Las dos guerras yanquis contra Cuba y Venezuela también son contra el resto del mundo. Por Ramón Pedregal Casanova.

En vano abren ya los brazos / porque su riqueza no les llueve del cielo / sino de nuestro propio infierno / y nosotros / aunque pudiéramos no les daremos otro año más / de nuestra vida.

Versos del poema Acerca de la naturaleza de las cosas.

Autor: el poeta peruano Antonio Cilloniz.

Convenció a los débiles pobres de que un millón de granos de arena forma una duna, que un millón de granos completan el saco, que un millón de débiles son una fuerza poderosa.

Del documental Tres cantos a Lenin. Del director Dziga Vertow.

1. ¿Dos guerras yanquis a la vez, el COVID-19 y el bloqueo? Hay en estos momentos 34 países bajo la guerra económica que ha declarado la élite imperial, y 12 de ellos sufren el bloqueo total, pero la declaración de guerra mediante el Cobid 19 ha conseguido romper los equilibrios que se venían proyectando, y peor aún, el equilibrio de los países que se hallan en situación crítica y el de los países que le son más dependientes. En el mismo país del imperio es el caso de la clase trabajadora, hoy millones perdiendo su empleo, en peligro de muerte por el Covid y con una atención sanitaria para ricos o sin atención sanitaria. En el caso de Cuba y Venezuela, campeonas mundiales de salud preventiva y cuidados a su clase obrera, la primera Revolución sufriendo el ataque de EEUU desde hace 60 años, y la segunda Revolución desde hace 20, ahora se tienen que enfrentar a una segunda guerra, la que en otros momentos Cuba ha sufrido y ha vencido, la guerra química. El bloqueo que aprieta la garganta de la Revoluciones ataca todas las fuentes de recursos, el turismo, el petroleo, el intercambio comercial como fuente de ingresos, … traen consigo va a suponer una situación enormemente peligrosa y que va a limitar las condiciones de vida de esos territorios liberados. Este aparato tan criminal es el mismo que también viene atacando a Nicaragua sandinista, en estos momentos menos visible. Pero, ¿y nosotros, tendremos en cuenta el momento histórico que nos toca vivir? ¿Seremos capaces de engarzar la situación concreta de cada uno en el panorama general? ¿Nos preguntaremos a qué se debe la ocultación por parte de los medios de difusión del gran capital? ¿Tenemos claro lo que nos demanda la nueva época frente al imperialismo?

Cuando se dice que el COVID-19 es un producto de la naturaleza sin intervención humana se esta queriendo eliminar todo rastro de culpabilidad. Sin embargo el 75% de las enfermedades de los últimos años son fruto de la manipulación alimenticia, de la super explotación de los animales, de los experimentos que se ponen a prueba sobre poblaciones humanas, … la última denunciada ha sido la que se dio a conocer en Davos con las consecuencias que son conocidas y ocultadas, para dar paso a una gran campaña de propaganda en la que se culpa a China, el gran enemigo del imperio estadounidense. Algunas voces hablan de un fallo de manipulación científica que produjo un escape, pero con los datos que hoy se tienen y las acusaciones fundadas de China, Rusia, y científicos japoneses y otros, todo apunta a los intereses del gran capital. En un artículo anterior señalaba lo siguiente: como ya se confirma, el virus es de fabricación estadounidense y sembrado por la delegación deportiva militar norteamericana en Wuhan durante su participación en los Juegos Mundiales Militares en Octubre del 2019. La investigación de los genómas del virus señalan a la creación en laboratorio de ¿qué país? En EEUU hubo 14.000 muertes en 2019 que se atribuyeron a la gripe, pero lo cierto es que no han permitido investigar, el régimen lo ha prohibido. Lo que si se sabe es que EEUU es el único país que cuenta con las cinco cepas existentes del coronavirus, y en concreto con la que ha aparecido en China tras el paso de sus militares. A las referencias científicas de investigadores bacteriólogos, se suma el vídeo del discurso del jefe del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de EEUU, Robert Redfiel, donde afirma que se encontró el coronavirus post morten en varios estadounidenses a los que se les había diagnosticado gripe.

Lo que esta dispuesto a realizar el imperialismo para dominar el mundo.

El imperialismo no cuenta con la solidaridad de los pueblos.

Sumo datos en otros artículos como https://frenteantiimperialista.org/blog/2020/03/31/estafador-desquiciado-mentiroso-compulsivo-y-mandadero-trump-pompeo-y-barr-juzgados/ ; https://frenteantiimperialista.org/blog/2020/04/05/venezuela-nos-ilustra-no-es-tapadera-del-covid-19-del-dictador-trump-y-su-regimen/ ; y, https://frenteantiimperialista.org/blog/2020/04/08/en-tiempos-en-que-el-mundo-se-ve-afectado-por-el-covid-19/

2. El Partido Demócrata de EEUU ha hecho saber que las compras masivas de material médico para la pandemia las hace el consejero primero de Trump, el sionista Jared Kushner, su yerno, mediante sus empresas, y que el mismo Trump se ha asignado cantidades multimillonarias de dinero para rescatar sus propias empresas en quiebra a través del fondo estatal que ha dedicado para esas tareas, cantidades que alcanzan los 8 millones de millones de dólares. El nepotismo dictatorial en EEUU siempre ha tenido en su mano el enriquecimiento de los grandes capitalistas. Otro ejemplo: Rumsfeld, ex Secretario de Defensa, principal suministrador de tecnología química del Pentágono y uno de los mayores accionistas de la farmacéutica Gilead Sciences, ha recogido la multiplicación millonaria en beneficios tras anunciarse que su empresa ensaya un medicamento que puede que resulte la solución contra el virus, lo que ha hecho que las acciones en bolsa multipliquen su valor. Curiosamente, sin que haya prueba científica de ello, el anuncio se ha hecho de igual manera que lo hizo con el Tamiflu cuando se declaró como epidemia la Gripe A en el 2009. La especulación de los bolsistas se ha disparado, y el centro de gravedad del sistema, el dinero ha llenado las arcas de personajes como Rumsfeld, el mismo que juraba que en Irak había armas de destrucción masiva. Pues tan falsa como esa afirmación son todas las que ha hecho a lo largo de su carrera éste imperialista, que ha hecho negocio con el petróleo robado Irak y la destrucción del país y el envenenamiento de los soldados estadounidenses que iban a la invasión haciendo obligatoria su vacunación con un producto suyo de resultado nefastos, ¿recuerdan aquellas palabras, Mentimos, engañamos y robamos…. Eso le recuerda la gloria del experimento americano? Ya llegaremos a quien las pronunció. Ahora toca Rumsfeld, enredado en el mismo laboratorio denunciado por realizar experimentos biológicos cuyos medicamentos han dado como resultado un sin número de muertes en África, hasta que el escándalo le ha obligado ha retirarlos. Pueden encontrar datos científicos que señalan a éste criminal en la siguiente dirección: https://www.dsalud.com/revistas/numero-81-marzo-2006/el-tamiflu-donald-rumsfeld-y-el-negocio-del-miedo

El centro de gravedad del capitalismo se encuentra en la mentira y en el dinero, de modo que el gran corrupto y asesino es el amo de la moneda, y por tanto es quien tiene el poder, así funciona. Solo en el Estado cuyo centro de gravedad se encuentre en la no explotación humana, por no decir de la naturaleza, es garantía de bienestar para la clase obrera, y en ese caso su poder de decisión es su garantía.

Otro dato que conduce al responsable es el que se ha sabido recientemente: en noviembre el régimen imperial avisó al gobierno sionazi de Israel, su Estado 52, de la aparición de un virus mortal, el COVID-19. ¿Podemos imaginar lo que eso significa para el Pueblo Palestino?

El nivel de corrupción de EEUU nos dice, a nosotros, a los de abajo, también hacia quién es conducida la crisis, y, cómo se reorganiza la fortaleza capitalista, cómo se rearma para/mientras profundiza en la guerra mundo, un ejemplo: ahí está el boicot del imperialismo a la Organización Mundial de la Salud, organización que atiende a las poblaciones más pobres y que en esta situación de emergencia el imperialismo la debilita para que sin fondos caiga en manos de Bill Gates, otro colaborador de Trump dedicado a la investigación bacteriológica que anunció en Davos las pruebas con el COVID-19.

Comprender el alcance estratégico de la élite estadounidense requiere detenerse en las palabras de Kissinger a aquellos que se encuentran en los gobiernos capitalistas: Salvaguardar los principios del Orden Mundial Liberal. … manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo. Así lo ha declarado en un artículo aparecido el 3 de abril en The Wall Street Journal.

3. ¿Qué ha sucedido para que el COVID-19 sea el arma que necesitaba la minoría multimillonaria que no sufre? El problema es un proyecto capitalista de recuperación imperial, y para ello ha roto todos los Acuerdos Internacionales, del clima, de limitación de armamento, del petróleo, de comercio, de los mares, del espacio, de financiación, para plantear un escenario en el que se enfrenta el dominio imperial con la soberanía de cada país, la dictadura con la independencia, la privatización burguesa con lo común a la mayoría obrera, el capital con el trabajo, el sistema mundial capitalista global con el sistema social emergente.

Desde el primer momento ha habido quien ha apuntado a que el COVID-19 provenía de una mutación natural, algo así como decir que nadie tiene la culpa, o la tenemos todos, pero lo cierto es que estamos bajo un sistema creado por una minoría que se sostiene conforme obtiene beneficios, si no obtiene beneficios su sistema deja de existir, y hoy los informes económicos de los más diversos órganos que le pertenecen han advertido que desde el 2008 el capitalismo viene siendo improductivo. Mandaba el capital financiero inflando el valor de sus intercambios para contabilizar ingresos falsos, lo sostenían de modo artificial, daban el aire necesario para inflar un globo de apariencia fantástica, donde para acumular dinero se compraban y vendían a ellos mismos las acciones, el papel que se multiplicaba sin valor, así llegaron hasta agrietar su mismo sistema capitalista. La moneda, el dólar, desde Reagan no se respaldaba en ninguna producción, era solo un papel pintado, y la FED lo mandaba fabricar como papel higiénico. Tenían que echar el freno a su crisis. Las referencias que se tienen del COVID-19 van a parar a EEUU.

El mundo del capitalismo global que conocemos, la vida que impera en la mayoría de los países, es responsabilidad de la élite que domina. El esclavismo no lo inventaron los esclavos, los siervos no se generaron a si mismos, la clase obrera no es obra de la clase obrera; el esclavismo, la servidumbre, la explotación de la clase obrera, establecieron los ricos, los siervos pertenecían los señores feudales, y los obreros fueron generados por los capitalistas, por eso mismo la clase obrera no es la culpable de lo que se viene encima, el mundo tal y como lo conocemos hoy es una creación del imperialismo capitalista, la globalización es imperialista, y el imperio trata de explotar para su beneficio aquello que el resto del mundo tiene, para la pequeña clase que lo gobierna: obsérvese que todos esos estados de explotación de seres humanos, en el territorio que hoy se denomina EEUU, -esclavos, siervos, obreros- todas esas imposiciones dictatoriales, las ha llevado a cabo su clase dominante desde que se estableció como tal hasta hoy con el dominio de buena parte del planeta. El último impulso lo tomó al final de la 2ª Guerra Mundial, y estamos asistiendo a su descomposición como la mayor potencia. Esa clase parásita cuando ve que no dispone de márgenes de beneficio lanza su ataque conforme emprende la remodelación de la maquinaria que va a emplear en su siguiente fase de robo del mundo. A la guerra convencional ha ido sumando los modelos de guerra económica, guerra comercial, guerra financiera, guerra informativa, y … el rastro que dejan todos sus golpes en la Historia, siguiendo la ciencia de la guerra, es el reguero que nos lleva a ver lo que emplea para la ocasión, esta y las anteriores, un golpe que paralice de miedo, que suponga hoy un shock mundial, y en ese tiempo que dura la parálisis ya esta haciendo los cambios, las obras que fortalezcan el nuevo sistema de explotación. Aquí está el nuevo modelo de guerra, la guerra biológica, arma barata en su producción y tan destructiva que no se sabe su alcance, ha sido lanzada, como lo fueron las dos bombas atómicas, por EEUU.

Por un lado la Historia nos dice que el explotador miente tanto como le sea necesario, el Secretario de Estado Mike Pompeo lo declaró en una entrevista en la Universidad de Texas A&M: Mentimos, engañamos y robamos…. Eso le recuerda la gloria del experimento americano. Las declaraciones de éste asesino fueron respondidas con aplausos y risas por los asistentes. ¿Qué clase de gente arrastran con ellos? Ese es el espíritu que habita en los tiranos imperialistas. ¿No es para reflexionar sobre qué hacer frente al imperio? Los colonos realizaron la invasión del continente norte de América con mentiras, la mentira empujó a la guerra contra México para robarle medio país, la guerra contra España por Cuba la emprendieron con mentiras, la invasión de Cuba tras el triunfo de la Revolución (ahí recibió el imperio estadounidense el primer castigo, su primera derrota en Latino América, y no saben cómo hacérselo pagar al pueblo cubano), mintieron para atacar a Vietnam, mintiendo golpe tras golpe de Estado en América del Sur han llegado a África y Oriente Medio y Lejano, Afganistán, Irak, Libia, Palestina, Líbano, Siria, Yemen, … también el general Clark lo dejó claro en otra entrevista: Este es un memorando [del Pentágono] que describe cómo vamos a eliminar a siete países en cinco años, comenzando por Irak y luego Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y, para terminar, Irán». Dije «¿Es confidencial?» Dijo, «Sí señor». Dije: «Bueno, no me lo muestre» (General Wesley Clark, Democracy Now, 2 de marzo de 2007). El mismo año, un mes antes el profesor Eric Waddell hacía la siguiente declaración recogida en Global Research: «EE.UU. ha atacado, directa o indirectamente, a unos 44 países de todo el mundo desde agosto de 1945, a algunos de ellos muchas veces. El objetivo confeso de esas intervenciones militares ha sido efectuar un ‘cambio de régimen’. Los disfraces de «derechos humanos» y «democracia» se evocaron invariablemente para justificar lo que fueron actos unilaterales e ilegales». Sólo los medios de difusión masiva, que les pertenecen como empresas del imperio, en su realización de la guerra informativa, acompañan sus mentiras, engaños y robos, afirmado por Pompeo. Vuelve la pregunta, ¿no es para reflexionar sobre qué hacer ante el imperio?

La guerra con el COVID-19, si ordenamos los datos vemos que indican previsión. Hemos leído lo declarado por Kissinger: Salvaguardar los principios del Orden Mundial Liberal. … manejar la crisis mientras se construye el futuro. El fracaso podría incendiar el mundo. Quiere decirse que la salida es garantizar la máxima de el dinero y su posesión mediante la explotación de las masas es el centro de gravedad del sistema capitalista, hace falta que la explotación de la masa trabajadora, la explotación siempre es por la fuerza, tenga un plan trazado de futuro. Reforzar el capital se hace con salarios de miseria, porque según la ley de la oferta y la demanda, a más cantidad de mano de obra dispuesta a ser usada, el precio baja, y el beneficio del capitalista aumenta. El silencio en el mundo capitalista es absoluto conforme se programa la distracción y la sumisión. Con respecto al resultado de la oferta y la demanda tan sólo los ignorantes dirían lo que aquél General de División y Ministro de Hacienda en el Perú, que nos enseña el poeta Antonio Cilloniz en su poema titulado Nueva crónica de buen gobierno: Y la causa del desempleo, la inflación y el déficit en la balanza de pagos / es la ley de la oferta y la demanda. / Pero el General de División y Ministro de Hacienda en el Perú / ha prometido derogarla. Aunque aquí, hay que decirlo con cordura, no hay en las instancias del poder y la propaganda del imperio nadie ignorante. Por eso mismo Cuba es el mejor ejemplo mundial de defensa contra la guerra declarada con el Corona virus, en medio de la guerra de la que se defiende desde hace 60 años, el bloqueo absoluto que ahora, cuando EEUU calcula que la isla es más débil, la ataca con más fiereza. Cuba viene defendiéndose del régimen que desprecia el orden establecido en las Naciones Unidas, donde recibe el apoyo anual del mundo. Cuba, ejemplo de solidaridad con los más necesitados, -más de 45 países han pedido su asistencia, pero sus médicos atienden, además, en 60 países que faltos de medios han llamado a su puerta hace ya muchos años- ha sido solicitada por potencias como Italia y ahora Francia, además de colaborar con China en la lucha contra la pandemia. Cuba, en su escasez debida a la agresión imperialista, viene mostrando a los pueblos y gobiernos que defiende los intereses de la mayoría. Algo tendrían que decir esos medios pertenecientes a empresas vinculadas a la mayor potencia del mundo, que lo es unicamente por su criminalidad.

El estallido del COVID-19 ha servido de señal al imperio para desarrollar la guerra que buscaba contra los países que venían derrotándolo y sobreponiéndose a su explotación.

4. El COVID-19 ha desarrollado un mayor bloqueo impidiendo a Cuba y Venezuela, fundamentálmente, la importación de los insumos necesarios para impedir su extensión, pero hasta en eso le ha fallado al régimen trumpista su ataque, pues ha aparecido a la vista de todos como un régimen enemigo de la salud de su mismo pueblo y de los pueblos de todo su imperio, al tiempo que lanza el ataque más criminal contra los solidarios. Su crueldad ha buscado en el daño y la condena a muerte de las poblaciones que esperaban ayuda. Ha robado las mascarillas, los respiradores y demás material médico que iban a los países golpeados. Ha pretendido hundir a la Organización Mundial de la Salud suspendiendo la entrega de dinero que tiene obligación de hacer, en este caso el objetivo es apropiarse de la OMS, quiere hacerla caer y ponerla a su servicio, como ha pretendido con la ONU. Con esa última maniobra quiere acusar a China de tener la responsabilidad del COVID-19, con ello trata de dirigir la mirada de los estadounidenses lejos de la situación económica en crisis del capitalismo-liberalismo en su país. La élite multimillonaria, la dueña de la globalización capitalista, tan explotadora y ansiosamente criminal de la Humanidad se ha superado a ella misma. Tratan de dominar el presente y preparar el futuro siguiendo la guía de Kissinger.

5. En la intención a corto plazo de la banda trumpista, aparece como una de sus prioridades ganar las elecciones de noviembre, con lo que en sus planes entra la guerra convencional contra Venezuela, Cuba, Nicaragua, … que los tiene cerca y los está tratando de estrangular, pero ningún otro se libra por lejos que se encuentre. Al mismo tiempo viene explorando con guerra económica, financiera, comercial, política, e informativa, a los que culpa, siempre empuña la mentira como arma que arremeter para disimular la situación, hoy fracasada del llamado liberalismo, y hoy busca controlar el panorama general y hacer un plan para el futuro que impida le estalle en las manos.

En la guerra mundo que ha declarado el imperialismo los casos de Cuba y Venezuela requieren una atención especial, pues contra ellos emplea todos los sistemas de guerra combinándolos y en las más diversas variantes, oprimiéndolos, no ya contra toda la legalidad internacional, que es lo que hace, sino empleando métodos propios de piratas, como hacen los sionazis con todo el que se acerca a Gaza, desviando los aviones y deteniendo barcos que van a esos dos países independientes, por algo en ha habido gobernadores yanquis que han exigido que se legalice la piratería. Esa es la ley que el imperio practica, lo han dicho sus cuatreros hace mucho, la ley la hacen ellos, como le decía Abrams, el condenado por crímenes de guerra, en un encuentro para tratar la situación de Venezuela al Canciller Arreaza: si es verdad o no lo que le digo eso no importa, la verdad la hacemos nosotros. ¿Hablábamos de para qué mentían los imperialistas?

6. Tanto Cuba como Venezuela se encuentran bajo un bloqueo absoluto, no entra ni sale nada que el régimen trumpista pueda impedir. El gobierno estadounidense pasa ante el mundo como el gobierno de la guadaña, el capital esqueleto de la muerte. Ha llegado a comprar empresas que tenían su compromiso de servir material médico al pueblo cubano para impedirlo, ha bloqueado hasta los envíos de una compañía china amenazándola con perseguir y acabar con su comercio. Pero es que el caso de Venezuela adquiere tintes de agresión militar directa con tropas en las fronteras venezolanas con sus vecinos, con la 4ª Flota ante sus costas, robándole empresas instaladas tanto en EEUU como en otros países, valores de inversión estatal, el dinero del Estado en bancos extranjeros. Los actos del imperio hablan de su crueldad infinita con la clase trabajadora. Es preciso hacerse la pregunta, otra vez: ¿tenemos claro lo que nos demanda la nueva época frente al imperialismo?

Desde los pueblos la salida, ante tanto crimen y barbarie imperial, se encuentra en el fortalecimiento de su conciencia, su organización, y su movilización, para poner fin al que domina el mundo. Las palabras del Presidente Fidel Castro en el comienzo de su libro La deuda externa, conectan directamente con la necesidad de los pueblos de hacer frente a la situación que nos presenta enemigo tan grande, dice así: Creo que hay una idea esencial (…)desde la época de Roma existe un principio imperial, que es: “Dividir para imperar”. Esa ha sido siempre la táctica de todos los imperios, y por eso trata de dividir a nuestros pueblos unos de otros, trata de dividir a cada pueblo; aún más todavía, trata de dividir a los trabajadores entre si por todos los medios posibles, y si la consigna o el principio imperialista es dividir para imperar, el principio de los trabajadores debe ser unir para triunfar.

El Presidente Fidel Castro finaliza su trabajo con un capítulo que titula: ¿Cómo hacerlo? a) Hacer conciencia y aglutinar fuerzas. Y comienza con las siguientes palabras: … esto hay que instrumentarlo. ¿Cómo instrumentarlo?

Hay que hacer conciencia: primero tenemos que hacer conciencia entre nosotros, los países de América Latina y el Caribe; pero hay que hacer conciencia no solo entre nosotros; sino en todos los países del Tercer Mundo, es lo que puede darnos la fuerza; hacer conciencia incluso en los países industrializados; hay que llevarle un mensaje a la opinión pública de los los países industrializados, demostrarle que lo que viene ocurriendo es una gran locura; hay que dirigirles un mensaje a los trabajadores, a los estudiantes, a los intelectuales, a las mujeres, a las capas medias. Ellos tienen otros problemas, y tal vez la cura de nuestro problema pueda ayudar a resolver algunos de los problemas de ellos.

Y sigue con el apartado que titula: b) Participación de las masas: factor decisivo para ganar la batalla.

… Y digo que los trabajadores son los abanderados de más confianza y más firmes de estas tres banderas, y serán los que las puedan llevar más lejos aún. Esto no quiere decir que deban tratar de llevarlas solos, ni desconocer las realidades. Digo simplemente que sean abanderados firmes e intransigentes de estas banderas, y que busquen que en esta lucha estén todos unidos, que los apoyen todos, o como decía aquí esa frase feliz, tomada del libro de los mayas por el compañero guatemalteco, que tan brillantemente habló ayer: “que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya ni uno, ni dos entre nosotros que se queden atrás”. Es decir, nosotros no debemos expulsar a nadie de las filas de esta lucha, porque necesitamos hasta el último átomo de energía, del último hombre que pueda y quiera estar junto a nosotros, si queremos ganar esta batalla.

