Homenaje a José Martí, el más universal de los cubanos

Dossier del capítulo cubano de la Red en Defensa de la Humanidad dedicado al 168 Aniversario del Natalicio de José Martí.

“De él recibimos igualmente su inspirador patriotismo y un concepto tan alto del honor y de la dignidad humana como nadie en el mundo podría habernos enseñado”.

Fidel Castro

29 de enero de 2003. Discurso pronunciado en homenaje al 150 aniversario del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí.

Mensaje de Ernesto Villegas, Ministro del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, en homenaje al 168 Aniversario del Natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí



Solo unos años nos separan de la gran conmemoración de la victoria de Ayacucho, el símbolo por excelencia del triunfo de buena parte de nuestro continente contra el colonialismo ibérico y, en consecuencia también, un hito referencial de la idea de una América Nuestra, de Nuestra América como de manera definitiva la llamaría José Martí; y es asimismo un jalón fundacional en la conformación de la idea de Patria Grande forjada por los grandes próceres de la independencia, la cual fue debatida, a su vez, durante largos años, y defendida por innumerables hijos preclaros quienes por dos siglos han sabido continuarla como un logro condicionante de las prolongadas luchas por la emancipación .

Jose Martí, Apóstol de la independencia de Cuba, nacido en La Habana el 28 de Febrero de 1853, nos dejó una obra intelectual muy prolífica en la cual destaca como figura cimera el concepto de Cuba como nación libre e independiente. Para finales del siglo XIX, Cuba era todavía una colonia española que destacaba por la producción masiva de un alimento estratégico como el azúcar. Al mismo tiempo, para los españoles Cuba, y la Habana en particular, representaban un vínculo afectivo muy fuerte con el mundo hispanoamericano que se expresaba popularmente en el hermoso género de las “habaneras” que relataban y exaltaban la nostalgia del viajero por un paraíso perdido: “Cuando salí de La Habana, válgame Dios…, que se vino tras de mí, que sí señor…”

Martí nos convoca hoy, no solo a festejar sus natales, esa fecha entrañable para todos los cubanos de bien. Nos convoca, repito, porque su palabra se ha hecho imprescindible para quienes nos sentimos orgullosos de haber nacido en Cuba, y de formar parte de la gran familia nuestraamericana. Es este un momento propicio para aquilatar una vez más cuánto debemos a ese hombre, pequeño de cuerpo, pero inmenso de espíritu, que dio su vida en aras de la independencia de nuestra Patria.

La semblanza que hiciera Martí del filósofo y poeta norteamericano Ralph Waldo Emerson en 1882 – cuando tenía 29 años, y le restaban 13 de vida antes de morir en combate, el 19 de mayo de 1895- constituye uno de sus textos más hermosos, y una síntesis temprana de su visión del mundo. Esa hermosura le viene a la vez de la afectividad poética del lenguaje, y del papel que que en aquella visión desempeña la naturaleza en el mejoramiento humano y en nuestra capacidad para la virtud.

En su visionario llamado a la unidad continental, una unidad expansiva que se expresa como solidaridad en la multiplicidad, para luchar contra el creciente imperialismo estadounidense, José Martí vio el provincialismo complaciente como la barrera más grande para una conciencia revolucionaria despierta en Nuestra América:

En el día de mañana se cumplen 168 años del nacimiento del “más universal de los cubanos”, José Martí. Tomado prisionero, juzgado a los 16 años y condenado a trabajar engrillado en una cantera, deportado a España y muerto en batalla a los 42 por soldados colonialistas, el 19 de mayo de 1895, no fue contra los españoles que Martí brindó los mayores esfuerzos, sino contra los Estados Unidos de América.

Poemas del Maestro

DOS PATRIAS

Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche.

¿O son una las dos? No bien retira

su majestad el sol, con largos velos

y un clavel en la mano, silenciosa

Cuba cual viuda triste me aparece.

¡Yo sé cuál es ese clavel sangriento

que en la mano le tiembla! Está vacío

mi pecho, destrozado está y vacío

en donde estaba el corazón. Ya es hora

de empezar a morir. La noche es buena

para decir adiós. La luz estorba

y la palabra humana. El universo

habla mejor que el hombre.

Cual banderaque invita a batallar, la llama roja

de la vela flamea. Las ventanas

abro, ya estrecho en mí. Muda, rompiendo

las hojas del clavel, como una nube

que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa…

YUGO Y ESTRELLA

Cuando nací, sin sol, mi madre dijo:

Flor de mi seno, Homagno generoso

De mí y del mundo copia suma,

Pez que en ave y corcel y hombre se torna,

Mira estas dos, que con dolor te brindo,

Insignias de la vida: ve y escoge.

Éste, es un yugo: quien lo acepta, goza:

Hace de manso buey, y como presta

Servicio a los señores, duerme en paja

Caliente, y tiene rica y ancha avena.

Ésta, oh misterio que de mí naciste

Cual la cumbre nació de la montaña

Ésta, que alumbra y mata, es una estrella:

Como que riega luz, los pecadores

Huyen de quien la lleva, y en la vida,

Cual un monstruo de crímenes cargado,

Todo el que lleva luz se queda solo.

Pero el hombre que al buey sin pena imita,

Buey vuelve a ser, y en apagado bruto

La escala universal de nuevo empieza.

El que la estrella sin temor se ciñe,

¡Como que crea, crece!

Cuando al mundo

De su copa el licor vació ya el vivo:

Cuando, para manjar de la sangrienta

Fiesta humana, sacó contento y grave

Su propio corazón: cuando a los vientos

De Norte y Sur virtió su voz sagrada,?

La estrella como un manto, en luz lo envuelve,

Se enciende, como a fiesta, el aire claro,

Y el vivo que a vivir no tuvo miedo,

¡Se oye que un paso más sube en la sombra!

Dame el yugo, oh mi madre, de manera

Que puesto en él de pie, luzca en mi frente

Mejor la estrella que ilumina y mata.

AMOR DE CIUDAD GRANDE

De gorja son y rapidez los tiempos:

Corre cual luz la voz; en alta aguja

Cual nave despeñada en sirte horrenda

Húndese el rayo, y en ligera barca

El hombre, como alado, el aire hiende.

¡Así el amor, sin pompa ni misterio

Muere, apenas nacido, de saciado!

Jaula es la villa de palomas muertas

Y ávidos cazadores! Si los pechos

Se rompen de los hombres, y las carnes

Rotas por tierra ruedan, no han de verse

Dentro más que frutillas estrujadas!

Se ama de pie, en las calles, entre el polvo

De los salones y las plazas: muere

La flor el día en que nace. Aquella virgen

Trémula que antes a la muerte daba

La mano pura que a ignorado mozo;

El goce de temer; aquel salirse

Del pecho el corazón; el inefable

Placer de merecer; el grato susto

De caminar de prisa en derechura

Del hogar de la amada, y a sus puertas

Como un niño feliz romper en llanto;—

Y aquel mirar, de nuestro amor al fuego,

Irse tiñendo de color las rosas,—

¡Ea, que son patrañas! Pues ¿quién tiene

Tiempo de ser hidalgo? Bien que sienta,

Cual áureo vaso o lienzo suntuoso

Dama gentil en casa de magnate!

O si se tiene sed, se alarga el brazo

Y a la copa que pasa, se la apura!

Luego, la copa turbia al polvo rueda,

Y el hábil catador,— manchado el pecho

De una sangre invisible,— sigue alegre

Coronado de mirtos, su camino!

No son los cuerpos ya sino desechos,

Y fosas, y jirones! Y las almas

No son como en el árbol fruta rica

En cuya blanda piel la almíbar dulce

En su sazón de madurez rebosa,—

Sino fruta de plaza que a brutales

Golpes el rudo labrador madura!

¡La edad es esta de los labios secos!

De las noches sin sueño! De la vida

Estrujada en agraz! ¿Qué es lo que falta

Que la ventura falta? Como liebre

De vinillos humanos, esos vasos

Donde el jugo de lirio a grandes sorbos

Sin compasión y sin temor se bebe!

Tomad! Yo soy honrado, y tengo miedo!

New York. Abril.

CUBA NOS UNE…

Cuba nos une en extranjero suelo,

Auras de Cuba nuestro amor desea:

Cuba es tu corazón, Cuba es mi cielo,

Cuba en tu libro mi palabra sea.

HIERRO

Ganado tengo el pan: hágase el verso,

Y en su comercio dulce se ejercite

La mano, que cual prófugo perdido

Entre oscuras malezas, o quien lleva

A rastra enorme peso, andaba ha poco

Sumas hilando y revolviendo cifras.

Bardo ¿consejo quieres? pues descuelga

De la pálida espalda ensangrentada

El arpa dívea, acalla los sollozos

Que a tu garganta como mar en furia

Se agolparán, y en la madera rica

Taja plumillas de escritorio, y echa

Las cuerdas rotas al movible viento.

¡Oh alma! ¡oh alma buena! mal oficio

¡Tienes!: póstrate, calla, cede, lame

Manos de potentado, ensalza, excusa

Defectos, tenlos que es mejor manera

De excusarlos, y mansa y temerosa

Vicios celebra, encumbra vanidades:

Verás entonces, alma, cuál se trueca

En plato de oro rico tu desnudo

¡Plato de pobre!

Pero guarda ¡oh alma!

¡Que usan los hombres hoy oro empañado!

Ni de eso cures, que fabrican de oro

Sus joyas el bribón y el barbilindo:

¡Las armas no, las armas son de hierro!

Mi mal es rudo: la ciudad lo encona:

Lo alivia el campo inmenso: ¡otro más vasto

Lo aliviará mejor! Y las oscuras

Tardes me atraen, cual si mi patria fuera

La dilatada sombra. ¡Oh verso amigo:

Muero de soledad, de amor me muero!

No de vulgar amor: estos amores

Envenenan y ofuscan: no es hermosa

La fruta en la mujer, sino la estrella.

La tierra ha de ser luz, y todo vivo

Debe en torno de sí dar lumbre de astro.

¡Oh, estas damas de muestra! ¡oh, estas copas

De carne! ¡Oh, estas siervas, ante el dueño

Que las enjoya o estremece echadas!

¡Te digo, oh verso, que los dientes duelen

De comer de esta carne!

Es de inefable

Amor del que yo muero, del muy dulce

Menester de llevar, como se lleva

Un niño tierno en las cuidosas manos,

Cuanto de bello y triste ven mis ojos.

Del sueño, que las fuerzas no repara

sino de los dichosos, y a los tristes

El duro humor y la fatiga aumenta,

Salto, al Sol, como un ebrio. Con las manos

Mi frente oprimo, y de los turbios ojos

Brota raudal de lágrimas. ¡Y miro

El Sol tan bello y mi desierta alcoba,

Y mi virtud inútil, y las fuerzas

Que cual tropel famélico de hirsutas

Fieras saltan de mí buscando empleo;

Y el aire hueco palpo, y en el muro

Frío y desnudo el cuerpo vacilante

Apoyo, y en el cráneo estremecido

¡En agonía flota el pensamiento,

Cual leño de bajel despedazado

Que el mar en furia a playa ardiente arroja!

¡Sólo las flores del paterno prado

Tienen olor! ¡Sólo las seibas patrias

Del sol amparan! Como en vaga nube

Por suelo extraño se anda: las miradas

Injurias nos parecen, y el sol mismo,

¡Más que en grato calor, enciende en ira!

¡No de voces queridas puebla el eco

Los aires de otras tierras: y no vuelan

Del arbolar espeso entre las ramas

Los pálidos espíritus amados!

De carne viva y profanadas frutas

Viven los hombres, ¡ay! mas el proscripto

De sus entrañas propias se alimenta!

¡Tiranos: desterrad a los que alcanzan

El honor de vuestro odio: ya son muertos!

Valiera más ¡oh bárbaros! que al punto

De arrebatarlos al hogar, hundiera

En lo más hondo de su pecho honrado

Vuestro esbirro más cruel su hoja más dura!

Grato es morir, horrible, vivir muerto.

¡Mas no! ¡mas no! La dicha es una prenda

De compasión de la fortuna al triste

Que no sabe domarla: a sus mejores

Hijos desgracias da Naturaleza:

Fecunda el hierro al llano, el golpe al hierro!

Homenaje del Trío Laredo a José Martí

