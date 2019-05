Encuentro Mundial de Poetas en Defensa de la Humanidad

La arremetida de la derecha conspira contra la poesía

Más de 90 poetas de 25 países unieron sus voces ayer «contra la guerra, la violencia, las agresiones y amenazas con visos imperiales» en el Encuentro Mundial de Poetas en Defensa de la Humanidad, que tuvo lugar en el mismo escenario donde hace 60 años el Comandante en Jefe Fidel Castro pronunciara sus Palabras a los intelectuales.

LOS POETAS RESISTIREMOS, LA POESÍA VENCERÁ

Declaración de los participantes en la Bienal de Poesía de La Habana 2019

Los que nos reunimos hoy, 28 de mayo de 2019, convocados por la Bienal de Poesía de La Habana y el capítulo cubano de la Red En Defensa de la Humanidad, unimos nuestras voces contra la guerra, la violencia, las agresiones y amenazas con visos imperiales y levantamos los estandartes de la paz y de la vida.

Poets Will Resist, Poetry will be Victorius: Declaration from the participants in Havana Poetry Biennial 2019

Those of us who are here today, on May 28th 2019, convoked by Havana Poetry Biennial and the Cuban chapter of the Network In Defense of Humanity, gather our voices against war, violence, aggression, and threats with imperial skin and raise the banners of peace and life.

Manifiesto de “La Generación de la Amistad” contra la ley Helms Burton y en apoyo a Cuba

Pedimos el cese inmediato de la ley Helms Burton y el fin del bloqueo. Somos y seremos siempre, amigos y defensores de Cuba y su pueblo.

Carta del poeta Omar Herrera al Presidente Donald Trump

Señor Emperador, creo que cumplo con un deber ciudadano cuando trato, desde esta plataforma, de darle una necesaria y oportuna lección de Historia Universal para que comprenda usted los desafíos a que se enfrenta con la puesta en ejecución de leyes que intentan, desde una posición supuestamente democrática, dar cumplimiento a sus sueños hegemónicos.

Documentos emitidos por Movimiento Poético Mundial entregados en el encuentro

A todos los antifascistas en el mundo

El Movimiento Poético Mundial considera necesario Y LLAMA a organizar encuentros de poesía en todo el mundo, durante los meses de junio y julio de 2019, bajo el título LLAMANDO A TODOS LOS ANTIFASCISTAS como una respuesta urgente y una confrontación contra el mal de la supremacía blanca, en este período de auge de un populismo hitleriano de derecha, que aterroriza e incluso mata a musulmanes, afroamericanos, indígenas, africanos e inmigrantes de todas partes…

POR UN MUNDO SIN MUROS. Carta abierta a los líderes del mundo

Deseamos que esta Carta sea el principio de un movimiento mundial duradero en favor de la humanidad y que el sacrificio del amor viva siempre para la amistad y la solidaridad entre los individuos y los pueblos del planeta.

