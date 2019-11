Cuba. Dos eventos trascendentes. Por Gustavo Espinoza M.

En las últimas semanas, y en el marco de los preparatorios referidos a los cinco siglos de la fundación española de La Habana, tuvieron lugar en Cuba dos importantes eventos de orden histórico, político y social. En ambos, brilló con luz propia el mensaje que dejara Fidel en torno a la lucha de las ideas, como herramienta fundamental de los pueblos en nuestro tiempo.

III Simposio Internacional “La Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo Histórico”

Entre el 29 y el 31 de octubre, en el amplio y bello Palacio de Convenciones, se dio cita el III Simposio Internacional “La Revolución Cubana, Génesis y Desarrollo Histórico”, dedicado, esta vez a resaltar la incidencia del pensamiento de Fidel Castro en el escenario de nuestro tiempo.

Expositores de Alemania, Palestina, México, Chile, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Cuba el País Vasco y otros; abordaron los temas de análisis subrayando la importancia de un encuentro que formaba parte de los celebratorios programados con motivo del 60 aniversario de la Revolución Cubana.

Laboraron 11 comisiones. Hubo 17 Mesas de Trabajo; y fueron presentadas 93 ponencias vinculadas todas a lo que ocurre en nuestro tiempo y a su relación con la esencia misma de la Revolución Cubana y su trascendencia histórica.

Por gentil iniciativa del Instituto de Historia de Cuba y a sugerencia de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad fui programado, con el historiador cubano Omar González y el historiador venezolano Pedro Calzadilla, para exponer en la mañana del jueves 31; las ideas referidas al legado de Fidel y el Proceso Emancipador Latinoamericano.

En el marco del agudo escenario continental, y cuando se agrava la ofensiva imperialista contra Cuba y arrecia la lucha de los pueblos combatiendo al “modelo” neoliberal impuesto por el Gran Capital y las Oligarquías nativas; nuestras ponencias fueron cálidamente acogidas por un auditorio ávido que escuchó también, en otros momentos, al historiador chileno Ricardo Pérez, a la checa Marian Shemakova, a la alemana Judith Benda, al colombiana María Herminda Rojas, a la española Virginia López, a la cubana Elba Rosa Pérez ministra de Ciencia, Cultura y Tecnología de Cuba.; entre muchos otros.

Resaltó en el evento, el interés colectivo por subrayar la trascendencia del proceso cubano en una coyuntura particularmente compleja de América Latina, donde se agravan las tensiones de clase y asoma con fuerza la voluntad de los pueblos que luchan por construir un camino propio, transitando por rutas inéditas hacia el socialismo.

En la clausura, la presencia del mandatario cubano Miguel Diaz Canel evidenció la jerarquía del evento que culminó su trabajo al mediodía del jueves 31 de octubre.

Encuentro Antiimperialista de Solidaridad¸ por la Democracia y contra el Neoliberalismo

En la mañana del viernes 1, en el auditorio del mismo Palacio, se instaló el Encuentro Antiimperialista de Solidaridad¸ por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que congregó a 1,300 delegados de 96 países y se desarrolló hasta la tarde el domingo 3 de noviembre.

La presentación del colectivo artístico de niños “La Colmenita”, de Cuba, que marcó el inicio el acto inaugural; dio a todos los asistentes un profundo mensaje de ternura, y fe en la lucha de los pueblos por un destino mejor. Canciones y bailes infantiles de profundo contenido humano emocionaron a todos y forjaron el marco para las intervenciones centrales de Fernando González Llort, Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos –organizador del evento, y uno de los 5 héroes rescatados de las garras del Imperio hace cinco años; y de Bruno Rodríguez Parilla, el joven y dinámico Canciller Cubano, que se aprestaba ya a viajar a Nueva York para librar una batalla contra el gobierno de los Estados Unidos y asegurar la aprobación de la Resolución contra el bloqueo que finalmente se votara el 7 de noviembre pasado.

La presencia del ex presidente de El Salvador¸ Salvador Sánchez Cerén, del ex canciller boliviano David Choquehuanca, de la norteamericana Gloria La Riva, del argentino Atilio Borón; del Secretario General del Partido Comunista de España, José Luis Centella; Mónica Valente, del Foro de Sao Paulo, del ex Presidente paraguayo Fernando Lugo; así como otros representantes de España, República Popular China, Vietnam, Palestina, África del Sur, Estados Unidos de Norteamérica y otros países; le dio singular brillo a esta ceremonia trasmitida al mundo en todos los idiomas

El Perú, ciertamente, estuvo representado por 18 compañeros que hicimos uso de la palabra en distintos momentos del certamen. Me correspondió intervenir en la Tribuna Antimperialista y en el encuentro de la Red den Defensa de la Humanidad.

Los temas desarrollados en sucesivas plenarias y en el marco de las comisiones que se crearon para abordar cada uno de los asuntos previstos, fueron de gran importancia, y mostraron el interés por los acontecimientos ocurridos en el escenario mundial y en el cuadro general de la lucha antiimperialista, por la democracia y contra el neoliberalismo

Particularmente entusiasta fue la adhesión de los delegados a la lucha de Cuba contra el Bloqueo norteamericano; la resistencia de la Venezuela Bolivariana; el heroico combate del pueblo de Chile: la solidaridad con las poblaciones del Ecuador, enfrentadas al régimen traidor de Moreno; la lucha por la libertad de “Lula!” en Brasil; y las denuncias de Evo Morales contra el Golpe Fascista entonces en ciernes en su país. En el momento cumbre de evento, Fernando González, en nombre del ICAP, hizo entrega a la delegación brasileña, de las más de dos millones de firmas de ciudadanos cubanos, recogidas en apenas 14 días, demandando la libertad de Luis Ignacio Lula Da Silva.

Diversas conferencias magistrales, entre las que cabe destacar la del español Ignacio Ramonet y el argentino Atilio Borón, cautivaron particularmente el interés de la numerosa concurrencia.

Pero, sin duda, la cumbre del evento, la dio el acto de clausura, en la tarde del domingo 3 de noviembre. En esa circunstancia, los discursos del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moros, y de Cuba Miguel Díaz Canel-Bermúdez, pusieron muy en alto el papel y las tareas del movimiento emancipador latinoamericano. Aunque no hizo uso de la palabra, el General de Ejercito Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, fue largamente ovacionado.

Se trató, sin duda, de dos eventos de capital importancia que incidirán decisivamente en la lucha de los pueblos de nuestro continente. El legado de Fidel, a la orden del día

Me gusta esto: Me gusta Cargando...