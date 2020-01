Reeditan libro de Hernando Calvo Ospina sobre la empresa Bacardí y su guerra contra Cuba

La reedición actualizada del libro “Bacardí, la guerra oculta”, del escritor e investigador colombiano Hernando Calvo Ospina, será presentada en fecha próxima en Cuba según explicó el autor a Prensa Latina.

El texto original data del año 2000 y contó en su momento con una importante repercusión mediática y editorial, siendo traducido a varios idiomas, y llevándose a cabo tres documentales a partir de la información desvelada en el mismo.

En sus páginas el autor, que reside en París desde hace muchos años, demuestra las relaciones de la transnacional ronera Bacardí con el gobierno de Estados Unidos para desestabilizar a la Revolución cubana, así como su apoyo a la organización de actos terroristas y planes de asesinato contra dirigentes de la isla.

Para la nueva edición Calvo Ospina revisó la obra y añadió nuevas informaciones, sin modificar los datos fundamentales de la denuncia que veinte años después aún continúan vigentes, pues el presidente de EE.UU., Donald Trump, no solo rompió todos los puentes de acercamiento con Cuba sino que volvió a endurecer el bloqueo.

“Trump volvió a sacar la famosa Ley Helms-Burton, cuyo contenido fue redactado al completo por los abogados de la empresa Bacardi, como documento en el libro”, explicó el investigador, pero con el agravante de que el actual mandatario “aplicó artículos que hasta ahora ningún otro presidente se había atrevido”, añadió.

Calvo señaló que “esta vuelta de tuerca del bloqueo económico y financiero contra Cuba no solo afecta en gran medida al desarrollo de la isla, sino que también perjudica a de otros países y por eso la Unión Europea presentó una protesta hace poco contra EE.UU.”.

A pesar del tiempo transcurrido, consideró que las cosas no cambiaron en lo fundamental, y si bien “ya no son los mismos abogados ni las mismas personas, permanece la misma línea de contacto con la Fundación Nacional Cubano Americana de Miami y continúa teniendo una gran influencia en la política norteamericana, no solo en el país sino también a nivel mundial”, dijo.

“Sigue siendo necesario que la gente sepa qué es Bacardi y cuál fue su origen, y de qué modo su abogados escribieron una ley que servía únicamente a sus intereses y a los de otras empresas transnacionales”, señaló Calvo.

El nuevo libro fue publicado por la Editora Abril y el periódico Resumen Latinoamericano y será presentado por el autor en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana, que se desarrollará entre el 6 y el 16 de febrero.

