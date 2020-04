Participa de la Jornada: #BloqueoNoSolidaridadSi: los pueblos en contra Bloqueo Económico en medio de la pandemia

Hoy, 6 de abril, lanzamos la Jornada de Movilización #BloqueoNoSolidaridadSi para poner fin a las sanciones económicas, comerciales y financieras impuestas a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua en medio de la pandemia del COVID-19.

La Jornada va a realizarse del 6 hasta el fín de abril.

¡Vea el manual de apoyo para saber cómo participar!

______________________________________________________________________________

Hoje, dia 6 de abril, lançamos a Jornada de mobilização #BloqueoNoSolidaridadSi para por fim às sanções econômicas, comerciais e financeiras impostas a países como Venezuela, Cuba e Nicarágua em meio à pandemia do COVID-19.

Veja o manual de apoio para saber como participar!

______________________________________________________________________________

Today, April 6, we launched the #BloqueoNoSolidaridadSi Mobilization Journey to end the economic, commercial and financial sanctions imposed on nations such as Venezuela, Cuba and Nicaragua in the midst of the COVID-19 pandemic.

The Mobilization Journey will take place from April 6 to the end of April.

See the support manual to find out how to get involved!

