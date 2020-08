Declaración de la Red en Defensa de la humanidad en conmemoración del 9 de agosto, Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses Contra la Humanidad

Statement of the Network of Intellectuals, Artists and Social Movements in Defense of Humanity Commemorating International Day of the US Crimes against Humanity

La Red en Defensa de la Humanidad (REDH) conmemora nuevamente la fecha en la que los crímenes de Estados Unidos son condenados por la sociedad global, afectada en grado sumo y diverso por las agresiones unilaterales, hegemónicas e indiscriminadas de una clase dominante con vocación y conducta imperialistas, la que resulta, a fin de cuentas, tóxica para la convivencia universal.

Hoy, 9 de agosto de 2020, se cumplen 75 años del lanzamiento, por parte de Estados Unidos, de sendas bombas atómicas sobre las poblaciones civiles japonesas de Hiroshima y Nagasaki, en momentos en que ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial, lo que refuerza el carácter alevoso del crimen.

En las actuales circunstancias que asolan el mundo, con una pandemia de incierto porvenir y el genocidio cotidiano de la administración de Donald Trump y varios de sus aliados contra sus propios pueblos, la Red en Defensa de la Humanidad no puede dejar de denunciar el deterioro ascendente de las condiciones civilizatorias como consecuencia de la práctica sistémica de los gobiernos estadounidenses desde hace más de un siglo. Las guerras continuas, eufemísticamente llamadas preventivas y –peor aún– ya privatizadas para beneficiar a las élites armamentistas de la mayor potencia global, no han hecho sino llevar muerte, degradación social y penurias de muy diversa naturaleza a infinidad de pueblos pacíficos del orbe. La imposición belicista que Estados Unidos practica como primera potencia armamentista, económica y financiera desde hace décadas, ha crecido hasta convertirse en un peligro para la continuidad de la vida en el planeta y para la existencia de relaciones constructivas entre lxs seres humanos, sometidxs a múltiples desafíos.

El mundo reclama el cese de las agresiones genocidas contra naciones que exigen paz y un tránsito histórico sin injerencias odiosas, violentas y doctrinalmente inaceptables. Ni Cuba, ni Venezuela, ni Irán aman la guerra o la confrontación, y aun así son sometidas a presiones diplomáticas, militaristas y económicas sin precedentes, ajenas por completo a toda forma de derecho internacional. La persecución que Estados Unidos perpetra contra aquel que se oponga a su avasallamiento criminal y opresivo –incluidos lxs jueces del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya– es prueba elocuente del carácter demencial e ideológicamente extremo de esa potencia imperialista. Se trata de un Estado bárbaro y fundamentalista, con un Gobierno y una clase política dominantes que han decidido convertirse en enemigxs de la Humanidad y de toda visión esperanzada de convivencia planetaria.

La REDH condena las nuevas formas delictivas de lesa humanidad con que Estados Unidos ha inaugurado este siglo XXI: el encierro y segregación de niñas y niños inmigrantes, los asesinatos selectivos con armas sofisticadas de última generación, especialmente con drones o aviones no tripulados, los buques-cárceles en aguas internacionales, y los centros de torturas diseminados extraterritorialmente en todo el mundo, para así eludir hipócritas leyes en su propio país. Tales conductas criminales, no son sino una nueva manifestación –entre otras– de la ideología antihumanista y nazificada de la clase dominante norteamericana. Que Washington no utilice hornos crematorios o no recurra a cámaras de gas, como lo hiciera en su tiempo la Alemania nazi para exterminar opositores y toda persona considerada “inferior”, es una cuestión de orden técnico, no moral. También la implicación de encumbradas corporaciones que saquean sociedades y recursos allí donde posan su mirada, resulta parte del repertorio de muerte y calamidades que Estados Unidos despliega por el mundo.

La Red en Defensa de la Humanidadconvoca a las fuerzas progresistas del planeta y a toda persona digna y amante sencillamente de la verdad, a no olvidar lo sucedido hace 75 años en Hiroshima y Nagasaki, a no soslayar el inocultable rol imperial estadounidense –como expresión del estado mayor conjunto de los intereses del capital más concentrado– en la arquitectura global, pues sus viles acciones, continuas masacres y prepotencia unilateral han terminado por socavar sensiblemente la construcción de cualquier forma de convivencia política y humana a escala global. Las minorías de la plutocracia estadounidense han demostrado ser fanáticas de la muerte, de la degradación humana y medioambiental planetaria y, por si no bastara para convencer a lxs todavía incrédulos, planificadoras del brutal sometimiento de las mayorías y de su exclusión cotidiana, que encuentra en el auge del racismo su expresión más perversa y obcecada. No perdamos de vista, en este día, que el mundo se encuentra al borde de un colapso surgido del sistema capitalista-imperialista precisamente porque Estados Unidos ha elegido, en el colmo de su esclerosis política, esa vía autodestructiva de la Humanidad como paradójica solución a su irreversible decadencia.

No codiciamos la muerte, defendemos la vida.

9 DE AGOSTO

DÍA INTERNACIONAL DE LOS CRÍMENES ESTADOUNIDENSES CONTRA LA HUMANIDAD.

Por un mundo más pacífico y humanizado… ¡Enérgica condena a Estados Unidos y a todos los estados terroristas, colonizadores, y responsables activos de bloqueos, torturas y genocidios!

9 DE AGOSTO DE 2020.

Secretaría Ejecutiva de la REDH:

Alicia Jrapko (Argentina/EE.UU.)

Anarella Vélez (Honduras)

Ángel Guerra (Cuba/México)

Antonio Elías (Uruguay)

Arantxa Tirado (España)

Ariana López (Cuba)

Arnold August (Canadá)

Atilio A. Borón (Argentina)

Camille Chalmers (Haití)

Carlos Alberto (Beto) Almeida (Brasil)

Carmen Bohórquez (Venezuela)

Darío Salinas Figueredo (Chile/México)

Fernando Buen Abad (México/Argentina)

Fernando León Jacomino (Cuba)

Florencia Lagos (Chile/Cuba)

Gabriela Cultelli (Uruguay)

Gilberto Ríos (Honduras)

Héctor Díaz-Polanco (México)

Hernando Calvo Ospina (Colombia/Francia)

Hildebrando Pérez Grande (Perú)

Hugo Moldiz (Bolivia)

Irene León (Ecuador)

Javier Couso (España)

Javiera Olivares (Chile)

Karla Díaz (Chile)

Katu Arkonada (País Vasco/Bolivia/México)

Lillian Álvarez (Cuba)

Luciano Vasapollo (Italia)

Luis Britto García (Venezuela)

Luis Hernández Navarro (México)

Marco Schneider (Brasil)

Marco Teruggi (Argentina/Venezuela)

Marilia Guimarães (Brasil)

Nayar López (México)

Omar González (Cuba)

Orlando Pérez (Ecuador)

Pablo Sepúlveda Allende (Chile/Venezuela)

Pasqualina Curcio (Venezuela)

Paula Klachko (Argentina)

Pedro Calzadilla (Venezuela)

Ricardo Flecha (Paraguay)

Sergio Arria (Venezuela/Argentina)

Stella Calloni (Argentina)

Tim Anderson (Australia)

ADHESIONES DESDE ARGENTINA:

Luis Carlos Moro, secretario general de la Asociación Americana de Juristas.

Carlos López López, director Observatorio de Asuntos Latinoamericanos de la Cámara de Diputados de la Nación

Vanessa Ramos, presidenta de la Asociación Americana de Juristas

Beinusz Szmukler, presidente consultivo de la Asociacion Americana de Juristas

Paola Gallo, abogada, co-presidenta de Mopassol

Jorge Elbaum, periodista, Sociólogo, y Dr. en Ciencias Económicas

Andrea Vlahusic, abogada, co-presidenta de Mopassol

Nestor Kohan, filósofo, Cátedra Che Guevara, UBA

Carlos Aznárez, director de la revista Resumen Latinoamericano. REDH

Claudio Katz, economista, UBA-CONICET

Alejo Brignole, escritor

Paula Giménez, investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico

Telma Luzzani, periodista y escritora

Héctor Bernardo – periodista

Emilio H.Taddei, IEALC-UBA/GEAL

Magalí Gómez, comunicadora social, REDH

Claudia Viviana Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas – Rama Argentina

Germán Leyens, Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza.

Tania Ferreira, REDH Brasil y Argentina, co-fundadora del Comité Internacional Lula Libre – Zona Norte Bs. As.

Beatriz Rajland, FISYP- Argentina

Gonzalo Armua, Alba Movimientos

Daniel Feipeler, UNICEN

Juan Francisco Martines Perie, historiador CCC

Luis Wainer, sociólogo CCC

Matias Caciabue, UNAHUR

Laura Vázquez, cineasta

Ana Maria Ramb, escritora

ADHESIONES DESDE BRASIL:

Leonardo Boff , teólogo

Fernando Morais, escritor

Lindberg Farías, ex Senador – Presidente da Fundação Perseu Abramo (PT)

Jandira Feghalli, diputada Federal

Leonel Brizola Neto, concejal Río de Janeiro

Marcia M. Miranda, Educadora Popular

Elisa Semaneoto, activista

María José Caramez, profesora de neurología-

Aurélio Ferandes, profesor

João Ricardo Dornelles, escritor

Rose Nogueira, periodista

Osvaldo Sirota Rotbande, profesor

Nadia Bambira, atriz

Luciano Tolla, profesor

Oswaldo Rotband, profesor

Maria Goretti Nagime, profesor

Juárez Tavarez, jurista

Jose Dirceu da Silva, Abogado

Eri Nepomucemo, escritor

Gustavo Senechal, profesor y Director de la Pontificia Universidad Católica

Marcelom Barros, profesor

Montserrat Ponsa, escritora y, activista cultural y social

ADHESIONES DESDE CUBA:

Omar Valiño, ensayista, y director Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí

Pedro de la Hoz, periodista y vicepresidente de la UNEAC

Alex Pausides, poeta y coordinador Festival Internacional de Poesía de La Habana

Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano de Cuba

Niurka Dumenigo, vicepresidenta Sociedad Cultural José Martí

Randy Alonso, periodista, Director del portal web Cubadebate

Enrique Ubieta, escritor, Director Revista Cuba Socialista

Katiuska Blanco, periodista y escritora

Leyde E. Rodríguez Hernández, profesor ISRI y activista del Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos (MOVPAZ)

Alberto Marrero, poeta y narrador, presidente de la Asociación de Escritores, UNEAC

Jorge Ángel Hernández Pérez, poeta, narrador y ensayista

Ramón Pichs Madruga, economista y Director del Centro de Investigaciones de Economía Mundial (CIEM)

Gladys Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones de Economía Mundial (CIEM)

Omar Olazabal, filólogo, profesor y productor audiovisual

Graciela Ramírez Cruz, periodista y directora de la Oficina del Resumen Latinoamericano en La Habana

Raúl Antonio Capote, narrador, escritor, investigador y periodista

ADHESIONES DESDE ESPAÑA:

Txema Sánchez, comunicador, miembro del FAI.

Manuel Pardo, analista, miembro de FAI.

Juanlu González, fotógrafo y comunicador social. Miembro de FAI.

Ángeles Diez Rodríguez, dra. en CC. Políticas y Sociología. REDH España.

Rosa Moro, periodista y analista de tema africanos. Comité Umoya de Madrid y FAI.

Andrés Berral Martín, miembro de Solidaridad Internacional y Análisis Revolucionario (SIAR) y de Nulla Politica Sine Ethica. Miembro del FAI.

ADHESIONES DESDE ITALIA:

Rita Martufi, dir. cestes , centro estudio de la USB Unión Sindical de Base y miembro Federación Sindical Mundial

Antonio Allegra, Assoc. Marxista política e classe, Red Comunistas

Nazareno Galiè, periódico Faro di Roma

Salvatore Izzo , Associazione Padre Virginio: Rotondi per un giornalismo di pace

Emiddia Papi, dir. Radio Ciudad Abierta

Viviana Vasapollo, ass. y revista Nuestra América

Umberto Fascetti, revista Proteo

Giampietro Simonetto , org. Noi Restiamo

Sergio Cararo , periódico comunista Contropiano

Mauro Casadio, secretaria nacional Red Comunistas

Marina Rossi, Laboratorio Europeo Crítica Social

ADHESIONES DESDE PERÚ:

Héctor Béjar Rivera, Sociólogo

Delfina Paredes, actriz

Bruno Portuguez, pintor

Fanny Palacios Izquierdo, pintora

Juan Cristóbal, poeta

Vicente Otta, sociólogo

Winston Orrillo, poeta

Rosina Valcárcel, poeta

Francisco Adriazén, cineasta

Federico García. Cineasta

Pilar Roca, cineasta

José Luis Ayala, poeta

Eduardo Arroyo, sociólogo

Gustavo Espinoza, periodista

Manuel Robles, periodista

ADHESIONES DESDE VENEZUELA:

Alejandro López, viceministro del Poder Popular para la Cultura.

Américo Alvarado Benítez, filósofo.

Cris González, artista plástica, diplomática. Directora de la revista Correo del Alba. REDH.

Christiane Valles, antropóloga, escritora

Tony González, cineasta

Isaliv Matheus Spíndola, psicóloga y docente universitaria

Juan Eduardo Romero, historiador y docente universitario

Mariadela Villanueva, analista y comunicadora

Ignacio Ramírez Romero, presidente de la Federación Nacional de Derechos Humanos de Venezuela

Cristina González Quintana, periodista, escritora

María Fernanda Barreto, comunicadora y analista internacional. REDH

David Alvarado Patiño, filósofo, escritor. REDH

Liliane Blaser, documentalista y docente

Manuel Azuaje Reverón, filósofo, crítico de cine. REDH

Lillian Rojas

Olga Álvarez

Zaira Melean de Calzada

MÁS ADHESIONES

Techi Cusmanich, promotora cultural, Paraguay

Bill Hackwell, fotógrafo, EE.UU.

ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE ADHIEREN:

EFAC – Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana para la Unidad de Nuestra América

Asociación Americana De Juristas

MOPASSOL, Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos, Argentina

FAI, Frente Antiimperialista Internacionalista, España

ALBA Movimientos, Articulación Continental de Movimientos Sociales y Populares

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

Periódicos Proteo, Contropiano y Farodiroma, Italia

Asociación y Revista “Nuestra América”, Italia

Asociación para un periodismo de Paz Virginio Rotondi, Italia

Red de los Comunistas, Italia

Organización Juvenil Noi Restiamo, Italia

Organización Estudiantil de Alternativa, Italia

CESTES, Centro de Estudios de la Unión Sindical de Base, Italia

Laboratorio Europeo para la crítica social, Italia

Asociación Marxista Política y Clase, Italia

