista, sino el bloqueo genocida que se viene imponiendo desde Washington desde hace 6 décadas. Prueba de ello pueden ser los países de la región que están bajo la bota estadounidense. Estos son países como Haití, donde la gente está muriendo en el siglo XXI de cólera y Colombia, que está bajo el dominio de un cartel de la droga …

Admiramos especialmente a los médicos cubanos, quienes estuvieron a la vanguardia de la lucha contra la pandemia kovida-19, que solo muestra no solo el éxito de la ciencia y la medicina cubanas, sino también el éxito del Partido Comunista de Cuba, que logró construir un esfuerzo inhumano y sobrehumano. de los mejores sistemas de salud del mundo.

«El Nuevo Partido Comunista de Yugoslavia (NKPJ) y la Alianza de Juventudes Comunistas de Yugoslavia (SKOJ) se solidarizan con los amigos cubanos y dicen que la contrarrevolución en Cuba no pasará», concluyó Karavezic. Al final, exclamó las principales consignas de este encuentro: «¡No pasaran! ¡Patria o muerte! ¡Vamos a ganar! «

Dragana Kuzmanović, presidenta de la Asociación de Amistad Serbio-Bielorrusa, señaló, entre otras cosas: «Estamos aquí para brindar un apoyo sin reservas al pueblo cubano, a su gobierno, al presidente Miguel Díaz-Canelli, sucesor del legendario Castro». Su lucha y la lucha de Venezuela por la preservación de la libertad y el camino socialista de desarrollo pasa desapercibida en el mundo moderno, que es admirado por todo el mundo amante de la libertad por un lado, pero también por la ira del gran imperio por un lado. el otro. La matriz imperialista es conocida, especialmente a nosotros en Serbia, cuando culminó en la forma de una agresión armada de los 19 países económicamente más poderosos de Occidente, contra un país satanizado por los medios de comunicación y agotado por las sanciones.

Por lo tanto, hacemos un llamado a nuestro Gobierno para que brinde un apoyo abierto a Cuba y exija el levantamiento de las sanciones impuestas, que constituyen una flagrante violación de todos los convenios, costumbres y derecho internacional. Al mismo tiempo, parece apropiado recordar a nuestro gobierno el poltronismo insostenible hacia la UE, que les impuso obligaciones vergonzosas, que Serbia también se solidarice con la introducción de sanciones contra la fraterna Bielorrusia, y exija la abolición de los vergonzosos, no provocados. medidas.

Ante el genuino y sincero apoyo a Cuba por parte del Foro, un grupo de disidentes bajaron sus pancartas y abandonaron el lugar. Una columna de los participantes del encuentro, miembros del Foro de Solidaridad con Cuba, se dirigió al edificio de la Embajada de Cuba en Serbia. La comparecencia del Embajador Gustavo Trista fue recibida con fuertes aplausos.

Ratko Krsmanović transmitió los mensajes de solidaridad y apoyo al embajador frente al Foro, con una solicitud para expresar nuestro apoyo, amistad y solidaridad a su Gobierno.

En su amistoso discurso, el Embajador Gustavo Tristá agradeció a los reunidos su apoyo y comprensión de la situación real en Cuba. Señaló la circunstancia de que por primera vez sucedió que alguien intentó protestar frente a la Embajada en Belgrado por las medidas de las autoridades cubanas para prevenir disturbios en las condiciones del bloqueo y la lucha contra la pandemia.

«Fue sólo un intento de un grupo de disidentes cubanos de mostrar solidaridad con los perpetradores de los disturbios y crear la ilusión de un supuesto estado de ánimo anticubano en Serbia». Me alegro de que la propaganda de varios días y el anuncio de esa reunión no resonaron en los ciudadanos de Serbia, y no hubo serbios entre los participantes en la protesta anticubana «, dijo el embajador Tristá.

El embajador también expresó su agradecimiento a las autoridades de orden público y paz que hicieron su trabajo de manera extremadamente profesional y responsable, en contraste con protestas similares en Alemania y España, donde anteriormente desempeñaba sus funciones diplomáticas.

Los medios pro occidentales calificaron la acción del Foro de Solidaridad con Cuba como «una contra-reunión de organizaciones comunistas» que informan sobre «protestas de solidaridad con el pueblo de Cuba».

Servicio de información de la Red en Defensa de la Humanidad, capítulo Serbio

Me gusta esto: Me gusta Cargando...