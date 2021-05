Los palestinos consiguen la solidaridad de los pueblos, los sionazis el rechazo. Por Ramón Pedregal Casanova

La bandera Palestina guarda a los pueblos. Gracias al Pueblo Palestino hoy se conoce mejor a quienes tienen historia de asesinos, a quienes tienen como emblema e ideario el asesinato de todos los que no se le sometan. ¿Tienen algo que decir los regímenes árabes que últimamente se habían vendido al invasor imperialista de la amada tierra de los Santos Lugares?

¿A esta hora qué piensa hacer la Autoridad Nacional sobre los Acuerdos de Oslo? Es el momento, lo viene siendo desde aquella visita a Oslo, para presionar al enemigo del mundo. Todo han sido sacrificios y resistencias. ¿Se construirá la dirección única, la unidad, la cohesión entre las fuerzas libertadoras, o van a dejar que el sionazismo, unido, cohesionado, siga causando mártires y robando el país?

. Los medios de difusión prosionazis junto con los regímenes que les protegen, son armas de guerra que matan conciencias, y cuentan las bajas que causan en quienes no se mueven para defender al Pueblo Palestino, los medios prosionazis son la infantería que acompaña a los aviones que bombardean los centros de información internacional en Gaza, y se emplean a fondo para que no salga información que despierte a las gentes dormidas, cada vez menos, pues, Gracias al Pueblo Palestino hoy se conoce mejor a quienes tienen historia de asesinos, a quienes tienen como emblema e ideario el asesinato de todos los que no se le sometan.

. La provocación en la Mezquita de Al Aqsa recuerda a la del sionazi Ariel Sharon entrando con el ejército mercenario en el Lugar Santo profanándolo, crimen cometido desde 1948, los colonizadores se describen solos, ¿para qué les sirve bombardear un cementerio de Gaza dejando las tumbas destrozadas y esparcidos los restos de los mártires? Desprecian los sentimientos humanos, la cultura, la tradición representativa del pueblo, sus símbolos, los significados históricos y políticos, Gracias al Pueblo Palestino hoy se conoce mejor a quienes tienen historia de asesinos, a quienes tienen como emblema e ideario el asesinato de todos los que no se le sometan. El ejército recolonial, el ejército de colonos, que lleva a su lado su propia milicia privada, los tres mercenarios dedicados al crimen, asaltaron las casas de Sheikh Jarrah, y fracasaron, lo intentaron con la población de Wadi Hilweh, en los límites de la Ciudad Vieja, atentaron contra la Casa de Oriente en Jerusalén Este, contra la Escuela, y albergue para huérfanos de la masacre sionazi en Deir Yassin, un referente que clama contra los crímenes de los invasores. Pero se les atasca el cañón, y es que la conciencia del mundo les apunta. Las manifestaciones por el Pueblo Palestino y contra Israel y EEUU han recorrido el mundo.

. Gracias al Pueblo Palestino hoy se conoce mejor a quienes tienen historia de asesinos, a quienes tienen como emblema e ideario el asesinato de todos los que no se le sometan. La solidez de sus defensores, por eso, manifiestan numerosas grietas, algunos ejemplos: The Guardian ha declarado sentir vergüenza porque se equivocó al dar su apoyo en 1917 al Acuerdo Balfour, mediante el que los sionistas compraban su asentamiento en Palestina. También se han manifestado en la misma dirección algunos conocidos proisraelíes y otros han desaparecido del escenario ante el público: Peter Beinart, escritor y del AIPAC; Isaac Herzog, jefe de la Agencia Judía ha pedido a los jóvenes que por favor no abandonen al Estado judío; Jeffrey Goberg, el mayor propagandista del sionazismo en EEUU se ha ocultado; Eric Alterman ha declarado que Israel es puro apartheid; Nicholas Kristofha repetido con toda claridad: Israel es un Estado apartheid; el mismísimo New York Times ha sacado una declaración que lo señala lo mismo; Max Boot, neocon, ha declarado que el régimen israelí es expansionista y de apartheid; … algunos defensores del sionazismo en EEUU ya se distancian de semejante monstruo y temen que la gente que se mira en él lo abandone.

. La aristocracia europea y la gran burguesía capitalista de Europa y Estados Unidos simpatizaban con los nazis y les ayudaron a ir contra la Unión Soviética, solo cuando los nazis atacaron a sus propios países se sumaron a la lucha contra los criminales. La proeza de la resistencia del Pueblo Palestino ha puesto su causa en primer plano, nadie puede ignorar lo que hacen los sionazis, sus crímenes de lesa humanidad, sus crímenes de guerra, su apartheid, los pueblos del mundo han salido a las calles por Palestina, lo que nunca conseguirán los sionazis, el ente racista, el recolonialista, ningún pueblo clama en la calle por él, por Netanyahu, por el Acuerdo del siglo, por los regímenes árabes que se han vendido al sionazismo contra Palestina. El Pueblo Palestino está unido, la solidaridad internacional se ha manifestado así: es necesario una dirección única de todos los componentes de Palestina en su territorio.

Gracias al Pueblo Palestino hoy se conoce mejor a quienes tienen historia de asesinos, a quienes tienen como emblema e ideario el asesinato de todos los que no se le sometan.

