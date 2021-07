The Bay of Tweets: Documentos apuntan a la mano de Estados Unidos en protestas en Cuba

Tomado de Cubadebate. Nota de la redacción. Aunque Cubadebate no coincide con todos los puntos de vista del autor, considera revelador e interesante este material que comparte con sus lectores.

Cuba fue sacudida por una serie de protestas callejeras contra el gobierno a principios de esta semana. El stablishment estadounidense inmediatamente elogió los eventos, poniendo todo su peso detrás de los manifestantes. Sin embargo, los documentos sugieren que Washington podría estar más involucrado en los eventos de lo que le importa divulgar públicamente.

Como muchos han informado , las protestas, que comenzaron el domingo en la localidad de San Antonio de los Baños en el oeste de la isla, fueron lideradas y apoyadas vocalmente por artistas y músicos, particularmente de su vibrante escena hip-hop.

“Para los nuevos en el tema de Cuba, las protestas que estamos presenciando fueron iniciadas por artistas, no por políticos. Esta canción ‘Patria y Vida’ explica poderosamente cómo se sienten los jóvenes cubanos. Y su lanzamiento fue tan impactante que irás a la cárcel si te descubren interpretándolo en Cuba ”, dijo el senador de Florida Marco Rubio, refiriéndose a una pista del rapero Yotuel.

Tanto National Public Radio como The New York Times publicaron artículos detallados sobre la canción y cómo estaba impulsando el movimiento. «La canción de hip-hop que está impulsando las protestas sin precedentes de Cuba», decía el titular de NPR . El propio Yotuel encabezó una manifestación de solidaridad en Miami.

Pero lo que estos relatos no mencionaron fue la notable medida en que raperos cubanos como Yotuel han sido reclutados por el gobierno estadounidense para sembrar el descontento en la nación caribeña. Las últimas publicaciones de subvenciones del National Endowment for Democracy (NED), una organización establecida por la administración Reagan como un grupo tapadera de la CIA, muestran que Washington está tratando de infiltrarse en la escena artística cubana para lograr un cambio de régimen. “Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho de forma encubierta hace 25 años por la CIA”, dijo una vez el cofundador de NED, Allen Weinstein, a The Washington Post .

Por ejemplo, un proyecto, titulado «Empoderar a los artistas cubanos de hip-hop como líderes en la sociedad», afirma que su objetivo es «promover la participación ciudadana y el cambio social» y «crear conciencia sobre el papel que tienen los artistas de hip-hop en el fortalecimiento democracia en la región ”. Otro, llamado «Promoción de la libertad de expresión en Cuba a través de las artes», afirma que está ayudando a artistas locales en proyectos relacionados con «democracia, derechos humanos y memoria histórica», y que ayuda a «aumentar la conciencia sobre la realidad cubana». Esta «realidad», como afirmó el propio presidente Joe Biden esta semana, es que el gobierno cubano es un «régimen autoritario» que ha impuesto «décadas de represión» mientras que los líderes solo «se enriquecen».

Otras operaciones que la NED está financiando actualmente incluyen la mejora de la capacidad de la sociedad civil cubana para «proponer alternativas políticas» y la «transición a la democracia». La agencia nunca divulga con quién trabaja dentro de Cuba, ni más información más allá de un par de anuncios anodinos, lo que hace que los cubanos se pregunten si algún grupo, incluso vagamente desafiando las normas políticas o sociales, está financiado en secreto por Washington.

“El Departamento de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales han financiado programas para apoyar a artistas, periodistas, blogueros y músicos cubanos” , dijo a MintPress Tracey Eaton, periodista que dirige The Cuba Money Project . “Es imposible decir cuántos dólares de impuestos estadounidenses se han destinado a estos programas a lo largo de los años porque los detalles de muchos proyectos se mantienen en secreto”, agregó.

Una oferta de subvención actualmente activa de la organización hermana de NED, USAID, ofrece fondos por valor de $ 2 millones a grupos que utilizan la cultura para lograr un cambio social en Cuba. Los solicitantes tienen hasta el 30 de julio para solicitar hasta $ 1 millón cada uno. El anuncio en sí hace referencia a la canción de Yotuel, señalando: “Artistas y músicos han salido a las calles para protestar contra la represión del gobierno, produciendo himnos como ‘Patria y Vida’, que no solo ha traído una mayor conciencia global sobre la difícil situación del pueblo cubano, sino también sirvió como un grito de guerra por el cambio en la isla «.

La escena del hip-hop en particular ha sido durante mucho tiempo un objetivo para agencias estadounidenses como NED y USAID. Ganando popularidad a fines de la década de 1990, los raperos locales tuvieron un impacto considerable en la sociedad, lo que ayudó a resaltar muchos temas que antes no se discutían. Estados Unidos vio sus críticas mordaces del racismo como una brecha que podían explotar e intentó reclutarlos en sus filas, aunque está lejos de estar claro hasta dónde llegaron en este esfuerzo, ya que pocos en la comunidad del rap querían ser parte de tal esfuerzo. una operación.

MintPress también conversó con la profesora Sujatha Fernandes , socióloga de la Universidad de Sydney y experta en la cultura musical cubana. Fernandes declaró:

«Durante muchos años, bajo la bandera del cambio de régimen, organizaciones como USAID han intentado infiltrarse en grupos de rap cubanos y financiar operaciones encubiertas para provocar protestas juveniles. Estos programas han involucrado un nivel aterrador de manipulación de los artistas cubanos, han puesto en riesgo a los cubanos y han amenazado con el cierre de los espacios críticos de diálogo artístico que muchos trabajaron arduamente para construir ”.

Otras áreas en las que las organizaciones estadounidenses están enfocando recursos incluyen el periodismo deportivo – que la NED espera utilizar como un «vehículo para narrar las realidades políticas, sociales y culturales de la sociedad cubana» – y los grupos de género y LGBTQ +, el imperio interseccional aparentemente está viendo un oportunidad de aprovechar también estos temas para aumentar las fisuras en la sociedad cubana.

El Presupuesto de Asignaciones de la Cámara, publicado a principios de este mes, también reserva hasta $ 20 millones para «programas de democracia» en Cuba, incluidos los que apoyan la «libre empresa y las organizaciones empresariales privadas». Lo que se entiende por «democracia» se aclara en el documento, que establece en términos inequívocos que «ninguno de los fondos puestos a disposición en virtud de dicho párrafo podrá utilizarse para ayudar al gobierno de Cuba». Por lo tanto, cualquier mención de «democracia» en Cuba es casi sinónimo de cambio de régimen.

Aprovechando una economía maltrecha

Las protestas comenzaron el domingo después de que un apagón dejara sin electricidad a los habitantes de San Antonio de los Baños durante el calor del verano. Esa pareció ser la chispa que llevó a cientos de personas a marchar por la calle. Sin embargo, la economía de Cuba también ha caído en picada últimamente. Como dijo a MintPress el profesor Aviva Chomsky de la Universidad Estatal de Salem, autor de «Una historia de la revolución cubana» :

«La situación económica actual de Cuba es bastante nefasta (como es, debo señalar, casi todo el Tercer Mundo). El embargo estadounidense (o, como lo llaman los cubanos, bloqueo) ha sido un obstáculo más (además de los obstáculos que enfrentan todos los países pobres) en la lucha de Cuba contra el COVID-19. El colapso del turismo ha sido devastador para la economía de Cuba, una vez más, como lo ha sido en casi todos los lugares con mucho turismo ”.

Sin embargo, Chomsky también señaló que podría ser un error etiquetar a todos los manifestantes como anhelantes de la terapia de choque del libre mercado. “Es interesante notar que muchos de los manifestantes en realidad están protestando por las reformas capitalistas de Cuba , en lugar del socialismo. «Tienen dinero para construir hoteles, pero nosotros no tenemos dinero para comida, estamos hambrientos», dijo un manifestante. ¡Eso es capitalismo en pocas palabras! » Dijo Chomsky.

Protestas de Rick Scott Cuba

El senador de Florida Rick Scott sostiene una foto de manifestantes cubanos durante una conferencia de prensa en DC, 13 de julio de 2021. J. Scott Applewhite | AP

Eaton se mostró escéptico ante la idea de que todos los que marchaban estaban a sueldo de Estados Unidos. “Ciertamente, gran parte del levantamiento fue orgánico, impulsado por cubanos desesperados, pobres, hambrientos y hartos de la incapacidad de su gobierno para satisfacer sus necesidades básicas. » él dijo. Sin embargo, había indicios de que al menos algunos no estaban simplemente haciendo hincapié en la falta de alimentos en las tiendas o medicamentos en las farmacias. Varios manifestantes marcharon bajo la bandera estadounidense y los hechos fueron respaldados de inmediato por el gobierno estadounidense.

“Apoyamos al pueblo cubano y su clamor por la libertad”, se lee en un comunicado oficial de la Casa Blanca. Julie Chung, subsecretaria interina de Biden para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Agregó :

«El pueblo de Cuba sigue expresando con valentía su anhelo de libertad frente a la represión. Hacemos un llamado al gobierno de Cuba a: abstenerse de la violencia, escuchar las demandas de sus ciudadanos, respetar los derechos de los manifestantes y periodistas. El pueblo cubano ha esperado bastante por ¡Libertad! ”

Los republicanos fueron mucho más lejos. El alcalde de Miami, Francis Suárez, exigió que Estados Unidos interviniera militarmente y le dijo a Fox News que Estados Unidos debería formar una «coalición de acción militar potencial en Cuba». Mientras tanto, el congresista de Florida Anthony Sabbatini pidió un cambio de régimen en la isla y tuiteó :

La sección de vítores de los medios corporativos

Los medios corporativos también estaban extremadamente interesados ​​en las protestas, dedicando una gran cantidad de centímetros de columna y tiempo de transmisión a las manifestaciones. Esto es extremadamente inusual para tales acciones en América Latina. Colombia ha vivido meses de huelgas generales contra un gobierno represivo, mientras que ha habido tres años de protestas casi diarias en Haití que fueron casi completamente ignoradas hasta principios de este mes, cuando el presidente Jovenel Moïse, respaldado por Estados Unidos, fue asesinado .

El efecto de las sanciones estadounidenses fue minimizado constantemente o ni siquiera mencionado en los informes. Por ejemplo, la junta editorial de The Washington Post se pronunció a favor de los manifestantes, alegando que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel estaba reaccionando «con una brutalidad predecible … culpando de todo a Estados Unidos y al embargo comercial estadounidense». Otros medios ni siquiera mencionaron el embargo, dejando a los lectores la impresión de que los hechos solo podían entenderse como un levantamiento democrático contra una dictadura en decadencia.

Esto es particularmente pernicioso porque los documentos del gobierno establecen explícitamente que el objetivo de las sanciones de Estados Unidos es «disminuir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y [el] derrocamiento [del] gobierno», exactamente las condiciones que se están gestando en Cuba, ¿verdad? ahora. El profesor Chomsky señaló:

«El embargo / bloqueo estadounidense es una (no la única) causa de la crisis económica de Cuba. Estados Unidos ha dicho abierta y continuamente que el objetivo del embargo es destruir la economía de Cuba para que el gobierno colapse. Así que no es solo razonable, es obvio que Estados Unidos tiene algo que ver con esto «.

Chomsky también discrepó con la explicación de los eventos de los medios, afirmando:

Mire la cobertura de las protestas Black Lives Matter u Occupy Wall Street en este país. Una cosa que vemos consistentemente es que cuando la gente protesta en países capitalistas, los medios de comunicación nunca explican los problemas por los que protestan como causados ​​por el capitalismo. Cuando la gente protesta en países comunistas o socialistas, los medios atribuyen los problemas al comunismo o al socialismo ”.

Los medios de comunicación se esforzaron por enfatizar cuán grandes y generalizadas eran las manifestaciones contra el gobierno, insistiendo en que las contramanifestaciones progubernamentales eran más pequeñas, a pesar de las imágenes de las protestas que sugerían que lo contrario podría ser cierto. Como informó Reuters , «miles salieron a las calles en varias partes de La Habana el domingo, incluido el centro histórico, ahogando a grupos de simpatizantes del gobierno que ondeaban la bandera cubana y cantaban Fidel».

Si este fuera el caso, es realmente extraño que tantos medios utilizaran imágenes de movimientos progubernamentales para ilustrar el supuesto tamaño y alcance de la acción antigubernamental . The Guardian , Fox News , The Financial Times , NBC y Yahoo! Todas las noticias afirmaron falsamente que una imagen de una gran reunión socialista era, de hecho, una manifestación antigubernamental. Las grandes pancartas rojas y negras adornadas con las palabras “26 de julio” (el nombre del partido político de Fidel Castro) deberían haber sido un claro indicio para cualquier editor o verificador de hechos. Mientras tanto, CNN y National Geographic artículos ilustrados sobre las protestas en Cuba con imágenes de reuniones en Miami, reuniones que parecían mucho más concurridas que otras similares a 90 millas al sur.

Colapso de las redes sociales

Las redes sociales también jugaron un papel fundamental para convertir lo que fue una protesta localizada en un evento nacional. La directora de NBC para América Latina, Mary Murray, señaló que fue solo cuando las transmisiones en vivo de los eventos fueron captadas e impulsadas por la comunidad de expatriados en Miami que «comenzó a incendiarse», algo que sugiere el crecimiento de el movimiento fue parcialmente artificial. Después de que el gobierno bloqueó Internet, las protestas cesaron.

El hashtag #SOSCuba fue tendencia durante más de un día. Actualmente hay más de 120.000 fotos en Instagram usando el hashtag. Pero como Arnold August , el escritor de una serie de libros sobre Cuba y las relaciones cubano-estadounidenses, dijo a MintPress , gran parte de la atención que estaban recibiendo las protestas era el resultado de una actividad no auténtica:

El último intento de cambio de régimen también tiene sus raíces en España. Históricamente, el ex colonizador de Cuba juega su papel en todos los grandes intentos de cambio de régimen, no solo para Cuba, sino también, por ejemplo, en Venezuela. La operación de julio hizo un uso intensivo de robots, algoritmos y cuentas creadas recientemente para la ocasión «.

Hashtag #soscuba

En cuestión de días, el hashtag #SOSCUBA generó más de 120.000 imágenes en Instagram.

August señaló que la primera cuenta que usó #SOSCuba en Twitter estaba ubicada en España. Esta cuenta publicó casi 1.300 tweets el 11 de julio. El hashtag también fue impulsado por cientos de cuentas que tuiteaban exactamente las mismas frases en español, repletas de los mismos pequeños errores tipográficos. Un mensaje común leído(traducido del español), “Cuba atraviesa la mayor crisis humanitaria desde el inicio de la pandemia. Cualquiera que publique el hashtag #SOSCuba nos ayudaría mucho. Todos los que vean esto deberían ayudar con el hashtag «. Otro texto, que decía: «Los cubanos no queremos el fin del embargo si eso significa que el régimen y la dictadura se mantienen, queremos que se vayan, no más comunismo», fue tan abusado que se convirtió en un meme en sí mismo, con los usuarios de las redes sociales. parodiarlo, publicar el texto junto con imágenes de manifestaciones junto a la Torre Eiffel, multitudes en Disneyland o imágenes de la toma de posesión de Trump. El periodista español Julián Macías Tovar también catalogó la sospechosa cantidad de cuentas nuevas usando el hashtag.

Gran parte de la operación fue tan burda que no podría haber dejado de ser descubierta, y muchas de las cuentas, incluido el primer usuario del hashtag #SOSCuba, ahora han sido suspendidas por comportamiento no auténtico. Sin embargo, Twitter mismo decidió colocar las protestas en la parte superior de su «Qué está pasando» durante más de 24 horas, lo que significa que se notificará a todos los usuarios, una decisión que amplificó aún más el movimiento de astroturfing.

El liderazgo de Twitter ha mostrado durante mucho tiempo una abierta hostilidad hacia el gobierno cubano. En 2019, tomó medidas coordinadas para suspender prácticamente todas las cuentas de los medios estatales cubanos, así como las pertenecientes al Partido Comunista. Esto fue parte de una tendencia más amplia de eliminar o prohibir cuentas favorables a los gobiernos que el Departamento de Estado de Estados Unidos considera enemigos, incluidos Venezuela, China y Rusia.

En 2010, USAID creó en secreto una aplicación de redes sociales cubana llamada Zunzuneo, a menudo descrita como el Twitter de Cuba. En su apogeo, tenía 40.000 usuarios cubanos, un número muy grande para ese momento en la famosa isla escasa de Internet. Ninguno de estos usuarios sabía que la aplicación había sido diseñada y comercializada en secreto por el gobierno de EE. UU. El punto era crear un gran servicio que poco a poco comenzaría a alimentar a los cubanos con la propaganda del cambio de régimen y los dirigiría a protestas y «turbas inteligentes» destinadas a desencadenar una revolución de estilo de color.

En un esfuerzo por ocultar su propiedad del proyecto, el gobierno de EE. UU. celebró una reunión secreta con el fundador de Twitter, Jack Dorsey, con el objetivo de que invirtiera en el proyecto. No está claro en qué medida Dorsey ayudó, si es que ayudó, ya que se negó a hablar sobre el asunto. Esta no es la única aplicación antigubernamental que Estados Unidos ha financiado en Cuba. Sin embargo, considerando tanto lo que sucedió esta semana como los lazos cada vez más estrechos entre Silicon Valley y el Estado de Seguridad Nacional, es posible que el gobierno de EE. UU. Considere innecesarias más aplicaciones de encubrimiento: Twitter ya actúa como un instrumento para el cambio de régimen.

Cuba en la mira perenne

A fines del siglo XIX, Estados Unidos había conquistado efectivamente toda su masa continental contigua; la frontera se declaró cerrada en 1890. Casi de inmediato, comenzó a buscar oportunidades para expandirse hacia el oeste en el Pacífico, a Hawai, Filipinas y Guam. También comenzó a mirar hacia el sur. En 1898, Estados Unidos intervino en la Guerra de Independencia de Cuba contra España, utilizando el misterioso hundimiento del USS Maine como pretexto para invadir y ocupar Cuba. Estados Unidos operó a Cuba como un estado cliente durante décadas, hasta que el régimen de Batista fue derrocado en la revolución de 1959 que llevó a Fidel Castro al poder.

Estados Unidos lanzó una fallida invasión de la isla en 1961, el evento de Bahía de Cochinos acercó a Castro a la Unión Soviética, sentando las bases para la Crisis de los Misiles en Cuba el año siguiente. Según los informes, Estados Unidos intentó matar a Castro cientos de veces, todo sin suerte. Sin embargo, llevó a cabo una amarga y prolongada guerra terrorista contra Cuba y su infraestructura, incluido el uso de armas biológicas contra la isla. Junto con esto vino una guerra económica de larga data, el bloqueo estadounidense de la isla durante 60 años que ahogó su desarrollo. Además de esto, ha intentado bombardear a la nación caribeña con propaganda anticomunista. TV Martí , una red de medios con sede en Florida, ha costado el contribuyente estadounidense más de 500 millones de dólares desde su creación en 1990, a pesar de que el gobierno cubano interrumpe con éxito la señal, lo que significa que prácticamente nadie mira su contenido.

Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Cuba se quedó sin su principal socio comercial, al que había orientado su economía. Sin un comprador garantizado para su azúcar, y sin las importaciones de petróleo ruso subsidiadas, la economía colapsó. Al sentir sangre, Estados Unidos intensificó las sanciones. Sin embargo, Cuba atravesó la época sombría conocida colectivamente como el «Período Especial».

Después de una ola de gobiernos antiimperialistas de izquierda que llegaron al poder en América Latina en la década de 2000, la administración Obama se vio obligada a avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas con la isla. Sin embargo, una vez en el cargo, el presidente Donald Trump revirtió estas acciones, intensificando el bloqueo y deteniendo las remesas vitales de los cubanoamericanos a la isla. Trump asesor, John Bolton, etiquetado Cuba, Venezuela y Nicaragua una “troika de la tiranía” – una clara referencia a la de George Bush “eje del mal” del habla , lo que implica que estas tres naciones podrían esperar una acción militar contra ellos pronto. En sus últimos días, la administración Trump también declaró a Cuba patrocinador estatal del terrorismo.

Si bien Biden había insinuado que podría volver la política de Estados Unidos hacia Cuba a los días de Obama, hasta ahora ha hecho poco para alejarse de la línea de Trump, su respaldo inequívoco a las acciones de esta semana es el último ejemplo de esto.

A pesar de la monumental cobertura mediática mundial, el aliento y la legitimación de los líderes mundiales, incluido el propio presidente de los Estados Unidos, la acción reciente se apagó después de apenas 24 horas. En la mayoría de los casos , las contraprotestas diluyeron efectivamente las protestas, sin necesidad de desplegar fuerzas represivas.

El gobierno de Estados Unidos puede causar miseria económica al pueblo cubano, pero parece que no puede convencerlos de que derroquen a su gobierno. “Los acontecimientos actuales en Cuba constituyen en realidad el USS Maine de 2021”, dijo August. Si esto realmente fue un intento de revolución de color, como lo insinúa August, no fue muy exitoso, que ascendió a poco más que una bahía de tweets.

