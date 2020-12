Encuentro de la REDH-Cuba con Adán Chávez, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba

Encuentro entre el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Adán Chávez Frías con integrantes de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo cubano.

El Jueves, 3 de diciembre de 2020, se efectuó un encuentro entre el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Adán Chávez Frías con integrantes de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo cubano.

José Ernesto Nováez, Coordinador Capítulo Cubano de la REDH, dio la Bienvenida a los presentes y expresó que, “para nosotros decir Venezuela es decir Cuba”.Tenemos una causa en común, un enemigo común y ponemos a disposición todo lo que podamos aportar.

Adelantó que desde la red están organizando un encuentro con los coordinadores de todos los capítulos (de otros países) para analizar los últimos sucesos en Cuba, así como las próximas elecciones parlamentarias en Venezuela.

Abel Prieto, Presidente de la Casa de las Américas, solicitó al Embajador un panorama de primera mano sobre la situación de Venezuela. Reconoció que lo que ha hecho el pueblo venezolano durante todos estos años de Revolución «ha sido admirable».

Expresó que ha visto cómo la oposición se divide y cómo esa debilidad puede ser utilizada para las fuerzas populares de Venezuela. Recordó un encuentro de la REDH celebrado en Caracas y el mensaje que dio el comandante Chávez a la izquierda allí reunida “había que pasar a la ofensiva y dar la batalla contra la mentira”.Todos los que estamos aquí compartimos ese amor por Venezuela. Es una patria para nosotros y tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para defenderla.

Y continúo, “estoy seguro de que el 6 de diciembre será un día de victoria para las fuerzas revolucionarias y progresistas de Venezuela.

Más adelante planteo que ahora mismo tenemos en Cuba una especie de guarimba de perfil bajo. Se trata del mismo tipo de gente sin moral y sin perfil que por unos pocos pesos es capaz de cualquier cosa. Se trata de gente pagada, gente ingenua que se dejó seducir a través de las redes sociales. Nuestros procesos han pasado por una historia similar. Estamos en el blanco del imperio; sometidos a amenazas similares y a bloqueos. Ningún gobierno antes del de Trump ha hecho lo que él: bloqueo de activos, robo de Citgo; la OEA funcionando como una maquinaria junto a los medios de comunicación, etc. Debemos ser más eficientes en las redes. Convertir esa victoria en una realidad virtual. En la actualidad es más importante la imagen virtual que las propias cosas que ocurren.

Reiteró, “debemos apoyar a Venezuela con todas las vías a nuestro alcance. Es muy importante hacerlo desde las redes”, y finalizo diciendo que la red es hija de Fidel y de Chávez, de nuestras revoluciones y de nuestros pueblos.

Yusuan Palacios, Presidente del Movimiento Juvenil Martiano, recordó los nexos históricos y culturales entre ambas naciones. Al respecto, resaltó que en enero de 2021 se cumplirán 140 años de la llegada de Martí a Venezuela. “Seis fecundo meses estuvo Martí en Venezuela, donde crea y funda la Revista Venezolana, con un carácter propio del pensamiento latinoamericano”. Martí se da cuenta de la necesidad de un periodismo que fuera a la problemática de nuestros pueblos y que realzara las culturas Nuestro americanas.Y decía que Venezuela era el epicentro de las luchas. Esos lazos que muchas veces son invisibles nos ayudan a entender este momento.

Recordó que muchas de las cosas denunciadas por Bolívar y Martí, hoy se mantienen con la propia hostilidad del imperialismo, pero cuando hay una base sólida, histórica, ideológica y cultural con ese peso fundamental, allí están las razones de la resistencia. Resistimos porque sabemos lo que es valedero y esa lucha tendrá una expresión este 6 diciembre en las elecciones de Venezuela. Debemos reforzar mucho más el pensamiento y la acción revolucionaria.

Hizo un llamado a ser más coherentes con la batalla y la acción, “tenemos que posicionar nuestra verdad y nuestros contenidos emancipadores en estas plataformas”. Es vital que las más jóvenes generaciones tengan conciencia del momento y lo que hagamos sea para formar a nuestros jóvenes; que sepan discernir y escoger los caminos de la verdad. Venezuela ha sido ejemplo de cómo hay que luchar para preservar la identidad. Es un pueblo que ha resistido y se ha mantenido con una plataforma ideológica que se ha ido fortaleciendo.

Por último, reiteró el apoyo de Cuba y llamó a estar juntos en la misma batalla como dos pueblos hermanos y dos revoluciones que tienen mucho en común.

Jorge Ángel Hernández, Poeta, narrados y director de la Revista Artecubano, expresó que desde siempre la apuesta de la oposición a la Revolución bolivariana para llegar al poder es una sola: la golpista, donde los golpes llamados suaves buscan lo mismo. Se refirió a la agresión de los Estados Unidos que busca crear una compleja situación mundial.

Llamó la atención sobre la estrategia de Guerra cultural, que no funciona tan frontalmente, y que se está poniendo en marcha no solo en Venezuela sino que va mucho más allá de Latinoamérica. Es un momento de suma importancia para fortalecer el proceso desde el orden constitucional y evitar esas batallas que en muchas ocasiones, en el caso de esta asamblea en desacato, oscurece el proceso de la revolución y comienza a haber este proceso de guerra simbólica por las redes. Este escenario empieza a cambiar y eso se decide en una votación.

Graciela Ramírez, Presidente del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos, anunció que el medio de comunicación Resumen Latinoamericano –del cual también forma parte- asistirá a Venezuela para cubrir las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, “por su importancia en el actual contexto”. Creemos que es una oportunidad extraordinaria que el pueblo venezolano recupere su Asamblea Nacional. Es un paso extraordinario de la Revolución Bolivariana. Queremos reflejar (en su medio de comunicación) tres cosas: La participación venezolana. La felicidad del pueblo expresando su voto; Recordar la injerencia y la peligrosidad de operación Gedeón, con apoyo de la CIA en conjunto con lo peor de la derecha venezolana; El impacto terrible del bloqueo en la situación económica del país

El Excelentísimo Señor Adán Chávez Frías, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba, en su intervención planteo que se sabe el gran compromiso que tienen con nuestra revolución, así como nosotros con la revolución cubana. El mejor homenaje que podemos hacerle a Fidel y a Chávez es seguir cada día más unidos en esa lucha que nos impulsa: la lucha por mantener a nuestras revoluciones en el terreno que sea necesario.

En los últimos 20 años hemos recibido ataques, pero a la vez, hemos estado resistiendo y venciendo. Desde el primer momento que se conoció de la existencia de Chávez en Venezuela, después de haber sido derrotado en 1992, hubo un primer encuentro entre Fidel y Chávez. Ese corto discurso -el “Por Ahora”- de Chávez a pesar de estar siendo detenido, debe haber llamado la atención del comandante Fidel. He ahí la visión de Fidel.

Estamos batallando. En ese camino estamos y ahí no hay ninguna duda. Sabemos que las recetas que han aplicado a Cuba son similares a las que han aplicado en Venezuela. Son los mismos métodos del imperialismo norteamericano durante años. La intención es infiltrar personas en diferentes espacios.

La REDH ha tenido una gran participación, una gran solidaridad que hay que reconocer. Hemos estado avanzando, pero hay cosas por hacer: seguir consolidando esos lazos de solidaridad, unidad y trabajo conjunto. Tenemos el compromiso con partidos de izquierda y movimientos sociales, que lo han solicitado, de hacer conexión con la red. Uno de los puntos a destacar es que sabemos que el imperialismo no va a cambiar su política internacional hacia nuestros pueblos. Su política internacional no depende de quién sea el Presidente. Es la estructura impuesta por el sistema; incluso con cargos heredados. No hay perspectiva de cambios en positivo, aun cuando nuestra política es la del diálogo.

Nosotros sabemos que nuestros pueblos están preparados para seguir resistiendo y venciendo como lo han hecho hasta ahora.

No hay ninguna duda de que este proceso de elecciones directas reviste una gran importancia no solo para nuestro pueblo sino para seguir en toda esta América nuestra en Paz, buscando la unión y que los pueblos que aún no lo han logrado, sigan ese camino de soberanía.

Es necesario un importante triunfo de las fuerzas revolucionarias en Venezuela para primero, rescatar la Asamblea y que así ese organismo permita asegurar un nuevo escenario para el debate político, aprobar nuevas leyes revolucionarias y seguir construyendo nuestro Socialismo en paz, con mayor decisión, mejores resultados, y romper el bloqueo económico que nos han impuesto.

Ese es el panorama. Siento que es favorable y que estamos en un momento de buenos avances. La oposición va dividida en estas elecciones pero la división de esa oposición -producto de esa mesa de diálogo propuesta por el presidente Maduro, y de los engaños que han tenido de sus dirigentes— hizo que decidiera participar y reorganizarse desde sus viejos partidos y de partidos nuevos que han surgido.

En cuanto a la participación en los próximos comicios resaltó que en la primera etapa de inscripciones abiertas por el Consejo Nacional Electoral, participaron 107 partidos tanto nacionales como regionales, de los cuales 10 (incluyendo al PCV), pertenecen al Polo Patriótico.

Por la oposición se inscribieron más de 14 mil candidatos, de los cuales se elegirán candidatos para elegir 554 diputados entre principales y suplentes.

Las fuerzas del Polo Patriótico inscribieron 554 candidatos, mientras que el

Partido Comunista de Venezuela, inscribió 554 candidatos.

Las encuestas serias indican que 80% de la población acudirá a votar. De ese porcentaje, la mayoría dice que votaría por los candidatos de la revolución.

Con relación a los ataques que pongan en riesgo la seguridad de los comicios dijo: “Estamos preparados para contrarrestar lo que haga falta con el movimiento cívico-militar. Hoy se instaló el Plan República, como está establecido constitucionalmente para garantizar la Paz y evitar cualquier escenario de violencia”.

Estamos en un bueno momento: vamos a poder controlar cualquier movimiento en contra y lograremos un buen triunfo el próximo domingo en estas elecciones tan importantes. Sabemos que contamos con ustedes: el pueblo cubano que está dispuesto con su gobierno a la cabeza, a apoyarnos en el terreno que sea necesario.

Reiteró que el mejor homenaje para nuestros comandantes es que sigamos en ese camino de unión y de lucha. Más temprano que tarde o años a lograr ese mundo nuevo que solo es posible, sino que es necesario.

