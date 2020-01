José Martí, “Abdala”

Escrito expresamente para La Patria Libre. Semanario democrático-cosmopolita. Habana, 23 de enero de 1869.

Imp. y Lib. El Iris, Obispo 20 y 22. Personajes ESPIRTA, madre de Abdala.

ELMIRA, hermana de Abdala.

Abdala.

Un senador.

Consejeros, soldados, etc.

La escena pasa en «NUBIA». Escena primera ABDALA, UN SENADOR Y CONSEJEROS.

Noble caudillo: a nuestro pueblo llega

Feroz conquistador: necio amenaza

Si a su fuerza y poder le resistimos

En polvo convertir nuestras murallas:

Fiero pinta a su ejército que monta

Nobles corceles de la raza arábiga;

Inmensa gente al opresor auxilia,

Y tan alto es el número de lanzas

Que el enemigo cuenta, que a su vista

La fuerza tiembla y el valor se espanta:

Tantas sus tiendas son, noble caudillo,

Que a la llanura llegan inmediata,

Y del rudo opresor ¡oh Abdala ilustre!

Es tanta la fiereza y arrogancia

Que envió un emisario reclamando

Rindiese fuego y aire, tierra y agua!

Pues decidle al tirano que en la Nubia

Hay un héroe por veinte de sus lanzas:

Que del aire se atreva a hacerse dueño:

Que el fuego a los hogares hace falta:

Que la tierra la compre con su sangre:

Que el agua ha de mezclarse con sus lágrimas.

Guerrero ilustre: calma tu entusiasmo!

Del extraño a la impúdica arrogancia

Diole el pueblo el laurel que merecían

Tan necia presunción y audacia tanta;

Mas hoy no son sus bárbaras ofensas

Muestras de orgullo y simples amenazas:

Ya detiene a los nubios en el campo!

Ya en nuestras puertas nos coloca guardias

! ¿Qué dices, Senador?

—Te digo ¡oh, jefe

Del ejército nubio! que las lanzas

Deben brillar, al aire desenvuelta

La sagrada bandera de la patria!—

Te digo que es preciso que la Nubia

Del opresor la lengua arranque osada,

Y la llanura con su sangre bañe

Y luche Nubia cual luchaba Esparta!—

Vengo en tus manos a dejar la empresa

De vengar las cobardes amenazas

Del bárbaro tirano que así llega

A despojar de vida nuestras almas!—

Vengo a rogar al esforzado nubio

Que a la batalla con el pueblo parta

Acepto, Senador. Alma de bronce

Tuviera si tu ruego no aceptara.

Que me sigan espero los valientes

Nobles caudillos que el valor realza,

Y si insulta a los libres un tirano

Veremos en el campo de batalla!

En la Nubia nacidos, por la Nubia

Morir sabremos: hijos de la patria,

Por ella moriremos, y el suspiro

Que de mis labios postrimero salga

Para Nubia será, que para Nubia

Nuestra fuerza y valor fueron creadas.

Decid al pueblo que con él al campo

Cuando se ordene emprenderé la marcha;

Y decid al tirano que se apreste,—

Que prepare su gente,—y que a sus lanzas

Brillo dé y esplendor. Más fuertes brillan

Robustas y valientes nuestras almas!

Feliz mil veces ¡oh valiente joven!

El pueblo que es tu patria!

—Viva Abdala!—

(Se van el senador y consejeros.)

Ver obra completa