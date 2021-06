REDH Argentina: A propósito de LASA y sus “preocupaciones” sobre Cuba

A propósito de LASA y sus “preocupaciones” sobre Cuba

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Capítulo Argentina

Días atrás LASA (Latin American Studies Association) ha emitido una declaración manifestando su preocupación por el “trato que reciben académicos y académicas, intelectuales y artistas en Cuba”[1]. A renglón seguido dice, sin embargo, que esa institución “ha mantenido relaciones académicas duraderas con investigadoras e investigadores cubanos” a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La contradicción que expresa su comunicado es evidente: en sospechosa coincidencia con la campaña impulsada desde Miami por el incidente de la publicitada “Operación San Isidro”, LASA se preocupa – ahora, cuando nadie ni nada lo hacía esperar- por un presunto destrato que estarían sufriendo los “académicos, intelectuales y artistas” en Cuba. Por supuesto que no aporta ni una sola prueba pero, dicho esto, reconoce que durante décadas pudo llevar a cabo diversas actividades con las y los colegas de Cuba sin la menor interferencia de las autoridades de la Isla. En efecto, jamás hubo veto alguno a los eventos organizados por LASA dentro de Cuba y tampoco se coartó la libertad de los académicos o las académicas cubanas invitadas a concurrir a eventos de esa organización en Estados Unidos, cosa que sí hace Washington con intelectuales y pensadores críticos de Latinoamérica y el Caribe invitados a participar en eventos académicos que tienen lugar en ese país. LASA nunca tuvo que negociar con el gobierno cubano quiénes participarían en sus actividades, pese a la abierta e incesante hostilidad del gobierno de Estados Unidos en contra del país caribeño.

Desde hace décadas, los pueblos de América Latina y el Caribe están a la espera de una enérgica condena de LASA al bloqueo que sufre Cuba. Resulta muy loable su exhortación a defender el principio de no intervención y la vigencia de los derechos humanos. No obstante, en relación a lo primero esa crítica debería ser dirigida en contra de Washington, porque es Estados Unidos y no Cuba el país cuyo gobierno ha hecho del intervencionismo en terceros países una obscena costumbre, promoviendo golpes de estado y desestabilizando gobiernos democráticos en todo el mundo. Y muy especialmente en Latinoamérica y el Caribe.

En esta línea, la postura hecha pública por LASA en su página web después del robo del triunfo electoral de Evo Morales en las elecciones del 2019 –concebido por Washington y ejecutado por la OEA con el protagonismo de Luis Almagro– y la indisimulada justificación del golpe de estado que le sucedió, constituye un oprobio que no creemos pueda ser borrado del historial de LASA por décadas.

Y si de derechos humanos se habla, nos permitimos recordar que la jurisprudencia internacional establece que el bloqueo impuesto sobre Cuba por Estados Unidos constituye una flagrante violación de los derechos humanos, lo que apenas si ha originado un tibio reproche por parte de LASA. También sorprende que en un momento en que arrecia la brutal represión en contra del hermano pueblo de Colombia y -cuyas fuerzas de seguridad asesinan, violan, torturan, desaparecen y encarcelan a centenares, o inclusive millares de personas- los latinoamericanistas estadounidenses hagan manifiesta su preocupación, en muy duros términos, por la situación de esos derechos en Cuba, pero de modo muy atenuado –casi con sordina– en una tibia declaración acerca de las masacres que hace tiempo viene perpetrando el gobierno de Iván Duque en Colombia, especialmente en las últimas semanas.

En suma: es evidente que esta declaración pública de LASA acerca de Cuba no es inocente sino que está coordinada con la reciente ofensiva lanzada por los sectores más radicalizados de la derecha estadounidense y la mafia anticastrista de Miami en contra de la Revolución Cubana, desesperados porque ni el bloqueo ni la pandemia logran poner de rodillas a la patria de Martí y Fidel. La REDH Argentina expresa su estupor por este verdadero baldón para LASA, al prestarse a ese juego.

REDH Argentina, Viernes 4 de junio de 2021

Adhesiones para la carta de la REDH Argentina en respuesta a LASA (Latin American Studies Association) de Estados Unidos.

Franz Hinkelammert, Investigador del Departamento Ecuménico de Investigaciones-DEI, de Costa Rica (Alemania).

John Smith, International College, University of Sheffield (Reino Unido).

Ramón Grosfoguel, Ethnic Studies Department, University of California-Berkeley (Estados Unidos).

Atilio A. Boron, Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard. Integrante de la REDH (Argentina)

Michael D. Yates, Director Editorial de la revista y casa editora Monthly Review Press (Estados Unidos)

Josefina Morales, Doctora e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, IIEc-UNAM (México).

Arnold August, Miembro de LASA, Sección Cuba. Integrante de la REDH (Canadá).

Thierno Diop, Investigador de CLACSO, Profesor de Enseñanza Superior (Senegal).

Marcos Roitman Rosenmann, Sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid (Estado Español).

Paulo Nakatani, Profesor de posgraduación e Investigador de la Universidad Federal de Espírito Santo (Brasil).

Adrián Sotelo Valencia, Profesor-Investigador de la UNAM (México).

Yves Dorestal, Doctor de la Universidad de Francfort [Alemania], profesor en la Universidad del Estado (Haití).

Stella Calloni, Investigadora y escritora, Integrante de la REDH (Argentina).

Paula Klachko, Socióloga de la Universidad de Buenos Aires, Dra. En Historia por la Universidad Nac. De La Plata, coordinadora de la REDH Cap. Arg. (Argentina)

Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH, Morelos, integrante de la REDH (México).

Orlando Caputo Leiva, economista de la Universidad de Chile; investigador del CESO [antes del golpe de estado del general Pinochet] (Chile).

Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina (SEPLA) (América Latina)

Comité Académico del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) (Argentina)

Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY) (Paraguay)

John Catalinotto, City University of New York (Estados Unidos)

Nayar López Castellanos, Director del Centro de Estudios Latinoamericanos-CELA-UNAM, integrante de la REDH (México).

Néstor Kohan, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC, UBA y CONICET, integrante de la REDH (Argentina).

Héctor Díaz-Polanco, antropólogo, sociólogo, integrante de la REDH (México).

Claudio Katz, Investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC- UBA y CONICET, integrante de la REDH (Argentina).

Vicente Zito Lema, escritor, dramaturgo y abogado de Derechos Humanos, integrante de la REDH (Argentina).

Horacio Luis González, sociólogo, docente, ensayista, integrante de la REDH (Argentina).

Carlos Fazio, Universidad Nacional Autónoma de México, integrante de la REDH (México).

Mabel Thwaites Rey, Directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe –IEALC, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y CLACSO (Argentina)

Alhelí González Cáceres, Presidenta de la Sociedad de Economía Política (Paraguay).

Fernando Buen Abad Domínguez, semiólogo, integrante de la REDH (México).

Beatriz Rajland, investigadora en Teoría del Derecho y docente de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la REDH (Argentina).

Graciela Galarce, economista de la Universidad de Chile (Chile).

Julio Gambina, economista, Coordinador de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, integrante de la REDH (Argentina).

José Ernesto Schulman, Presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Argentina).

Arantxa Tirado Sánchez, Universidad Autónoma de Barcelona, integrante de la REDH y miembro de LASA (España).

Plínio de Arruda Sampaio Jr., Investigador de la Universidad Unicamp (Brasil).

Jairo Estrada, Profesor-Investigador de Ciencia Política de la Universidad Nacional (Colombia).

Najeeb Amado, Investigador de CLACSO y de la Sociedad de Economía Política (Paraguay).

Claudia Viviana Rocca, Asociación Americana de Juristas, integrante de la REDH (Argentina)

Amanda Latimer, Universidad de Kingston (Reino Unido)

Tania Carranza, UACM, Latinoamericanista (México).

Ingo Schmidt, Athabasca University (Canadá)

Marcelo Oscar Delgadillo Vargas, Director de la revista Bolivia de pie, abogado (Bolivia)

Camille Chalmers, Profesor Université d’Etat d’Haïti Director de PAPDA, integrante de la REDH (Haití)

José Seoane, sociólogo, Instituto Tricontinental de Investigación Social, integrante de la REDH (Argentina).

María Fernanda Pérez Ochoa, antropóloga, Escuela Nacional de Antropología e Historia- ENAH (México).

Flabián Nievas, Profesor de la UBA. Investigador del CONICET (Argentina).

Miguel Rossi, docente de la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET (Argentina).

Tatiana Coll Lebedeff. Dra. en Sociología, profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional (México).

Pablo Vommaro, Posdoctor en Ciencias Sociales, por la Universidad Católica de Sao Paulo y Coordinador de CLACSO-Argentina, investigador del CONICET (Argentina).

Javier Calderón Castillo, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, integrante de la REDH (Colombia-Argentina).

Simona Violetta Yagenova, docente universitaria, FLACSO – REDH (Guatemala).

Miguel Mazzeo, escritor y docente de la Universidad de Buenos Aires-UNLa, integrante de la REDH (Argentina).

Tim Anderson, Director Centre for Counter Hegemonic Studies, Sydney, integrante de la REDH (Australia)

Fernando Hugo Azcurra, economista (Argentina).

Gabriela Roffinelli, docente de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la FISYP (Argentina).

Rodolfo Gómez, docente de la Universidad de Buenos Aires y coordinador de los Grupos internacionales de Trabajo de CLACSO (Argentina).

David Chávez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador (Ecuador).

Edgars Martínez Navarrete, antropólogo e investigador de la UNAM (México – Chile).

Mía Sichique, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Universidad Central del Ecuador (Ecuador).

José Enrique González Ruiz, abogado y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Daniel Bernardo Sazbón, profesor, investigador UBA-UNLP-UNAJ (Argentina).

Ana María Aragonés Castañer, Investigadora de LIEC, UNAM (México).

Clara Algranati, socióloga, docente e investigadora en Sociología, UBA (Argentina).

Marielena Mújica Piña, doctora en Sociología profesora-investigadora de la Universidad Pedagógica de México (México).

Emilio Taddei, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC y del CONICET, integrante de la REDH (Argentina)

Alexia Massholder, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC y del CONICET (Argentina)

Carla Wainsztok, Doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA (Argentina).

Diego G. Baccarelli Bures, profesor de la Universidad de Buenos Aires y UNLaM (Argentina).

María Alicia Gutiérrez, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC, Master en Estudios Europeo-Latinoamericanos, Bradford University, Inglaterra (Argentina).

Alejandra Oberti, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC, doctora en Ciencias Sociales y docente de la UBA (Argentina).

Luis Felix Blengino, docente UBA y UNLaM e investigador de CONICET (Argentina).

Nuria Giniger, investigadora del CONICET (Argentina).

Cristián Sucksdorf, Docente de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

César Navarro, investigador en el Instituto Mora de México (México).

Hernán Ouviña, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC, profesor de la UBA e investigador de CLACSO (Argentina).

Martín Ogando, sociólogo y docente de la Universidad de Buenos Aires, integrante de la REDH (Argentina).

Rocco Carbone, investigador del CONICET, UNGS (Argentina – Italia).

Flavia Marina Acosta, investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC, doctora en Ciencias Sociales y docente de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Jorge Manuel Gil, profesor titular, investigador y ex rector UNPSJB (Argentina).

Patricio A. Brodsky, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Alberto Noè, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires (Argentina)

Mara Espasande, docente de la Universidad Nacional de Lanús, integrante de la REDH (Argentina).

María Inés Jorquera, historiadora, integrante de la REDH (Argentina).

Luis Wainer, sociólogo, investigador (CCC-UBA-UNLP-UNDAV), integrante de la REDH (Argentina).

Jorge Alonso, Ciesas Occidente (México).

Guillermo Wierzba, economista, integrante de la REDH (Argentina).

Carlos Salas Páez, economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (México).

Paula Vidal Molina, Universidad de Chile (Chile).

Ángel Guerra Cabrera, Centro de Educación Casa Lamm. Ciudad de México, integrante de la REDH (Cuba-México).

Raúl Romero, IIS – UNAM (México).

Javier Larraín, profesor de Historia y Geografía (Chile).

Mariana Fiordelisio Coll, doctorante en Sociología y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Angélica García González, doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Oscar Ugarteche, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (México).

Arturo Bonilla, doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Maximiliano Riesnik, docente de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Samuel Sosa, Fuentes Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Manuel Cabieses, periodista, director de la revista Punto Final (Chile).

María Seoane, periodista, escritora, integrante de la REDH (Argentina).

Telma Luzzani, periodista, investigadora, integrante de la REDH (Argentina).

Ana María Ramb, escritora, investigadora, integrante de la REDH (Argentina).

Carlos Aznárez, periodista, director de Resumen Latinoamericano, integrante de la REDH (Argentina).

Jorge Rachid, médico y escritor, integrante de la REDH (Argentina).

Andrea Vlahusic, abogada, copresidenta de MOPASSOL, integrante de la REDH (Argentina).

Modesto Emilio Guerrero, periodista, escritor (Venezuela-Argentina).

Regine Bergmeijer, psicóloga social, integrante de la REDH (Holanda-Argentina).

Gustavo Veiga, periodista del periódico Página 12, integrante de la REDH (Argentina).

Juliana Marino, ex embajadora argentina en Cuba, integrante de la REDH (Argentina).

Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, integrante de la REDH (Argentina).

Alejo Brignole, escritor, integrante de la REDH (Argentina).

José Luis Borges, editor del diario La juventud (Uruguay)

Gonzalo Armúa, comunicador social, integrante de la REDH (Argentina).

Magalí Gómez, comunicadora social, docente, investigadora, integrante de la REDH (Argentina).

Germán Leyens, docente y gestor cultural, integrante de la REDH (Chile-Argentina).

Alejandra Guzzo, productora y realizadora de cine (Uruguay-Argentina).

Fernando Gabriel Krichmar, psicólogo y director de Cine (Argentina).

Omar Neri, cineasta (Argentina).

Aurelio B. R. Narvaja, editor de libros, integrante de la REDH (Argentina).

Daniel Horacio Randazzo, gestor cultural (Argentina).

Fernando Roperto, editor de Acercándonos Ediciones, integrante de la REDH (Argentina).

Fernando Arellano Ortiz, director Observatorio Latinoamericano (Argentina).

Hernán Cardo, militante político, editor de Quinto Poder (Argentina).

Martín García, comunicador social, director de la Red NAC&POP. (Argentina).

Esteban Diotallevi, periodista, Director del diario El Argentino (Argentina).

Julio Moyano, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC, Magíster en Metodología de la Investigación Científica (UNER) (Argentina).

Vanesa Ciolli, Investigadora en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC (Argentina).

Martín Mosquera, Investigador en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC (Argentina).

Fernando Toyos, Investigador en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC (Argentina).

Mariela Baladron, Investigadora en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC (Argentina).

Romina Carrillo, Investigadora en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC (Argentina).

Roxana Sánchez, Investigadora en formación del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe – IEALC (Argentina).

Ariel Harlich, profesor (Argentina).

Nicolás Centurión, analista político, colectivo Periferia y CLAE, (Uruguay).

Araceli Bellotta, historiadora. Presidenta del Concejo Deliberante de Moreno Dirigente política (Argentina).

María Lucrecia Hernández, abogada, integrante de la REDH (Argentina).

Beinusz Szmukler, jurista, integrante de la REDH (Argentina)

Paola Gallo, abogada y presidenta de EFAC, integrante de la REDH (Argentina).

Jorge Rivas, ex Diputado Nacional y Director de Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte (Argentina).

Paula Giménez, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), integrante de la REDH (Argentina).

Daniel Devita, músico popular, integrante de la REDH (Argentina).

Matías Caciabue, docente universitario, investigador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico – CLAE, integrante de la REDH (Argentina).

Norberto Bacher, bioquímico (Argentina).

Tania Ferreira, militante Comité Internacional Lula Presidente 2022, integrante de la REDH Arg. (Brasil).

Julieta Grinspan, actriz, dramaturga, integrante de la REDH (Argentina).

Araceli Matus, musicoterapeuta. Presidenta de la Fundación Mercedes Sosa (Argentina).

Pablo Goodbar, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Argentina).

Manuel Santos Iñurrieta, actor, director, dramaturgo, integrante de la REDH (Argentina).

Costas Isychos, integrante de la REDH (Grecia).

Carlos López, parlamentario, Diputado del Parlasur, integrante de la REDH (Argentina).

Patricia Malanca, cantante de tango, integrante de la REDH (Argentina).

María de los Ángeles Troitiño, Sec. General CTA Autónoma Lomas de Zamora (Argentina).

Soledad Torres, vocera territorial del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Argentina).

Susana Ancarola, militante de Derechos Humanos (Argentina).

Juan Anzorena, gremialista CTA Autónoma (Argentina).

Norberto Señor, Sec. de Comunicación de CTA Autónoma (Argentina).

Héctor Bernardo, periodista, UNLP, integrante de la REDH (Argentina)

Paula Ferré, trovadora, integrante de la REDH (Argentina).

Txema Sánchez, comunicador, militante social (España).

Juan Luis González Pérez, analista internacional (España).

Sandra Zapatero, integrante del Consejo directivo de la Asociación Bancaria (Argentina).

Farooque Chowdhury (Bangladesh).

Paul Kelemen (Reino Unido)

MOVIMIENTOS SOCIALES

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos.

Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Argentina).

Frente Popular Darío Santillán – Corriente Plurinacional (Argentina).

Izquierda Latinoamericana Socialista (Argentina).

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Argentina).

Movimiento 8 de Abril (Argentina).

SIGUEN LAS FIRMAS…

…………………..

[1]https://lasaweb.org/es/news/pronunciamiento-proteccion-derechos-humanos-cuba/?fbclid=IwAR1OR856qZGp2C8-0_jNetBQDDt-XFWPdJGWnoWwaQ3SdwPTYAe8h_X_yOw

Fuente: REDH-Argentina

Me gusta esto: Me gusta Cargando...