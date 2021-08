Esclavistas Unidos: Matar, por hambre, sin remesas, medicamentos, ni combustible (2). Por Ramón Pedregal Casanova.

Que mía fe, señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad (*) con ninguno, aunque en sumo grado la posea, y el agradecimiento que sólo consiste en el deseo, es cosa muerta, como es muerta la fe sin obras.

* Cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Disposición de bienes a favor de alguien sin ninguna prestación suya.

Parte I. Capítulo 50. Don Quijote de La Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra.

. Hay que mostrar la fe con obras, hay que romper el bloqueo tal y como lo han empezado a hacer Bolivia, Venezuela, Rusia, Nicaragua, China, Jamaica, México, … Reconocemos en Cuba el ejemplo de Humanidad que cambia el mundo, que lo transforma en otro mejor, reconocemos que sus médicos y sus maestros son referencia mundial, y tanto es así que el régimen que ha impuesto el neoloberalismo ve el peligro que representa la solidaridad internacional frente a la globalización capitalista y las guerras, invasiones, injerencias, sanciones, lo que significa las muertes y el robo continuo. Hemos llegado al extremo, al punto más claro, ese en que manifiestan su objetivo final, impedir la más pequeña liberalidad, el más pequeño ejemplo de humanismo internacionalista, que nadie se atreva a transformar la realidad impuesta por el imperio, por lo que se empeñan en destruir lo que Cuba representa. Los esclavistas escribieron el plan, consta entre los documentos internos que se han podido conocer: el bloqueo hasta matar de hambre a la población por no rendirse.

El último regente impuso siguiendo la dictadura 240 medidas para tratar de cerrar todos las vías a la población cubana. El mundo se escandaliza y vota al completo en la ONU contra el crimen, pero el deseo que manifiestan hasta ahora era cosa muerta como es muerta la fe sin obras. Ya hay quien ha roto el bloqueo, cada manifestación solidaria hace más inviable el bloqueo y debilita al imperio ante el mundo entero.

Los que sirven a la dictadura del bloqueo, los enemigos de la liberalidad, de la ayuda sin esperar nada a cambio, piden explicaciones a México por enviar un primer avión con medicamentos a Cuba. El desmentido del gobierno mexicano los dejó planchados, el avión era para llevar a la Isla Soberana a los médicos cubanos que en solidaridad internacionalista llevaban un año ya en México ayudando a combatir la pandemia de Covid-19. Después han llegado barcos y aviones con alimentos, instrumental médico y otros.

Cuba comparte lo que tiene, pobre y bloqueada no abandona a quien necesite su ayuda, y se le reconoce.

Pero además, los enemigos de la solidaridad han tenido que escuchar lo expresado en la última reunión de la CELAC (Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños) por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: Solo existe un caso especial (en América Latina) el de Cuba. El país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los EEUU. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana o con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el Pueblo de Cuba merece el Premio de la Dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la Nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Obviamente no es poca cosa tener de vecino a una nación como EEUU. …

. Quienes sirviendo a Esclavistas Unidos atacan a Cuba en el continente sur y en Europa, tienen sus propios varas para medir las espaldas de las clases trabajadoras del mundo, sus ejemplos son esos a los que apoyan con dinero, armas y entrenamiento militar: las mafias gobernantes de Colombia, Ecuador, Brasil, … y si pasamos a Medio Oriente empiezan por su base sionazi que titulan Israel, añaden a su prurito a los que entregan su país al FMI y sus descuartizadores de pueblos, pero ni en la ONU ninguno de ellos apoya el bloqueo, tan solo la base neocolonial sionazi. Esto debe dar confianza a los que aun dudan en romper el bloqueo por temor al imperio. El imperio decae, empújalo.

Veamos, con un ejemplo, en el interior de su casa lo que dispone el capitalismo, el neoliberalismo, y con respecto al Pueblo Cubano eso por lo que sus mercenarios pretenden, el ejemplo es este: En EEUU hay 7.147 cárceles, prisiones y centros de detención. En ellas se encierra, además de a disidentes políticos, entre otras personas a las que no tienen hogar, (y en estos días hay 15 millones de estadounidenses que no pueden pagar su alquiler y es posible que se vean en la calle porque el régimen no quiere extender la moratoria que había aprobado al comienzo de la pandemia, demócratas y republicanos se han marchado de vacaciones sin discutir la situación), encarcelan también a quienes son pobres de necesidad, a los extranjeros, a quienes sufren problemas mentales, y a los que consumen drogas, teniendo en cuenta que es el país mayor consumidor del mundo y que su economía se sostiene con el dinero que lavan los bancos. Que se lo digan a las tropas yanquis que han huido de Afganistán, país al que hicieron el mayor productor de amapola, ¿se irían cantando la canción Amapola? ¿qué a qué viene semejante burla? Viene porque leyendo un artículo sobre Julián Assange me ha recordado lo que dijo Oscar Wilde: Si quieres decirle a la gente la verdad, hazles que se rían, de lo contrario te matarán. Pues ríanse de las tropas yanquis, el imperialismo decae.

Aquí tienen una muestra de lo que los Esclavistas Unidos hacen en sus cárceles, buen ejemplo de su sistema de explotación social, el que imponen a los pueblos, y el que quieren imponer, en concreto, al Pueblo de Cuba; los datos que se exponen a continuación han sido obtenidos de Popular Resistance.org: Si la Decimotercera Enmienda prohibió la esclavitud en algunos supuestos, los mandatarios dejaron una clausula por la que lo aprueban como “castigo por un crimen”, denominada igualmente “clausula esclavitud” de la Enmienda 13. Frente a ello trabajan organizaciones en la campaña Fin de la Excepción para que se elimine. En los estados Alabama, Arkansas, Georgia, Mississipi y Texas los presos no reciben nada por el trabajo, y cuando más en otros reciben 86 centavos por hora de trabajo, y a quien se niega a trabajar esclavizado lo encierran en aislamiento.

Pero la “cláusula de esclavitud” ha servido para que aprueben otras clausulas que denominan Códigos Negros y la entrega en alquiler como esclavos, tal y como hacían los colonos en el siglo XIX con la población negra. Las organizaciones en lucha contra la “cláusula de esclavitud” intentan que no se oculten o se hagan desaparecer los horrorosos castigos que se han aplicado a quienes fueron esclavizados y los que se siguen aplicando bajo esa “cláusula” que obliga a trabajar para el estado y las empresas privadas.

¿Esclavismo y empresas privadas (en cárceles del estado y, como todo se explota, en cárceles de empresas privadas)? El régimen capitalista de Esclavistas Unidos tiene tantos presos en trabajos esclavos que su aparato estatal resulta el tercer empleador del país después de General Motors y WallMart. Solo a algunos les pagan esos céntimos por hora, por eso a las empresas privadas les interesa sobremanera que haya muchos presos para disponer de mano de obra esclava que también utilizan las multinacionales Microsoft, MacDonalds, Starbucks, MacDonalds, IBM, Boeing, Motorola, ATT, Texas Instrument, Wireless, Dell, Compaq, Honeyvell, Hewltt Packard, Nortel, Lucen Tecnologies, 3COM, Intel, Northerm Telecom, TWA, Nordstrom, Revon, Macy´s, Pierre Cardin, Target Stores, Kmart, JCPenney, TWA, Victoria´s Secret, Eddie Bauer, y otras. Los beneficios se cuentan por miles de millones, hay numerosas empresas que han cerrado secciones y han trasladado la producción de parte de sus productos a las prisiones, esa es la libertad de mercado, y con la libre competencia del mercado, consiguen bajar los salarios de la clase trabajadora hasta límites que hace imposible la vida. Y una vez que no puedes pagar el alquiler, eres pobre, no tienes papeles en regla o tienes cualquier otra desgracia, sobre todo si eres negro, latino, indígena, inmigrante, estás en la fila para que te cojan y hagas trabajo esclavo y alimentas a … Es un círculo vicioso.

El trabajo esclavo de las prisiones, la plusvalía robada de semejante manera engorda el presupuesto federal de la Casa Blanca, donde más de la mitad de su fondo se destina a la maquinaria militar, y ese aparato, con el banquero y el petrolero, llevan a cabo la implementación política tanto exterior como interior. Es un círculo monstruoso que se retroalimenta, es su único proyecto social. Por ello la política represiva se expande allí donde domina el imperio y se aplica a la clase trabajadora.

El 25% de los presos que hay en el mundo se encuentran en cárceles de Esclavistas Unidos, 2.300.000, 700 presos por cada 100.000 habitantes, y 5 millones en libertad provisional, sin embargo la población del país es del 4% del mundo, (datos de Capitalismo y democracia. Cómo empezó este engaño. Autor, Josep Fontana. Editorial Crítica), la desproporción habla por si sola del carácter, de la esencia del régimen; es el país que tiene más presos porque el negocio que hace más ricos a los capitalistas es el del trabajo esclavo, el que da vida (qué paradoja) al complejo militar-industrial-financiero del estado y sus multinacionales derivadas. Ese sistema es el que procuran extender por el mundo, esa es la propuesta de los mafiosos, la ultraderecha y sus mercenarios para imponer a Cuba. Esclavos. Pero el imperialismo decae, el bloqueo lo están rompiendo los países para los que el deseo es cosa muerta sin obras.

