Cuba atacada (4).Ramón Pedregal Casanova

En Cuba, la ciencia se ha convertido en estandarte de la lucha de esta pequeña isla del Caribe por la vida y la salud de su pueblo. … Unos 200 proyectos de investigación han surgido en la isla ante la emergencia sanitaria y con sus resultados, algunos se abren paso como parte del protocolo de actuación frente a la Covid-19, mientras que con cinco candidatos vacunales se apuesta por lograr inmunización definitiva de la población cubana.

Fragmento de la periodista investigadora Shila Noda Alonso en su artículo titulado Cencec: Una apuesta por Cuba la salud de su pueblo.

. En el artículo 3º de Cuba atacada terminaba diciendo que el terrorista Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del titulado Directorio Democrático Cubano, junto con otros portavoces de la CIA había declarado: Si hay una represión de muertos, utilizando la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, es legitimo y pedimos una intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derribar ese régimen y ponerle fin. En paralelo intervienen otros, y me referí al que se emplea en la más absoluta ambigüedad o vertiendo sobre la medicina cubana datos tan falsos que ningún organismo internacional los apoya. Por eso indiqué que a continuación expondría información concreta sobre éste asunto, que, debido a su trascendencia, hace ver sin necesidad de mencionar al aparato imperialista su gran inhumanidad.

. Ya en 2017, en Cuba, la atención sanitaria y asistencia social disponían del 28% del presupuesto del Estado, sólo comparable con el presupuesto para educación, relacionándose en la consecución de los mejores resultados, y esos resultados también llegan al mundo de los pueblos que reciben al cuerpo médico de Cuba, conocido con el nombre de Henry Revee, y para el que se pide el Premio Nobel de la Paz por su entrega solidaria internacionalista. En el punto opuesto tenemos a los acaparadores mundiales de las vacunas, propiedad privada de las farmacéuticas imperiales, dando el ejemplo, sin tapujos, de lo que es el capitalismo.

. La Organización Panamericana de Salud, en 2018 por medio de su Directora, Carissa F. Etienne, declaró: Los éxitos de Cuba son el producto de una priorización de salud al más alto nivel y de un compromiso admirable de sus autoridades, los profesionales de la salud cubanos y la población que también se responsabiliza por su propia salud y la de sus comunidades.

Y es que debe saberse que en éste país el Estado se ocupa por completo de todo lo que se refiere a la salud, porque se pone por delante el derecho de la población a ella y se considera inalienable. Su sistema de organización territorial hace una red que llega a toda la población aun a los sitios más apartados, siempre con recursos del gobierno, que invierte en ello más del 12% del PIB, que es el porcentaje más alto de América Latina.

Según los datos de 2018, se asistía médicamente en 219 hospitales, en 13 institutos de investigación, en 498 policlínicos y un contingente de médicos de familia ubicados en las comunidades, centros laborales y centros educacionales. Existían 127 puestos médicos, 26 bancos de sangre y tres balnearios minero-medicinales, 158 clínicas estomatológicas, 156 hogares de ancianos, 338 hogares maternos y 35 hogares de impedidos para diferentes situaciones y edades. Más de 30.000 (treinta mil) médicos de familia trabajan en consultorios, policlínicos y hospitales rurales que componen el nivel primario de atención. Un consultorio de médicos de familia sirve a 600-700 habitantes y en determinados centros de trabajo y estudio. Hay 9 médicos por cada mil habitantes. En Cuba hay 24 facultades de medicina y 52 institutos politécnicos de enfermería. Uno de los métodos de trabajo permanente es la identificación de problemas de salud y la solución adecuada, prevención por encima de todo.

. A ello se suma el que las organizaciones políticas y sociales se vinculan a los programas de salud, con lo que en todos los lugares la prevención y la salud forma el pilar principal junto con una industria farmacéutica que se desarrolla bajo la dirección del Gobierno revolucionario, Cuba ha puesto al servicio del enfrentamiento a la Covid- 19 todo su arsenal biotecnológico, liderado por el Interferon Alfa 2B recombinante, que se utiliza en varios países del mundo, ha declarado en la 73 Reunión Anual de la OMS, el ministro de Salud Púbica de Cuba, José Ángel Portal Miranda. La Organización Panamericana y Mundial de la Salud en Cuba ha manifestado: Las experiencias y éxitos de Cuba en el campo de la salud revisten una importancia extraordinaria para el mundo, primero que todo porque ello ocurre en un país con muchas dificultades, que está bloqueado hasta el día de hoy; un país que tiene recursos escasos y que al mismo tiempo logra ser el primero en certificarse eliminando la transmisión vertical del VIH de la madre al hijo y la sífilis congénita; un país que eliminó la malaria en el año 1970, que eliminó 12 enfermedades inmunoprevenibles, que logra una de las esperanzas de vida más altas de la región, que tiene una mortalidad infantil de apenas cuatro por cada mil nacidos vivos y se plantea ir incluso más allá. Todo país puede lograr esto basándose en parte en las lecciones que Cuba puede mostrarle al mundo.

. La Covid ha puesto en claro que en los países que tienen instituida la atención y cuidados de la salud como un bien público, la medicina es empleada para hacer cumplir el derecho a la vida, el derecho humano por excelencia, y ahí se encuentra Cuba. Con Cuba se encuentran Nicaragua, China y Vietnam. Su trabajo ha dado los mejores resultados, ha coordinado a su personal medico y científico y ha mantenido la Covid en los niveles más bajos del mundo, y trabaja para conseguir la inmunización pública sin la intromisión de multinacionales capitalistas. De ahí que los problemas del pueblo de EEUU están sujetos a la explotación de su salud por parte de las farmacéuticas, la crisis es una baza para su mayor lucro.

. Y sobre el lucro del gran capital aprovechando la crisis mundial de la Covid, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha hecho saber que se esperan consecuencias catastróficas para la vida de las personas, con un aumento del hambre y la pobreza y problemas dramáticos en los sistemas de salud y educación, en muchos casos conduciendo a la inestabilidad, el malestar social y, en el límite, al conflicto. El Banco Mundial estima que alrededor de 120 millones de personas en el mundo se han visto empujadas a la pobreza por la crisis, y pueden sobrepasar los 200 millones, elevando el número a más de 1.200 millones para 2030.

. La realización del proyecto social cubano de salud siempre ha demostrado su defensa del derecho a la vida de toda la población, pero, en las circunstancias actuales, el sistema de salud de la Revolución, con su objetivo de atención primaria y su calidad humana médica, lo ha hecho valer como el de mayor fuerza ante el mundo. Veamos lo que significa esa práctica *: en Cuba a día de hoy se dispone de 18 laboratorios de Biología Molecular con una cobertura para 15 mil PCR diarios; 61centros de atención a sospechosos, otros 286 para la vigilancia de contactos y otros 73 para aislar a los viajeros. Se han puesto en marcha más de 870 investigaciones de las que la mayoría se han desarrollado en centros hospitalarios, y casi 200 tienen exclusivamente origen cubano. En estos momentos están en marcha 25 ensayos clínicos: 17 en ejecución y dos concluidos. Se han otorgado 10 autorizaciones por la Agencia Reguladora Nacional, 5 de ellas para uso de Emergencias, y 6 registros de nuevos medicamentos y productos de la Biotecnología para el uso en la COVID-19. Cuatro candidatos vacunales nacieron igualmente de ese esfuerzo conjunto, los cuales se encuentran en distintas fases de ensayos clínicos, con resultados alentadores, lo cual sitúa a Cuba en el primer país de América Latina en obtener tal resultado, así como en el selecto grupo de 47 países que trabajan hasta hoy en la obtención de una vacuna preventiva efectiva contra el virus SARS-Cov-2.

Cuba compartió estos aprendizajes en foros y talleres internacionales virtuales y respondió además a la solicitud de varios gobiernos con el envío de 55 brigadas médicas del contingente Henry Reeve, que combatieron la COVID-19 en 40 países y territorios con más de 4.700 profesionales de la salud cubanos. Ellos se sumaron a los profesionales que ya prestaban servicio en 59 naciones antes de la emergencia sanitaria, los cuales se unieron a los esfuerzos locales contra el nuevo coronavirus.

Debido al prestigio mundial de la medicina cubana el país ha sido elegido miembro del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, superando la campaña negativa de EEUU y las presiones de otros Estados.

*Datos obtenidos de informe del MINSAP.

. Unas palabras más, estas sobre el bloqueo: el bloqueo del Canal de Suez por un solo barco ocasiona un desastre en el mundo por desabastecimiento de petróleo y demás productos que por esa vía llegan al Mediterráneo y se distribuyen por Occidente. Un caso que hace prevér el aumento de la crisis del capital. ¿Se imagina ese bloqueo durante 60 años? 60 años lleva durando el bloqueo de EEUU contra Cuba, lo que ha causado cientos de miles de millones de dólares de pérdidas en un país pequeño, con recursos escasos y resistiendo las acometidas de todo tipo del mayor imperio del mundo. ¿Usted puede aguantar no disponer de herramientas, medicinas, alimentos, medios necesarios para la vida, …? Pues Cuba soporta el más criminal de los bloqueos, unilateral e ilegal, considerado acto de guerra. EEUU le cierra todos los pasos, las entradas y salidas comerciales, financieras, …

. El bloqueo presenta la dificultad de adquisición de equipamiento y productos de elaboración medicinal, lo que supone sobrecostes enormes. A pesar de lo cual, el Estado cubano sostiene, por principio, el sistema de salud gratuito, universal y de la mayor calidad, la capacidad profesional y técnica tan alta de su personal médico, y el desarrollo biotecnológico que ha alcanzado y con el que asiste a más de 60 países del mundo. La Organización Mundial de la Salud advierte, año tras año, como ejemplo, el magnífico resultado de la medicina preventiva, gratuita y universal en Cuba. La Presidencia de la OMS ha declarado: Cuba tiene la visión y la dirección correcta, la salud es una política de Estado y está considerada como un derecho de los ciudadanos. La OMS observa una continua mejoría en los indicadores de salud de la población, y su sistema dirige la producción al cuidado de ésta. Todo coloca a Cuba a la altura de los países desarrollados y sin distinciones de género, trabajo, ni lugar de residencia: Esta salud gratuita, equitativa y no excluyente ubica al país de manera favorable para el alcance de las metas de la Salud Universal. El Sistema Nacional de Salud constituye un modelo a seguir según la perspectiva de investigadores y analistas en salud pública. Se basa en la medicina preventiva y brinda servicios no solo dentro del contexto nacional, sino también a países del tercer mundo. También tiene peculiaridades en la estrategia de formación de recursos humanos para la salud, pues las universidades de ciencia médicas pertenecen al SNS con el asesoramiento de los Ministerios de Educación y Educación Superior en el orden pedagógico y metodológico. Toma en cuenta el perfil epidemiológico del país en lugar de atenerse a condicionamientos de mercado y bajo condiciones solidarias, se abre a jóvenes del mundo entero que en otros contextos no pudieran acceder a estudios de este tipo.

. Una última noticia, frente a la pandemia de la Covid-19: Cuba es el único destino turístico que garantiza un médico, una enfermera y un epidemiólogo en cada hotel. El personal médico en los hoteles observa a los turistas durante las 24 horas posteriores a su llegada, hasta que estén disponibles los resultados de las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa tras su llegada al país. En el caso de los hoteles hospitales (instalaciones a donde se trasladan las personas sospechosas o positivas asintomáticas a la Covid-19)no cuentan solo con personal médico, sino también con varios equipos para ofrecer tratamiento contra la Covid-19 adecuado a los turistas que lo necesitan, dijo el ministro de Turismo, Juan Carlos Granda.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...