Fernando Buen Abad, «La prensa corporativa como máquinas de guerra mediática». (Vídeo)

Los compañeros Tania Zepeda y Arsinoé Orihuela entrevistaron al Dr. Fernando Buen Abad, profesor-investigador de la Universidad de Lanús, y especialista en comunicación política y guerras mediáticas. Una de las conclusiones más o menos compartidas por todos los analistas y militantes es que los ataques mediáticos contra el gobierno que encabeza el Presidente López Obrador cobraron factura en las elecciones intermedias. Y sobre esta materia versó la entrevista. Al respecto el Dr. Fernando Buen Abad advierte que, efectivamente, está en curso una guerra mediática contra una serie de líderes populares en América Latina, desde Lula da Silva en Brasil hasta López Obrador en México, y otros casos, no menos emblemáticos, como el de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. Afirma, además, que el principal problema radica en que no existe una estrategia regional para contrarrestar tal asedio. E insiste en la pertinencia de caracterizar a la prensa corporativa como “Máquinas de guerra mediática” y no como “medios de comunicación”. Y finalmente alerta sobre la necesidad de democratizar el espectro comunicacional, amplificando el acceso a campesinos, trabajadores, estudiantes etc, y garantizando la igualdad de condiciones.

