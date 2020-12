Cuba, en voz alta. Por Beto Almeida

Leí un artículo en el diario O Globo bajo el título «Los extranjeros defienden una isla de Cuba que ya no existe», y, como brasileño, me siento llamado a restaurar la verdad ante tan injusta declaración de los cineastas ganadores del Festival de Cine de Ceará, con la película “A Half Voice”. Conozco suficientemente la línea editorial golpista del diario O Globo, vocero de la ideología y los intereses colonialistas en nuestro país, y, absolutamente seguro de que no abren espacios para el debate plural, me dirijo a “Pátria Latina”, un diario nacido después del Congreso Latinoamericano de Periodistas, en 2001, al que asistió Fidel Castro en los 4 días de sesiones, participando activamente en los debates.

Es sorprendente que las ciudadanas cubanas Patricia Pérez y Heidi Hassan, formadas en un sistema educativo cualificado, público y gratuito, reconocido internacionalmente, no mencionaran ni un solo momento que la Isla de Cuba está bajo un ataque cada vez más riguroso, impedidos de comprar petróleo para sus demandas energéticas básicas, obstaculizada en vender sus medicamentos avanzados a escala internacional.

Cómo se dice que “la isla de Cuba es un país que ya no existe”???. ¿Quizás el único país del mundo que ha tomado las armas para combatir al Ejército del régimen del Apartheid que invadió criminalmente Angola, derrotándolo, escribiendo una página inapelable de internacionalismo proletario, ¿no existe más? Y la declaración de Mandela reconociendo que “le debemos a Cuba el fin del Apartheid! «¿ No existe más»?

Está claro que Cuba necesita avanzar, corregirse, pero ¿qué pasa con España, donde viven las dos cineastas, que participo en la opresión del pueblo del Sáhara Occidental y fue parte activa de las agresiones colonialistas de la OTAN contra Libia e Irak? «¿Están de acuerdo los intelectuales españoles en que habría plena libertad en la patria de Picasso y Buenaventura Durruti?»

“Ya no hay Isla de Cuba” que envió Brigadas Médicas para salvar vidas en Italia, Argentina y en varios países, en la lucha contra el Covid-19 ¿Y la censura que ejercen los medios capitalistas sobre esta noble solidaridad de una isla que, a pesar de sus modestos recursos materiales, los comparte con otros pueblos?

“Ya no hay Isla de Cuba” que acaba de producir la vacuna Soberana, la cual, mediante convenio con la OPS, se ofrecerá gratuitamente a varios países latinoamericanos ¿Ya no existe la Isla de Cuba que, junto a la Venezuela Bolivariana está organizando un Banco de Vacunas en el ámbito del ALBA para combatir la pandemia de coronavirus?

Ciertamente, habrá muchas correcciones por hacer en la isla de Cuba, pues señalo que hay debate en los círculos intelectuales y periodísticos cubanos, especialmente en torno a la producción y suministro de alimentos, y también sobre la necesidad de un uso más efectivo de la energía de la biomasa, como recomendó el Che Guevara, cuando creó el Instituto Cubano de Investigaciones sobre Derivados de la Caña. Pero para ello, Cuba debe tener acceso a líneas de crédito internacionales, debe dejar de ser blanco de agresiones y sanciones permanentes por parte de Estados Unidos, y debe levantarse de inmediato el bloqueo que se le ha impuesto criminalmente durante décadas. Este país maltratado, bloqueado, sancionado también sigue existiendo, pero produciendo vacunas, exhibiendo indicadores educativos muy superiores a los de países como Brasil, uno de los países más ricos y desiguales del mundo, que ni siquiera ha logrado erradicar el analfabetismo, pero nada de esto mereció la atención de los premiados cineastas.

Qué oportunidad se ha perdido para informar a nivel internacional que esa isla de Cuba, que sí existe, es el único país del mundo que produce un medicamento que previene la amputación de miembros por la enfermedad conocida como pie diabético. No quiero que los cineastas padezcan esta enfermedad, pero si la mala suerte los golpea, sabrán perfectamente dónde pueden obtener ayuda médica. Y en este caso, sería justo proclamar, en voz alta, no a medias, ¡es en la Isla de Cuba donde hay!

Beto Almeida, periodista brasileño e integrante de la Red en Defensa de la Humanidad

