Matrix #Cuba. Por Rosa Miriam Elizalde

En los primeros días de marzo de 2021 el presidente Joe Biden publicó su Guía estratégica interina de seguridad nacional. Como suele ocurrir, el documento –de 20 páginas– desapareció en el mundo matrix donde un abismo insalvable separa la apariencia de la realidad. Si alguien mencionó este documento, pocos se enteraron. Entre quienes leyeron el titular que daba cuenta del informe presidencial, apuesto a que sólo los expertos pasaron del primer párrafo.

Pero allí se puede encontrar la línea maestra de los incidentes del 11 de julio en Cuba, que vienen gestándose desde hace meses, es verdad, pero son coherentes con los diseños estratégicos que impulsa la actual administración estadunidense. Biden, hasta ahora, sigue siendo Trump para Cuba y la indecencia de concebir el mundo como un horizonte de la Casa Blanca, sigue tal cual.

Las Operaciones Militares de Apoyo a la Información (así llaman ahora a las técnicas de manipulación que ha utilizado toda su vida el Ejército de Estados Unidos) van a seguir intentando convencer a millones de personas de que la realidad virtual es el mundo real. Como el filete que consume el villano de la película Matrix, Cypher, parece jugoso y está delicioso, pero es una ilusión.

Mantendremos la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales para que se enfoquen en las respuestas a crisis y para que prioricen […] la guerra no convencional , anota la Guía Biden, después de demandar enfoques creativos , fortalecer a los aliados , trabajar con socios que piensen igual que nosotros y que tengan en cuenta que por debajo de este mundo está una revolución tecnológica que inspira a la nueva generación .

Durante los disturbios que no sobrepasaron las 12 horas, pero que siguen siendo fuente del capital ilusorio de la matrix mediática, las audiencias de CNN, The New York Times, Washington Post y otras vacas sagradas del periodismo, además de Michelle Bachelet y cientos de usuarios de las redes, han estado publicando imágenes de manifestantes pacíficos en Cuba que, para descrédito de los medios, de la alta comisionada de la ONU y de la derecha internacional, no eran opositores, sino cubanos que apoyan al gobierno de Miguel Díaz-Canel. La cadena de televisión Fox llevó las fake news a otro nivel cuando borró los carteles con consignas revolucionarias que portaba un grupo durante un acto en La Habana.