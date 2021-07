La unidad histórica de Nicaragua, Venezuela y Cuba, ante un enemigo común. Por Ramón Pedregal Casanova

La vieja frontera imperial, que había quedado rota para los imperios europeos en el siglo XIX y había sido reconstruida por los Estados Unidos en el siglo XX, quedaba deshecha definitivamente en Cuba el 19 de abril de 1961. Con la nueva época se iniciaba una etapa de luchas más duras, más desenfrenadas. Pero la Historia enseñaba que todo lo que había sucedido en un país del Caribe tendería a suceder más tarde o más temprano en los demás, y que cada acontecimiento importante estaba encadenado a uno anterior.

Del libro De Cristóbal Colón a Fidel Castro (II) (El Caribe, frontera imperial) Autor, Juan Bosch.

Tres notas de Venezuela, Nicaragua, y Cuba, que no verá en los medios imperialistas:

1ª nota. Venezuela. La independencia, lo que el enemigo no entiende.

Hace 200 años, el 24 de junio de 1821, las fuerzas de Simón Bolívar vencieron al ejército real español en la batalla de Carabobo, unos 200 kilómetros al oeste de Caracas, Venezuela. Cinco días más tarde, Bolívar entró triunfante a Caracas. La fortaleza española de Cartagena y Puerto Cabello habían sido tomadas por el ejército libertador, haciendo imposible que España recuperara el poder. En Cúcuta, se reunió un congreso para redactar una nueva constitución y elegir a Bolívar como el presidente. Bolívar, ahora a la cabeza de la República de la Gran Colombia (actualmente Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador), no descansaría. Se montó en su caballo y se dirigió al sur hacia Quito, donde todavía había fuerzas españolas, que acabarían siendo derrotadas el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha. Tomaría otros dos años sacar por completo a las fuerzas españolas del hemisferio, pero la tendencia era inevitable. Carabobo había quebrado el espíritu imperialista de la monarquía española. La monarquía española había perdido su control sobre América, pero pronto emergieron otras amenazas. El 2 de diciembre de 1823, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, declaró ante el congreso que las Américas ya no eran dominio de las antiguas potencias europeas. Pero la Doctrina Monroeno implicaba que las diversas partes de las Américas, incluyendo la Gran Colombia, tengan soberanía. La Doctrina significaba que Estados Unidos podía comportarse en el hemisferio como si fuera un viejo poder imperial, una tendencia que se haría cada vez más clara a medida que mejoraba la tecnología militar estadounidense. Los objetivos de la Doctrina Monroe se hicieron evidentes de dos modos. Primero, por el comportamiento de EE. UU., cuyas fuerzas armadas intervinieron directamente en todo el continente, desde Perú (1835-36) hasta Guatemala (1885), Cuba y Puerto Rico (1898). Segundo, por el corolarioa la Doctrina del presidente Theodore Roosevelt en 1904, que incluía el derecho de EE. UU. a actuar —en palabras de Roosevelt— como una “potencia policial internacional” en el hemisferio. https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/25-revolucion-bolivariana/

“Lo que el imperio no entiende ahora es lo mismo que el rey español no entendía hace 200 años, que nosotros preferimos vivir en libertad y no de rodillas” presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jorge Rodríguez.

2ª nota. Nicaragua. La financiación imperialista de sus mercenarios.

USAID y otras entidades gubernamentales de Estados Unidos han enviado sumas astronómicas de dinero a ONG para un país pobre de solo 6,5 millones de personas. Una comparación de la riqueza de los dos países hace que las cifras sean aún más escandalosas. El PIB de Nicaragua es de alrededor de $ 12 mil millones, mientras que el PIB de los Estados Unidos es de alrededor de $ 21 billones, lo que hace que la economía estadounidense sea más de 1.750 veces mayor que la de Nicaragua. Multiplicamos las cifras de dinero enviado a Nicaragua por 1,750 para mostrar lo que significaría una suma equivalente en los EE. UU. Cuando comparamos poblaciones, nos hemos ajustado de esta manera: Nicaragua tiene 6.5 millones de personas, Estados Unidos tiene 331 millones. Este número representa el 8% de la población.

¿Y si Rusia enviara $ 281 mil millones a organizaciones no gubernamentales estadounidenses?

Eso es el equivalente – ajustando por el PIB del país – de lo que ha sucedido en Nicaragua desde 2015. USAID ha enviado $ 160, 586,742 a ONGs nicaragüenses principalmente para “medios independientes” y “capacitación en democracia y ciudadanía para jóvenes”.

¿Y si Rusia invirtiera 17.500 millones de dólares en Fox News, Breitbart e Infowars?

Eso es el equivalente a lo que ha sucedido en Nicaragua desde 2009. USAID ha gastado al menos $ 10 millones en medios de comunicación de la oposición para «programas de fortalecimiento de los medios». Muchos de estos medios son operaciones marginales extremadamente bien financiadas sin más integridad periodística que Alex Jones.

https://afgj.org/nicanotes-what-if-it-happened-like-this-in-the-us?eType=EmailBlastContent&eId=d05dd2ff-47ce-4821-9251-71d84e711e20

3ª nota. Cuba. La comunidad internacional manifiesta: Abajo el bloqueo.

. Con una votación tan impactante como en otras ocasiones históricas, fue aprobada este miércoles, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución de Cuba contra el bloqueo por 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

En la votación se registraron tres abstenciones (Colombia, Ucrania y Brasil) y solo votaron en contra del levantamiento del cerco económico Estados Unidos e Israel.

Por consenso, se aprobó el documento propuesto, titulado «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

Tras conocerse los resultados de la votación, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó en Twitter: 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Así reacciona el mundo a la demanda cubana. Son ya 28 años de rechazo mundial al #Bloqueo. Los bloqueadores se quedan sin argumentos. Los solidarios refuerzan su apoyo. #EliminaElBloqueo.

En un segundo mensaje, agregó: «Volvimos y volveremos a la Asamblea General de @ONU_es, mientras exista el #Bloqueo. Porque respetamos a la comunidad internacional, tanto como la desconoce e irrespeta el imperio. #EliminaElBloqueo».

http://www.granma.cu/cuba/2021-06-23/asi-reacciono-el-mundo-a-la-demanda-de-cuba-184-naciones-contra-el-bloqueo-de-estados-unidos-video

. Todas las noticias que publican los medios de difusión de los intereses imperialistas sobre éstos tres países independientes son negativas. Ninguno hace titulares con el nombramiento de Nicaragua en la ONU para que presida la XLII Conferencia de la FAO (Organización de NNUU para la Agricultura y la Alimentación). Nicaragua, se ve sometida al escándalo por la detención de implicados en el cobro de fondos estadounidenses para promover la desestabilización del país. Desde la ultraderecha más recalcitrante hasta la seudoizquierda que habla de democracia mientras oculta las operaciones de injerencia de EEUU, que filtra dinero a organizaciones que se dicen pacíficas pero actuan en la ilegalidad, que no declaran quién las sostiene y cuál es el fin de los fondos que les han sido descubiertos, todos esos que se rasgan las vestiduras para atacar a Nicaragua promoviendo su desestabilización, todos buscan su nivel de lenguaje que ajuste la asimilación de sus lectores y escuchantes al clima que oculte la historia del país, los delitos de los mercenarios de EEUU, y el mismo lenguaje habra un conducto que justifique el delito que han cometido sus defendidos. El objetivo de los encausados es negar el valor antiimperialista de sus elecciones independientes y soberanas, y el estado profundo yanqui promueve ante la próxima cita electoral, como en 2018 financiar a las bandas terroristas que extremándo el bloqueo desgasten a la revolución popular y llamen al imperio para que invada, ya han empezado, ya se les oye, ya emplean todos los medios de propaganda para justificar el genocidio, el acto de guerra, la agresión al Derecho de las Naciones a su Libre Autodeterminación aprobado en la ONU.

. La campaña arrancó con los empleados yanquis en el Senado imperial presentando lo que denominaban Ley Renacer (Reforzando la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral), con la que ponían por escrito su deseo de atacar a Nicaragua con tantas sanciones como fuese posible, ¿ilegales?: completamente ilegales, unilaterales, y para que su aplicación fuese más dañina la seguirían los gobiernos de los antiguos imperios y sus subalternos. Con ese artílugio que llamaban Ley Renacer quieren titular a Nicaragua como amenaza para EEUU. La misma mentira que han aplicado a otros para destar la guerra y apoderarse de sus riquezas. Eso es el imperio. Ninguno de sus aliados, antiguos imperios coloniales, quiere que se sepa que Nicaragua es un país que ni por sus dimensiones, ni por su número de población, ni por su poder económico, ni por su negación de las guerras y de las armas, representa lo que dicen. Nicaragua es tan pacífica que hasta en sus calles tiene las tasas más bajas de homicidios de toda la región, la prueba la aportan los organismos internacionales. Otra cosa más que no van a dar a conocer los medios publicitarios de los interese imperiales, el desarrollo de Nicaragua es tan ejemplar que convierte a la nación en una de las pocas que han alcanzado los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. ¿Cómo puede ser una amenaza y menos para el monstruo que es EEUU? Lo que oculta quien quiere dominar el mundo y tiene en su doctrina Monroe el propósito de poseer América del Sur, es que Nicaragua es un ejemplo de paz y de independencia, un país en el que la mayoría lleva adelante un cambio trascendental en la Historia: vivir libres de quien les invadió, asesinó a su héroe nacional, y les sometió colonialmente. La isteria de EEUU se fundamenta en la ocultación de lo que significa un ejemplo de alternativa revolucionaria a su parasitismo, a su explotación de los seres humanos y de los recursos de todos los países.

. Nicaragua, un país con 6,3 millones de habitantes, pacífico hasta ser uno de los 10 países que menos armas tiene en el mundo, que ha reducido la pobreza de su pueblo de manera radical, país en el que su pueblo tiene asegurada la alimentación, la atención sanitaria, la energía, y de ésta su mayor parte es por renovables, que no tiene emigración, que no conoce la droga ni los carteles mafiosos, – nada de eso puede decir de su país y su pueblo el régimen estadounidense – Nicaragua se va a ver bloqueado financieramente en las instituciones internacionales, otro genocidio más como los que ha disparado contra Venezuela y Cuba, ¿ven?, siempre por el mismo motivo: su independencia, su soberanía, países pacíficos y que desarrollan su actividad tanto interna como externa en busca de la igualdad, la justicia social, y la fraternidad entre los pueblos. Nada de eso pueden sostener EEUU ni sus seguidores, incluidos los empleados que, como mercenarios, les hacen de avanzadilla, ahora ocultando quiénes son realmente los detenidos en Nicaragua: la Historia les señala.

Por eso, Venezuela, Nicaragua, y Cuba, son una unidad histórica ante un enemigo común.

