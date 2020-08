Miami mercenaria y su 5ª columna (III). Por Ramón Pedregal Casanova

Miami mercenaria, su 5ª Columna, y el victorioso 26 de Julio (I)

Miami mercenaria y su 5ª columna (II)

Cuando la lucha es a muerte: el fiel resiste, el indeciso renuncia, el cobarde traiciona, el burgués se desespera, y el héroe combate.

Declaración del Presidente Hugo Chávez

Miami mercenaria y su 5ª columna (II) terminaba:

Sin que la CIA abandone esas tareas criminales, hoy desarrolla por todos los medios la propaganda, en ese terreno la inversión millonaria del imperialismo ha ido a parar hace tiempo a su reconocida agente Yoani Sánchez, y en el barrizal de su fracaso sigue preparando a nuevos mercenarios. https://www.jornada.com.mx/2012/02/26/opinion/024a1mun

. Los medios de difusión pro-imperialistas, tradicionales y contemporáneos, se auto-titulan independientes, y los conforman mercenarios contra Cuba, ¿independientes? El gobierno estadounidense, el poder empresario, les pagan por el canal del presupuesto, y es que las herramientas son parte de ese poder que explota a la mayoría social. Sus mercenarios-periodistas le hacen el trabajo de limpieza del traje con el que se viste y va por delante limpiándole su camino, preparan sus conquistas, encubren sus intenciones, tergiversan, confunden, distraen, aterrorizan. ¿Conocen la explicación que John Swinton, empleado estrella del New York Times, miembro de su Redacción, y Jefe de Redacción del New York Sun, sobre la independencia de los medios del capitalismo?, la dio al tomar la palabra en el homenaje que le ofrecieron por jubilarse, les dejo sus palabras: No hay tal cosa, hasta la fecha en América y la historia del mundo, como una prensa independiente. Ustedes y yo lo sabemos, … y que insensatez es esta,¿brindar por una prensa independiente? Somos las herramientas y vasallos de hombres ricos detrás del escenario. Somos las marionetas, ellos tiran de la cuerda y nosotros bailamos. Nuestros talentos, nuestras posibilidades y nuestras vidas son propiedad de otros hombres. Somos prostitutas intelectuales.

Yoani Sánchez fue becada para formarse en el Instituto de Estudios de la Diplomacia de la Universidad de Georgetown, en Washington, para el curso de Yahoo, así ha cobrado 60.000 dólares, más 2.000 euros mensuales como corresponsal de El País en Cuba, a eso añade otro sueldo como vicepresidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los muchos miles de los premios que le ha entregado ese periódico español y alguno más por Europa; en los primeros momentos la suma ascendía a 240.000 dolares, hoy ya no puedo calcularla.

La Universidad de Georgetown tiene como directivos, entre otros, a ejecutivos del Grupo Carlile y del Banco de inversiones Goldman Sachs. El gran capital invierte su dinero y de manera fundamental para formar a sus cuadros de propaganda, y emplea como profesores a grandes asesinos, lea algunos de sus nombres: Henry Kissinger, Madeline Albright, George Tenet (ex-director de la CIA), Carol Lancaster (ex-director adjunta de la USAID), José María Aznar, … Retengan las palabras de John Swinton, ¿brindar por una prensa independiente?

¿Recuerdan a los 5 héroes cubanos, arrestados el 12 de Septiembre de 1998 y condenados hasta a dos cadenas perpetuas en EEUU? Fueron condenados porque se dedicaban a denunciar a los terroristas que atentaban contra el pueblo cubano. ¿Y quienes se dedicaron a hacer campaña contra ellos tergiversando, confundiendo, aterrorizando?: un buen número de periodistas independientes que trabajaban para el gobierno estadounidense y cobraban por semejante labor mercenaria. Les dejo una lista mínima de esos periodistas independientes que en el juicio en que se condenó a los 5, lista que se vio obligado a hacer pública:

1- Pablo Alfonso, del Nuevo Herald; 2- Wilfredo Cancio Isla, del Nuevo Heral y Miami Herald;

3- Enrique Encinosa, de Miami Waqui, otra emisora, la WQBA, y en Radio Martí; 4- Julio Armando Estorino, de Radio Martí, emisora de radio WACC, Diario Las Américas; 5- Helen Aguirre Ferre, escribía la editorial de Opiniones y del Diario Las Américas; 6- Alberto Müller, del Diario Las Américas; 7- Ariel Remos, del Diario Las Américas; 8- Armando Pérez Roura, de la emisora WAQI y Radio Martí; 9- Luis Aguilar León, del Nuevo Herald. ¿Cuántos más ocultaba y oculta?

Los datos se han obtenido de: https://www.freethefive.org/downloads/PaidReporters0314ES.pdf

. La UNESCO sitúa al pueblo cubano en el más alto nivel educativo, y es que su enseñanza profundiza en la realidad de su historia y de su entorno, lo que da como consecuencia un alto nivel político, haciendo que sea libre. Dicho de otra manera: la revolución es educación.

Sin embargo desde Miami la contrarrevolución alardea de transparencia, pagados para hacer olvidar el razonamiento que une en la misma causa, que asocia y contrasta. La contrarrevolución dispara con las armas propiciadoras del olvido y de la ocultación del hilo que la proyecta desde su principio en la Historia hasta hoy, sus balas son las de su guerra psicológica. El argentino escritor revolucionario Rodolfo Walsh nos dejó dicho: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires, … , en eso trabaja los periodistas del fascismo.

La libertad informativa de la que hablan los mercenarios, es la libertad informativa del dueño capitalista, que dispone de los medios para divulgar su opinión, con la que defiende sus intereses. El poder de EEUU se otorga el derecho a bloquear la economía cubana, y a eso añade la formación mercenaria para propagar una imagen oscura y desalentadora. Los mercenarios existen en el mercado de la mano de obra, el mismo mercado en el que comercian con la sanidad, con la educación, con la mismísima subsistencia, el mismo mercado en el que compra la realización de una tarea por parte de éstos, la tarea que le es esencial: exculparlo de su opresión, y trabajar por el control del pensamiento, de la subjetividad. Parafraseando a Heinrich Heine explicamos lo que procuran conquistar desde sus periódicos, emisoras y redes: Vaciar la cabeza para hacer alarde de corazón lleno, y el palo que muestran triunfales es el de los sentimientos. Sus noticieros son contenedores de basura y sus emisoras son los basureros, su lenguaje arrastra por el fango a la razón, es negativo, es griterío pagado, habla de la no realización, y se diría que es el de un enajenado, de alguien que no conoce la realidad, y el que conoce sus intereses lo sabe mentiroso. Se emplean en un discurso que se estrecha más conforme el mercenario habla o escribe, hasta cerrarse en si mismo. Vivir en el capitalismo, no es vivir en sus formalidades, el fondo desde el que dispara el comprado, no alienta lo común, no alienta la educación que profundiza en la realidad de su historia de clases y de su entorno; el quehacer de los mercenarios de la publicidad del imperio es sólo representación que encubre entre otras cosas la corrupción, y ellos, ellos los primeros, son el ejemplo de tal cosa.

Un par de ejemplos que han emitido en estos días: en pantalla uno de ellos dice que el hambre se extiende por Cuba, y lo dice para mostrar la grabación de una pelea callejera que repite una y otra vez mientras habla, y le añade asuntos policiales y escándalos ilocalizables. Sin dar explicación objetiva lo sitúa en el plano del alboroto contrario al modelo social, y así hemos pasado de un asunto perseguible en cualquier lugar … al plano general de la sociedad; se diría que parece celebrar lo que aquel consejero de Kennedy declaraba sobre el propósito del bloqueo, crear desesperación para que la gente se vuelva contra si misma, contra el establecimiento del orden revolucionario con el que se protege como conjunto social: que los cubanos pasen hambre hasta que se rindan o mueran. El mercenario lleva en su lenguaje oculto lo que el imperio tiene escrito en su frontispicio: matar a quien no se somete, ¿no decía uno de sus mandatarios torcer el brazo a quien no obedece?

El otro ejemplo viene de la boca de ese personajillo que mencione en http://asturbulla.org/index.php/politica/neoliberalismo/41616-miami-mercenaria-y-su-5-columna-y-el-victorioso-26-de-julio-i que se había reunido con la representante del fascismo español: en una de sus últimas grabaciones declara que 200 anticubanos, en una ciudad en la que hay 1 millón, han hecho una bicicletada hasta una ermita, y que un representante de la iglesia católica se ha manifestado contrario a la utilización del local religioso para semejantes fines; entonces el mercenario hace su discurso diciendo que la iglesia, sin embargo, no protesta contra las manifestaciones que en EEUU se hacen contra las estatuas de figuras históricas (se refiere a los monumentos de esclavistas contra los que los antirracistas se han manifestado, en ocasiones derribándolos), también se queja de que la iglesia no proteste contra la misma alteración pública que causan las manifestaciones (se refiere a las manifestaciones del movimiento Black Live Matters (La vida de los negros si importa, al que no se atreve a mencionar) en protesta por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, que se manifiestan contra la represión en numerosas ciudades, represión ordenada por Trump poniendo en la calle a milicias que van sin identificar, en vehículos sin distintivos, que han causado un muerto y miles de heridos y llevan ya más de 10.000 detenciones en Minneapolis, Seatel, Minnesota, Nueva York, Florida, Oakland, Los Ángeles, Washington, … y no se sabe dónde se encuentran, las fuerzas represivas son tropas que parecen pertenecer a empresas que mantenían la seguridad en las cárceles). Entre su verborrea éste mercenario desliza una queja a la iglesia católica sugiriendo que ya no es la que era, él dice que antes se mostraba defensora de gentes como él, que amparaba a gentes como él, que su pasado era ese y no como ahora que no gusta que se muestre en la bicicletada ante la ermita la simpatía por Trump, o digámoslo con otras palabras: a favor de la política de Trump.

En su perorata el mercenario que ama tanto al fascismo español, no puede evitar los tropiezos reaccionarios que le llevan a hacer giros y giros sobre la bicicletada fascista ante la ermita, y habla con espanto del peligro que representa el crecimiento dice del izquierdismo, del comunismo, de la aceptación que tienen las ideas socialistas (sobre todo entre la juventud), de la peligrosa aceptación que tiene Bernie Sanders entre la gente de la calle, (el candidato demócrata al que los millonarios le opusieron su candidato, Joe Biden, sionista declarado).

Ya hemos visto que los mercenarios, los que se venden para formar la 5ª columna contra la Cuba soberana, son reconocibles en su acción histórica y en el actual de la guerra psicológica, la destrucción de la con ciencia mediante la desinformación.

Para desmontar el efecto de la teatralidad fascista sirven como pie de arranque las palabras del Presidente Fidel Castro: La verdad en nuestros tiempos navega por mares tempestuosos, donde los medios de divulgación masiva están en manos de los que amenazan la supervivencia humana con sus inmensos recursos económicos, tecnológicos y militares. ¡Ese es el desafío de los periodistas cubanos!

