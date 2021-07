Gilberto Ríos, «#Cuba es un país del Caribe sitiado por varias plataformas militares». (Vídeo)

Gilberto “Grillo” Ríos, Partido Libertad y Refundación, LIBRE: “Cuba es un país el Caribe sitiado de varias plataformas militares”

Por Dick & Miriam Emanuelsson & Huezo

“EEUU están fijando posiciones militares en el Caribe para una posible agresión militar a los países que han logrado liberarse en la zona del Caribe”, dice el líder de la izquierda hondureña, Gilberto “Grillo” Ríos, del partido Libertad y Refundación, Libre.

Sostiene que EEUU han perdido muchas posiciones en el terreno político en Latinoamérica y en el mundo.

“De tal manera que a nuestro criterio, el asesinato de presidente Juvenil Moise en Haiti no tiene que ver con la política norteamericana sino de capital transnacionales que ahora supera el control del hegemónico norteamericano. Eso significa, que los norteamericanos ya no pueden garantizar la seguridad de un presidente en una de sus sub colonias. Porque era un presidente que respondía a todos sus intereses”.

