Declaración de los participantes en la Bienal de Poesía de La Habana 2019



Los que nos reunimos hoy, 28 de mayo de 2019, convocados por la Bienal de Poesía de La Habana y el capítulo cubano de la Red En Defensa de la Humanidad, unimos nuestras voces contra la guerra, la violencia, las agresiones y amenazas con visos imperiales y levantamos los estandartes de la paz y de la vida.

Aunque son muchas las formas que adopta el terror y la muerte, pocas veces estuvieron tan cerca América Latina y el Caribe del peligro de una conflagración como la que prepara el gobierno de Estados Unidos con el silencio y la complicidad de algunos países.

Pretenden rendirnos por hambre, por falta de medicamentos, de electricidad, de suministros básicos, por cansancio, por desesperación, por el supuesto fin de las utopías.

Pretenden encerrarnos, romper los puentes, que paguemos caro haber cantado alto y fuerte, mientras aspiran a deslumbrar a nuestros hijos con pantallas y cascabeles.

Quieren matar la poesía, precisamente ahora cuando más la necesitamos y debemos defenderla.

Nuestro planeta, expoliado y empobrecido por la codicia y el despilfarro, se acerca a los límites de la supervivencia. La lucha que libramos hoy es por la vida.

Los poetas resistiremos, la poesía vencerá. Nuestras voces seguirán cantando al dolor, a la incertidumbre; pero también, hoy más que nunca, al amor y a su posibilidad infinita.

Como dijera José Martí: “La poesía, que congrega o disgrega, que fortifica o angustia, que apuntala o derriba las almas, que da o quita a los hombres la fe y el aliento, es más necesaria a los pueblos que la industria misma, pues esta les proporciona el modo de subsistir, mientras que aquella les da el deseo y la fuerza de la vida”.

No se impondrán la codicia y la mentira. No ganarán la fuerza, la arrogancia y el desprecio. No reinarán la prepotencia, la crueldad y el crimen.

Basta de irrespeto a la soberanía y a la independencia.

Basta de bloqueos, amenazas y mentiras.

Que el nuestro sea el reino de la paz y la igualdad, el universo de la Poesía.

