Red en Defensa de la Humanidad a Patricia Villegas,”Que Telesur nos diga qué más necesita de nosotros ¡y ahí estaremos!”

Nuestra América, 20 de enero de 2020

Compañera Patricia Villegas

Presidenta de TELESUR

Venezuela

Estimada Patricia:

Es difícil reunir tantos elementos y de tan débil credibilidad, como aquellos utilizados hoy por los lacayos del imperio en las amenazas e intentos por acallar a Telesur. Estos empeños no hacen más que reafirmar la certeza del valor de esta plataforma multimedia en la batalla de los pueblos por el derecho a la verdad.

Cuántas veces, como espectadores, nos hemos sentido reconfortados al ver que un equipo de Telesur se encuentra en el lugar donde suceden acontecimientos trascendentales para los silenciados, para los excluidos de siempre, y nos reporta, desde dentro, lo que acontece. No podríamos enumerar esas tantísimas ocasiones, pero sí transmitir nuestro profundo agradecimiento y respeto por una labor tan valiente y profesional como la que realiza la emisora. Solo a través de Telesur hemos podido conocer la acción despiadada y letal del capitalismo, la fuerza de la resistencia de líderes y movimientos populares y de hechos que han abierto verdaderas brechas a la dominación imperial y que han marcado la historia de nuestros pueblos.

La soberbia de los poderosos no soporta la pluralidad de visiones, de culturas, la transparencia informativa, el respeto por el espectador. No soporta el análisis a fondo de los hechos y sus causas, no soporta la denuncia a las transnacionales y sus sucios manejos, la crítica a la manipulación obscena de los medios y redes afines al sistema. Es para ellos imprescindible silenciar esta plataforma, uno de los grandes logros por la descolonización de nuestra América que impulsara el Comandante Hugo Chávez.

Hace ya 16 años de aquella reunión en Venezuela, en diciembre de 2004, donde se dieron cita unos 400 intelectuales provenientes de 52 países. Es en este encuentro en el que se formaliza el nacimiento de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) y en su documento final, conocido como “Llamamiento de Caracas”, reza: “Apoyar la constitución de una televisora del sur y de medios televisivos y radiofónicos independientes al servicio de los intereses de nuestros pueblos”.

Inmediatamente, el presidente Chávez, con su visión estratégica, asumió el compromiso de crear un medio de comunicación audiovisual asociado a la emancipación. De esta forma, las historias de la Red y de Telesur están entrelazadas de una manera profunda y germinal; por lo que salvaguardar Telesur, su filosofía, sus ideales, y su obra, es también nuestra obligación.

Hoy estamos frente a un imperio decadente, cada vez más desesperado al ver cómo se debilita su hegemonía en la que José Martí llamara con razón Nuestra América, algo que necesita para garantizar su subsistencia. No subestimemos sus amenazas. Redoblemos esfuerzos y mantengámonos alertas para impedir que despojen a los pueblos del derecho a una información veraz, plural y oportuna, que junto al derecho al trabajo, a la salud, la educación y la cultura, siguen siendo las aspiraciones más caras de la humanidad hoy, cuando ya han transcurrido veinte años de este nuevo siglo.

Querida Patricia, en realidad te honran de modo singular al colocar entre sus principales blancos el exitoso trabajo del canal y tu propia labor como su presidenta. TeleSur es hijo de la batalla de las ideas y de los padres de esta nueva era continental: los Comandantes Fidel Castro Ruz y Hugo Chávez Frías. Venceremos, sin duda. Asumimos su defensa sin titubeos ni medias tintas, como un compromiso irreversible de todos los compañeros y compañeras que conformamos la Red en Defensa de la Humanidad y muchos otros movimientos afines.

Como dijera el poeta venezolano Víctor Valera Mora: “Sol del mundo que haremos/ los que van a vivir te saludan”.

Que Telesur nos diga qué más necesita de nosotros ¡y ahí estaremos!

Un abrazo fraterno y solidario,

En nombre de la REDH, los integrantes de su Secretaría:

Atilio A. Borón, Argentina

Paula Klachko, Argentina

Stella Calloni, Argentina

Marcos Teruggi, Argentina/Venezuela

Tim Anderson, Australia

Hugo Móldiz, Bolivia

María Nela Prada, Bolivia

Carlos Alberto (Beto) Almeida, Brasil

Marilia Guimaraes, Brasil

Nadia Bambirra, Brasil

Arnold August, Canadá

Florencia Lagos, Chile

Javiera Olivares, Chile

Pablo Sepúlveda Allende, Chile/Venezuela

Dario Salinas Figueredo, Chile/México

Ángel Guerra, Cuba/México

Ariana López, Cuba

Fernando León Jacomino, Cuba

Omar González, Cuba

Irene León, Ecuador

Orlando Pérez, Ecuador

Arantxa Tirado, España

Javier Couso, España

Alicia Jrapko, EE.UU.

Hernando Calvo Ospina, Francia

Camille Chalmers, Haití

Anarella Vélez, Honduras

Gilberto Ríos, Honduras

Luis Hernández Navarro, México

Nayar López, México

Fernando Buen Abad, México/Argentina

Katu Arkonada, País Vasco/México

Ricardo Flecha, Paraguay

Hildebrando Pérez Grande, Perú

Antonio Elías, Uruguay

Gabriela Cultelli, Uruguay

Carmen Bohórquez, Venezuela

Pasqualina Curcio, Venezuela

Pedro Calzadilla, Venezuela

Sergio Arria, Venezuela/Argentina

