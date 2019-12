REDH Chile: “Chile debe garantizar el ejercicio de la soberanía popular con una Asamblea Constituyente”

En un salón repleto de estudiantes, académicos, artistas, dirigentes sociales y vecinos de la zona se desarrolló el foro debate titulado “Acuerdo Constituyente en Chile. Condiciones para el libre ejercicio de la soberanía popular”, organizado por el capítulo Chile de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, REDH.

El foro tuvo lugar en la universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y contó con la participación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, la vocera de la mesa Unidad Social, Carolina Espinoza y el rector de la UAHC, Álvaro Ramis.

Se trata de la segunda actividad que realiza el capítulo Chile de la REDH, articulación creada en 2003 por inquietud de intelectuales cubanos/as y mexicanos/as, y para constituir un movimiento de pensamiento y acción críticas contra toda forma de dominación y exclusión. La iniciativa, se ha ido replicando en 40 países del mundo, creando una relación entre intelectuales, artistas y con movimientos sociales críticos al neoliberalismo y sus efectos en la humanidad.

Durante la cita, los panelistas y una entusiasta audiencia, discutieron las condiciones para ejercer la libre soberanía popular, ante la propuesta de una Convención Constituyente con sus trabas versus el deseo popular de una Asamblea Constituyente.

Al inicio de la actividad, las palabras estuvieron a cargo de la periodista, académica y coordinadora del capítulo Chile de la REDH, Javiera Olivares: “Hemos decidido realizar esta segunda actividad para profundizar en el análisis de la expresión política y social chilena frente a un neoliberalismo que existe en toda América Latina. También, para mirar las resistencias que instala el poder económico que quiere mantener el estatus quo. Creemos que es urgente debatir y reflexionar más desde la izquierda sobre cómo generar las condiciones para que el libre ejercicio de la soberanía popular sea el verdadero protagonista del proceso constituyente. Y sobre cómo podemos construir una alternativa de desarrollo distinta, a la del modelo neoliberal”. Olivares agregó que la REDH se quiere configurar en Chile como una herramienta para estos debates críticos.

En tanto, durante el debate Carolina Espinoza, a nombre de la articulación de más de 100 organizaciones sociales del país llamada Unidad Social, rechazó proyectos cocinados entre cuatro paredes y sin la participación activa de la ciudadanía. A la vez, destacó la necesidad de contar con opciones como plebiscitos intermedios para manifestar el disenso a lo largo de la discusión de una nueva Constitución en la que deben garantizarse cuotas paritarias, cupos especiales para pueblos originarios, chilenos en el extranjero y representantes de juntas de vecinos, por ejemplo.

Por su parte, Daniel Jadue provocó el debate crítico con la idea de que el movimiento social chileno es algo que cuenta con un largo proceso de acumulación de fuerzas y de organización desde el fin de la dictadura, a diferencia de quienes lo ven como un estallido espontáneo. “Durante las últimas tres décadas ha habido cerca de 500 movilizaciones en las que participan los mismos actores de siempre, que suelen moverse de un lado a otro del espectro político de la izquierda pero que se mantienen en la lucha en la calle”, señaló sobre organizaciones, personas y partidos políticos que han estado siempre presentes y que hoy siguen en marchas, cabildos o foros.

En su intervención, el rector de la Academia Álvaro Ramis se preguntó sobre los próximos pasos para la articulación del movimiento en una Asamblea Constituyente. “¿Qué hacemos?, podemos mantener el entusiasmo, la resolución, la esperanza, pero si no articulamos este enorme movimiento y sus ideas, lo hará la derecha con un discurso del NO al cambio que podría ganar y legitimar la Constitución de la dictadura, incluso. Después de 50 días de manifestaciones, el pueblo merece obtener sus victorias, lograr conquistas tangibles y reales. Si no somos capaces de lograrlo, seremos juzgados por ello”, advirtió.

La vocera de Unidad Social Carolina Espinoza, es trabajadora social y parte de la iniciativa que levantó un campamento en el frontis del Palacio de Tribunales el pasado 9 de diciembre. En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ha vuelto a innovar con su propuesta de “energía eléctrica popular” para acabar con las cuentas de la luz. Iniciativa que va en la línea de otras como las farmacias, librerías e inmobiliarias populares.

Al finalizar el evento y luego de un intenso intercambio entre los participantes y expositores, el capítulo Chile de la REDH anunció que seguirá realizando espacios de reflexión crítica y acciones artístico políticas para configurarse como herramienta de acción en el proceso constituyente chileno. Además, llamo a seguirla en sus redes sociales: Twitter @redhchile en Instagram ; en Facebook www.Facebook.com/redhchile y en el canal de Youtube redhchile

Me gusta esto: Me gusta Cargando...