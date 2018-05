No hay proceso revolucionario sin pensamiento crítico. Esta verdad inobjetable a veces resulta incómoda para quienes ven el cambio social como un lugar a donde se llega, como un producto perfecto y no como un proceso con permanentes tensiones. Las disputas generan diferentes formas e ideas de abordar la contingencia del cambio y ellas resultan en aciertos y errores. El pensamiento crítico ha servido, sirve y servirá para acompañar proponiendo, transitar juntos alertando sobre riesgos y equivocaciones, para errar haciendo y señalando. El pensamiento crítico no es un oráculo infalible sino un referente ético de otras lecturas posibles sobre la realidad.

Nuestros maestros estuvieron en la primera línea de combate desde mucho antes de la Revolución Bolivariana, acompañamos con voz propia a Chávez cuando decidió liderar el más importante cambio estructural ocurrido desde nuestra vida Republicana y, esperanzados vivimos el traspaso del liderazgo a Nicolás Maduro. Nunca hemos abandonado la palabra incómoda como identidad contestataria pero también desde la lealtad y unidad del campo revolucionario hemos señalado el peligro real del asedio del poder enemigo contra un pueblo que decidió intentar ser libre, así como de fuerzas antinacionales que procuran la disolución de la patria.

Los últimos cinco años han sido especialmente difíciles porque el poder imperial redobló sus iniciativas para doblegar la direccionalidad estratégica de la revolución bolivariana. No todo lo que se ha hecho en gestión gubernamental ha sido acertado y hemos levantado nuestra voz contra políticas ambiguas y el accionar de sectores burocráticos que no expresan el vigor y resolución del pueblo chavista. Sin embargo, no podemos perder la mirada integral del proceso porque estamos en una encrucijada en la cual se juega el destino rebelde de la patria.

Este 20 de mayo de 2018 no es solo la expresión de una disputa por un cargo entre dos visiones distintas del mundo, es un momento para decidir hacia dónde queremos ir y quienes queremos ser. Por ello, desde el pensamiento crítico convocamos a todos y todas a votar con resolución por Nicolás Maduro Moros como conductor del gobierno y la patria Bolivariana. Puede estar seguro Nicolás Maduro Moros, quien resultará reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que desde el 21 de mayo de 2018 continuaremos siendo lealmente incómodos, trabajando al lado del pueblo sin dejar de decir y denunciar lo que consideremos equívocos y, esperamos que desde ese mismo día la revolución Bolivariana inicie una nueva fase de radicalización estructural. Juntos podemos defender el proceso Bolivariano y seguir avanzando.

Venezuela, 15 de Mayo de 2018.

Alba Carosio, Luis Bonilla-Molina, Luis Britto García, Vladimir Acosta, Iraida Vargas, Irama La Rosa, Rubén Reinoso Ratjes, Mario Sanoja Obediente, Omar Hurtado Rayugsen, José Colmenares, Ana Alejandrina Reyes Páez, Indira Libertad Rodríguez, Juan Echenique, Edgar Figueras, Alí Ramón Rojas Olaya, Iliana Lo Priori, Luis Peñalver Bermúdez, Ramón Moreno, Stalin Pérez Borges, Javier Díaz Piña, Samuel Carvajal Ruiz, Cosme Arzolay, Belkis García, José León, Mairett Cermeño, Eliud Lárez Q, Libia Josefina Cedeño, Christian Pereira, Gustavo Martínez, Alexander Mejías, Judith Parejo, Lourdes de Urbáez, María Ángela Petrizzo Páez, Anneline Alvarado Machado, Leticia del Carmen Mogollón, Yanitza Albarrán, Ramsés Pernía Suarez, Miriam Muñoz, Yasmelia Zerpa Vielma, Carlos Rivas, Néstor Hugo Angulo, Alfredo Vera Rodríguez, Alirio José Liscano, Leticia del Carmen Mogollón de Chalbaud, Migdalia del Carmen Garay Aguilar, Alfonso Rodríguez, Edgar Armando Iturriaga Linares, Rubén D. Castellano González, Gladis Ayala, Jesús Antonio Delgado Mendoza, Santo Segundo Romero Coronel, Jerson O. Zambrano G., Gilberto Perdomo, Héctor A López López, Jesús Antonio Delgado, Walter A. Espinoza Rangel, Enrique Plata Ramirez, Daniel E Graterol Torres, Simón Zambrano, Amable Fernández, Rodolfo Quintero Noguera, José Quiaragua, Arnulfo Quintero López, José Gregorio González Márquez, José René Barrios Zerpa, Miguel A Jaimes N, Julio Carrillo, Tarek Aboaasi , Renny José Loyo, Nelson David Rosales G., Virginia Martínez, Yunibel Figueroa, Michele Carrión, Yusmairys García, Carmen Barreto, Nelson Caraballo, Alí Marcano, Carmen Natera, Carmen Marcano, Esther Lárez, Migdalia Márquez, Orlennys Zapata, Reinaldo González, Gelndys Patiño, Rosa Olivo, Maryfrancis Febres, Rosa Márquez, Doralis Hernández, Nereida Padrón, Lourdes González, Alberto Quintero, Franci Arthaona, Aurora Acosta, Arelis Oramas, María Bencomo, Joaquín Rondón, Yelitza Roa, Ronald Leal Pereira, Miguel Guevara, Pedro Luis González, Paula Vidal Molina, Andri Javier Garrido Mejías, César Araujo Torres, José Américo Ruiz Zerpa, Nelson Araujo, Juan Carlos Sotillo Meneses, Neida Beatriz Atencio Castellano, Elpidio González, Carlos Zambrano Córdova, Luz Omaira Mendoza, Andrés Rojas , Carlos Alberto Bracho León, Martina Liscet Puche Tapia, Maximiano Millán Guevara, Eglyth Rafael Luzardo Olano, Eury José Villalobos Ferrer, María Gabriela Matos Mosquera, Liliana Uzcátegui, Henry Edward Mendivil Gil, Celina Castro Jaimes, Hayleé Avilán, Gerson Gómez, Maigualida Calama Guerra, Nelly Blanco Uzcanga, Óscar Fernández, Víctor Hermoso, Hernán López, Ali Aguilera, Claudimar Puerta, Alexander Carmona, Alejandro Fonseca, Mary Borges, Ángel González, Ismenia Mercerón, Juan Quintana, Olga Teresa Qüenza Mirelles, Samuel Eduardo Qüenza, Lourdes Bravo Durán, Irma Ramona Moncayo, Humberto Junior Ávila Calderón, Carlos Esteban Uzcátegui Bastidas, Eddy Margarita Torres Pérez, María Clariza Durán Torres, Vicente Ramón Bencomo Ynfante, Jesús Augusto Godoy Uzcátegui, Armando José Ascanio Mendoza, Yerimar Carolina Daboín, Adriana Del Rosario Torres de Hernández, María Ydida Rosario Navas Berlotty, Luis Gregorio Sarmiento Bravo, Meldy Inmaculada Bravo Duran, José Gregorio Oviedo Araujo, Agustín Ramón, Villalobos Rojas, Rafael Antonio Castillo García, Tovar Gregoria, Jesús Enrique Contreras Higuera, Luis Alexander Seijas Alvarado, Henry de Jesús Sánchez Pálima, Cirilo Alejandro Sánchez Pálima, Miguel Darío Tirado, Cabrera De Rodríguez Tamara J., Festa Hernández Hilda, Rose Mary Hernández Román, Raquel Salomé Rodríguez Martínez, Sáez Winder, Jhonny Nabor Morales López, Ana María Gil, María Inmaculada Hidalgo de Madrid, José Manuel Aquino Hernández, Grisel Ramona Hernández Silva, Milca Ysabel Díaz De Guzmán, Moreno Sevilla Rodolfo José, Yamilet de Jesús Torres Maluenga, Zoraima Carolina Morales Díaz, Luis Enrique Hidalgo Toro, Nérida Josefina Mendoza Montenegro, Elva Marina Ciccone de Ramírez, Luz Dary Rivera Castellanos, Jorge Alexander Forero Coronel, Jesús Manuel Ramírez Araque, Belkis Cecilia Vásquez Rojas, Lucrecia Matilde Corzo De Rodríguez, Alejandro Reyes Alcalá, Luis Daniel Sivira Partidas, Coromoto Del Carmen Aguilar de Chávez, Nelly Nohemí Yela González, Elvira García, Humberto Trómpiz, Evelin Ruíz, Rubén Perozo, Teresa Cubillán, Enma García, Víctor Piñero, Zoremil Chirino, Dany Navarro, Franklin Bermúdez, Carlos Angulo, Carmen del Valle Sánchez, Johnny Caldera, Alicia Chirinos, Mayvett Talavera, Ediccio Ramírez, Tatiana Díaz, Alba Briceño de Osorio, Idania Araque, Jorihelys Salazar, Manuel Villa, Olga Iriarte, Domingo Maldonado, Rafael Pineda, Edgar Guédez, Eunice Jiménez, Elba Hernández, Juana Mendoza, Alenia Arévalo, Elida Urdaneta, Milagros Jiménez, Blanca Albarrán

Cientos de firmas en depósito

Me gusta: Me gusta Cargando...