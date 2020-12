Red Nacional de Solidaridad con Cuba (NNOC), “¿Los derechos humanos de San Isidro?”

Mira quién habla.

La Red Nacional de Solidaridad con Cuba (NNOC) condena y refuta enérgicamente la reciente declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la detención de un miembro del «Movimiento de San Isidro».

Los Estados Unidos afirman falsamente que el individuo fue atacado por ejercer su libertad de expresión. Más cínicamente aún, afirma que los Estados Unidos se solidarizan con el pueblo cubano y piden que se respeten los derechos humanos.

Este es el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos que se ha centrado en financiar, alentar y provocar la «disidencia» en Cuba; interferir en los asuntos internos de Cuba; utilizar los recursos de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana para beneficiar materialmente a los individuos y grupos que están siendo utilizados para fomentar el malestar y descontento social.

Este vergonzoso enfoque en los derechos humanos emana de un país que gasta millones para negar a los cubanos los principales derechos humanos: el derecho a la vida en pleno desarrollo, el derecho a la salud, la educación y la cultura, el derecho a la soberanía de todo un pueblo a decidir su destino de acuerdo a sus principios y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Esta protesta fue en respuesta a un individuo en Cuba que fue arrestado de acuerdo con las leyes cubanas. Compare esto con la acción de la policía de los EE.UU. que resultó en la muerte de George Floyd y otras innumerables víctimas de acciones judiciales y extrajudiciales. Contraste el número per cápita de personas encarceladas en los Estados Unidos no sólo en comparación con Cuba sino con cualquier otro país. Los Estados Unidos no tienen autoridad alguna para señalar con el dedo y reivindicar la supremacía moral del respeto a los derechos humanos.

Estamos seguros de que el mundo ve esta cínica acción de los EE.UU. como lo que realmente es: La continuación de la política de subvertir la soberanía de la República de Cuba a través de un bloqueo inhumano destinado a crear la asfixia económica y exacerbar el sufrimiento de toda la población.

El mundo ve la hipocresía de los Estados Unidos, cuya larga y bien documentada historia consiste en atacar violentamente a sus propios ciudadanos cuando participan en protestas pacíficas contra la guerra, el racismo, la segregación, la pobreza y el derecho de los inmigrantes.

El mundo no está ciego, se está asociando con Cuba y participando en investigaciones científicas y sanitarias significativas y aceptando la generosa experiencia de la comunidad médica cubana. Trabajadores de la salud, médicos, enfermeros y especialistas cubanos están colaborando en 39 países en la lucha contra la COVID-19.

Miles de personas y grupos están apoyando la campaña internacional para otorgar el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Médica internacional Henry Reeve.

Mientras el resto del mundo aprovecha las oportunidades de intercambio cultural, científico, deportivo y académico con Cuba, los Estados Unidos niegan a su pueblo el derecho humano de viajar e intercambiar con nuestros hermanos cubanos.

Los Estados Unidos siguen persiguiendo una obsesión fallida durante 60 años que pretende el cambio de régimen. Esta ha sido la política de EE.UU. desde el Triunfo de la Revolución de 1959, independientemente del partido político en la Casa Blanca.

Hacemos un llamamiento a todos los miembros de la Red NNOC para que continúen exigiendo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y se respeten los derechos soberanos del gobierno cubano y de su pueblo.

Copresidentes de la NNOC

Nalda Vigezzi

Alicia Jrapko

Cheryl LaBash

Gail Walker

Mimut Nuhu

