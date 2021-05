Le Réseau pour la défense de l’humanité appelle les amoureux de la paix, de la justice et du droit international à dénoncer une agression sans précédent du gouvernement des États-Unis contre Cuba, qui a commencé il y a plus de 60 ans.

Le blocus contre Cuba est fondé sur des dispositions qui, selon le droit international, sont qualifiées de mesures coercitives unilatérales, de crime de génocide, conformément à la Convention de Genève de 1948, et de crime contre l’humanité, par le Statut de Rome du Code pénal international. Rechercher.

Le gouvernement américain fait pression et limite l’activité des banques internationales, interfère avec l’octroi de prêts et toutes sortes d’opérations avec Cuba, fait pression sur les fournisseurs de produits essentiels – y compris les instruments médicaux, les médicaments et les produits alimentaires -, sanctionne les compagnies maritimes. entreprises qui touchent les ports cubains, persécute ceux qui transportent du carburant, interdit les vols commerciaux et charters, empêche l’arrivée de touristes américains et de navires de croisière sur ses côtes, restreint les visites et les échanges culturels, universitaires et professionnels, interdit l’envoi de fonds à des proches, entre autres dommages non seulement pour Cuba, mais pour d’autres États. Ces mesures touchent l’ensemble de la population cubaine et leur objectif est de rendre leur vie quotidienne insupportable, de motiver des réactions politiques et de réaliser le changement de régime souhaité.

Il est urgent aujourd’hui, face au scénario de plus en plus compliqué imposé par la pandémie COVID-19 et la crise mondiale, de mobiliser l’opinion publique avec plus de force que jamais face à une indignation aussi ancienne contre un peuple qui est toujours solidaire et courageux, puni d’avoir décidé d’être maître de son propre destin, de bâtir une société plus juste et de défendre un pays souverain. Même le blocus n’a pas été un obstacle pour les médecins cubains, de la Brigade «Henry Reeve», pour avoir déployé leur généreux soutien dans plus de 40 pays aidant à lutter contre la pandémie.

Remplissons le devoir éthique de dénoncer cette injustice et d’exiger que les principes de paix, de légalité internationale, de multilatéralisme et de respect mutuel prévalent et que les relations civilisées entre États prévalent, comme le seul moyen de garantir la survie de l’espèce humaine sur la planète.